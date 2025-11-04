Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 19h ngày 3/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Do ảnh hưởng từ bão, từ khoảng chiều ngày 4/11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ khoảng đêm 6-8/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực cao nguyên Nam Trung Bộ ngày 7-8/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Kalmaegi ngày 3/11 (Ảnh: NCHMF).

Tờ Tiền phong dẫn phân tích của các chuyên gia cho rằng, với đường đi được nhận định như hiện tại, bão ít khả năng tương tác mạnh với không khí lạnh nên khó xảy ra kịch bản suy yếu nhanh. Dự báo trong sáng ngày 7/11, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta.

Mưa lớn diện rộng có thể bắt đầu từ đêm 6-9/11 trên một khu vực rộng lớn từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa.