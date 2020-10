Bão số 9 giật cấp 15 nguy hiểm như thế nào đối với người dân từ Đà Nẵng đến Phú Yên?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão số 9 (tên quốc tế là Molave) ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây - quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 280 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 9 - Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nói về bão số 9 - Video: Văn Duẩn

Dù chưa đạt cấp siêu bão nhưng bão số 9 được đánh giá là cơn bão rất mạnh, có thể gọi là "cuồng phong". Chính vì vậy, chiều 26-10, Tổng cục Khí tượng thủy văn đã trao đổi với báo chí về mức độ nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng của bão số 9.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nhấn mạnh: Chúng ta đang đối mặt với cơn bão mạnh nhất, lớn nhất trong mùa mưa bão năm nay. Đến chiều nay, cường độ của bão ở cấp 12, giật cấp 15 và rất mạnh.



Bảng cấp gió và cấp sóng cho thấy cấp gió 11 có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng, biển động dữ đội, làm đắm tàu thuyền; cấp gió 12-13 có thể có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, đánh đắm tàu biển trọng tải lớn

Theo ông Năng, đây là cơn bão di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, hầu khắp trên Biển Đông. Từ đêm 27-10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Hệ quả của bão trên biển vùng ven biển là gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng. Bão số 9 với cường độ rất mạnh cấp 12-13, sẽ gây những đợt sóng cao tới 10 m trên biển Đông.

Bão số 9 có thể gây gió ở cấp bão rất mạnh (cấp 11-12) ở vùng biển ven bờ và trên đất liền các tỉnh, TP ven biển có khả năng cấp 11-12, giật 14. Tốc độ gió này có thể gây nguy hiểm đối với các công trình đang xây dựng, nhà cấp 4, nhà không kiên cố, cơ sở hạ tầng ven biển… ở các tỉnh, TP Trung Bộ, đặc biệt là từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Tình trạng ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra trên diện rộng.



Khi bão đi sâu vào vùng biển Trung Bộ, độ cao sóng ít suy giảm với lý do đây là khu vực biển thoáng, không bị che chắn, độ sâu của biển lớn và dốc nên mức độ làm giảm sóng do ma sát ít. Ven biển các tỉnh, TP từ Quảng Bình - Phú Yên sóng cao 4-7 m, vùng gần tâm bão (Đà Nẵng - Bình Định), bao gồm các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm sóng cao 6-8 m, gió tại Lý Sơn có thể đạt cấp 11-12.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia

Các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Bình Định cần đề phòng nước nước dâng do bão từ 0,5-1,5 m. Nguy cơ ngập úng cao tại khu vực trũng, cửa sông, đầm phá tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.



Về mưa lớn, từ đêm 27-10 đến ngày 29-10, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200 mm/đợt. Từ 28 đến 31-10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 500-700 mm/đợt.

Ngoài ra, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên; nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu trong đợt lũ này.

"Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 là cấp 4 - cấp mà Chính phủ phải vào cuộc"- ông Năng cho hay.

Gió mạnh và sóng lớn có nguy cơ cao phá hủy, gây sạt lở các đê, kè, các công trình ven biển và các đê cửa sông đang thi công trên toàn tuyến từ khu vực Hà Tĩnh - Phú Yên.