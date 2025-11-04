Bão Kalmaegi đã để lại một cảnh tượng tan hoang tại tỉnh Cebu (Philippines) vào ngày 4/11, khi càn quét qua khu vực với gió mạnh và mưa lớn, khiến nhiều người dân không khỏi liên tưởng đến ký ức ám ảnh về siêu bão Haiyan vài năm trước.
Theo cơ quan khí tượng Philippines, Bão Kalmaegi (Tên địa phương là Tino) là cơn bão nhiệt đới thứ 20 trong năm, với sức gió duy trì tối đa 150 km/h, giật lên tới 205 km/h, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa, cơ sở hạ tầng và hệ thống điện.
Không chỉ mang theo gió dữ, bão Tino còn trút mưa lớn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân phải sơ tán đến nơi an toàn.