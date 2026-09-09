Không dám tin chuyện vừa xảy ra với Moon Geun Young sau khi kết hôn bí mật

Sáng 9/9, tờ Sports Chosun cho hay, chương trình The Ballad of Us mùa 2 vừa tung ra đoạn video quảng bá có sự góp mặt của “em gái quốc dân” Moon Geun Young trước thềm lên sóng. Được biết, nữ minh tinh họ Moon tham gia show này với tư cách giám khảo, ban bình luận.

Xuất hiện trong video mới, Moon Geun Young ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhờ vóc dáng mảnh mai cùng gương mặt thon gọn hơn hẳn so với thời gian trước. Đáng chú ý, cách đây không lâu, nữ diễn viên còn gây xôn xao với gương mặt tròn xoe, phù nề cùng thân hình phát tướng. Ấy vậy mà chỉ sau thời gian ngắn, cô đã giảm cân thần tốc để lấy lại thân hình cân đối, thon thả cùng thần sắc rạng ngời và visual lung linh. Nhiều khán giả hiện không khỏi ngỡ ngàng, bày tỏ sự kinh ngạc tột độ khi Moon Geun Young chẳng mất nhiều thời gian để lột xác ngoạn mục.

Moon Geun Young giảm cân thần tốc, nhanh chóng lấy lại gương mặt thon gọn (hình phải) chỉ sau thời gian ngắn. Điều này khiến cho nhiều khán giả ngạc nhiên cực độ, phải dụi mắt nhiều lần để xác nhận mọi chuyện. Ảnh: Naver

Hậu giảm cân thành công, “em gái quốc dân” không chỉ thăng hạng nhan sắc mà còn trông trẻ hẳn ra so với thời gian trước. Ảnh: X

Cũng trong video mới đây, Moon Geun Young đã hồi tưởng lại thời điểm “làm mưa làm gió” trên màn ảnh với bộ phim kinh điển 1 thời Cô Dâu 15 Tuổi cách đây 22 năm.

Trước đó không lâu, “em gái quốc dân” khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi thường xuyên xuất hiện với ngoại hình múp míp phát tướng đến mức khó lòng nhận ra. Vào thời điểm đó, khi làm khách mời trên chương trình You Quiz On The Block, nữ minh tinh họ Moon đã hé lộ về lý do khiến cô tăng cân mất kiểm soát: “Do quá đam mê ăn uống nên tôi đã bị tăng cân”. Bên cạnh đó, cô tăng cân chóng mặt do trải qua quá trình hồi phục và dùng thuốc điều trị hội chứng chèn ép khoang cấp tính.

Trước đó không lâu, Moon Geun Young liên tục gây lo ngại khi xuất hiện với ngoại hình phát tướng khác lạ. Ảnh: X

Còn nhớ hồi cuối tháng 7, nữ diễn viên họ Moon bất ngờ xác nhận đã bí mật kết hôn. Theo tìm hiểu của truyền thông xứ kim chi, “em gái quốc dân” gần đây đã bí mật tổ chức hôn lễ nhỏ với nam diễn viên Jung Pyung sau 1 thời gian dài hẹn hò. Mối quan hệ của cả 2 bắt đầu trên cương vị đồng nghiệp, sau đó phát triển thành tình nhân và cuối cùng quyết định nên duyên vợ chồng.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chuyện tình của cặp đôi được giữ bí mật gần như tuyệt đối. Trong suốt thời gian yêu nhau, Moon Geun Young và Jung Pyung âm thầm ủng hộ sự nghiệp của đối phương, nhưng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào trước công chúng hay bạn bè. Nhiều người bạn thân thiết cũng hoàn toàn không hay biết nữ diễn viên và Jung Pyung đang yêu hay thậm chí chuẩn bị cho 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Hôn lễ của cả 2 được tổ chức kín đáo. Thay vì làm đám cưới hoành tráng với đông đảo khách mời, Moon Geun Young và Jung Pyung chỉ tổ chức bữa tiệc ấm cúng cùng 2 bên gia đình để đánh dấu ngày trọng đại. Cặp đôi không gửi thiệp cưới rộng rãi hay thông báo trước với đồng nghiệp và bạn bè.

Ngay trong ngày 29/7, Moon Geun Young cũng đã trực tiếp xác nhận thông tin do truyền thông Hàn đăng tải, đồng thời chia sẻ cảm xúc hạnh phúc thông qua 1 bức thư viết tay. Trong thư, nữ diễn viên bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu và sự ủng hộ mà khán giả đã dành cho mình suốt nhiều năm qua, đồng thời mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo và chúc phúc cho chặng đường mới của cô.

Moon Geun Young gây ngỡ ngàng khi xác nhận đã bí mật kết hôn, tổ chức đám cưới với nam diễn viên Jung Pyung. Ảnh: Nate

Khoảnh khắc chung khung hình hiếm hoi của Moon Geun Young và chồng đã được chia sẻ rầm rộ ngay trong ngày 29/7. Ảnh: X

Chồng của Moon Geun Young là nam diễn viên nhạc kịch kiêm diễn viên sân khấu Jung Pyung, hơn cô 7 tuổi. Anh ra mắt vào năm 2007 và được biết đến là gương mặt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sân khấu, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất. Ngoài công việc biểu diễn, Jung Pyung còn từng tham gia nhóm sáng tác Bachi do Moon Geun Young dẫn dắt. Chính môi trường nghệ thuật chung được cho là đã giúp cả 2 nghệ sĩ có thêm cơ hội gắn kết.

Trong khi đó, Moon Geun Young sinh năm 1987, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Moon Geun Young nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm đình đám 1 thời. Ảnh: Nate