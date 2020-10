"Nhiều khả năng bão số 9 là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay"

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Bão Molave sẽ vào Biển Đông trong hôm nay và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2020 trên Biển Đông. Rất nhiều khả năng đây là cơn bão mạnh nhất kể cả gió trên biển cũng như trên đất liền".

Có rất nhiều rủi ro đến từ cơn bão số 9. Đầu tiên là về gió, bão số 9 có thể gây ra gió mạnh tới cấp 13-14, giật cấp 16-17 ở Biển Đông. Mức gió này có sức phá hoại cực kỳ lớn, có thể đánh đắm tàu biển. Khi vào đất liền Trung Bộ, cường độ bão vẫn có thể giữ cấp 11-12, giật cấp 14.

Thứ hai, trên Biển Đông sóng biển có thể cao từ 8-10m, vùng biển gần bờ khu vực Đà Nẵng - Phú Yên từ 5-7m. Vùng ven biển từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi khả năng có nước dâng do bão khoảng 1m.

Thứ ba, về mưa lớn, chúng tôi nhận định, từ tối 27 đến ngày 29/10, bão số 9 có thể gây mưa to đến rất to cho Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên.

Thậm chí, mưa có thể kéo dài tới ngày 1/11 ở phía Bắc và Trung Trung Bộ do hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh. Trong đó, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có thể mưa đặc biệt to, trên 500mm cả đợt" - Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.

Ông Hoàng Phúc Lâm cũng lưu ý: "Gió mạnh, sóng lớn là rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản ở trên biển, các đảo và vùng ven biển. Ngay cả khi tàu thuyền đã vào khu neo đậu, tránh trú cũng phải lưu ý neo đậu đúng cách, tránh va đập vào nhau hoặc sóng đánh lật tàu. Nước dâng do bão sẽ gây mất an toàn hệ thống đê biển, gây ngập úng khu vực trũng thấp ven biển.

Trên đất liền, các công trình, nhà cửa, cây cối có thể bị hư hại do gió rất mạnh, gió giật nếu không được gia cố, chằng chống. Hơn nữa, với kịch bản mưa lớn rất dễ xuất hiện lũ lớn trên các sông, gây ngập lụt diện rộng vùng đồng bằng, lũ quét và sạt lở đất trên vùng núi.

Trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử và kéo dài, bà con lưu ý cập nhật thông tin dự báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động ứng phó và tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn, chỉ đạo phòng tránh của chính quyền địa phương".