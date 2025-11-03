Sáng 3-11, rất nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế như Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Bà Triệu, Lê Quý Đôn, Dương Văn An, Nguyễn Trãi… tiếp tục ngập sâu do nước lũ dâng cao.

Ngập ở khu vực Xuân Phú, phường Vỹ Dạ, TP Huế

Tại các xã, phường vùng trũng của thành phố, tình trạng tái ngập xảy ra trên diện rộng dù đợt lũ lịch sử cách đây vài ngày vẫn chưa rút hết.

Đường Nguyễn Khuyến

Nhiều người dân Huế ví von lũ "tập 3" đã chính thức bắt đầu bởi trong vòng 1 tuần qua đây là lần thứ 3 họ phải đón nhận lũ lớn, nhiều nơi nước chưa kịp rút, nhà chưa kịp dọn.

Khu vực trung tâm hành chính TP Huế

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết trong 6 giờ qua, khu vực miền núi có mưa rất to từ 100-200 mm, riêng huyện A Lưới ghi nhận lượng mưa 204 mm. Lũ trên sông Hương và sông Bồ đang lên nhanh, vượt báo động 3 khoảng 0,2 m.

Một khu dân cư ở Huế sáng nay

Dự báo từ sáng 3 đến sáng 5-11, TP Huế tiếp tục có mưa lớn: đồng bằng 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; vùng núi 200-400 mm, có nơi vượt 600 mm. Sau ngày 6-11, mưa mới có xu hướng giảm. Trong 24 giờ tới, mực nước sông Hương có thể vượt báo động 3, nhưng thấp hơn đỉnh lũ ngày 27-10 khoảng 0,5 - 0,7 m; sông Bồ thấp hơn đỉnh lũ trước 0,1 - 0,3 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt diện rộng sẽ kéo dài tại vùng hạ lưu sông, khu đô thị và khu dân cư trũng thấp. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, đe dọa các công trình xây dựng, giao thông, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và đời sống dân sinh. Người dân cần đặc biệt tránh đi lại qua cầu tràn, cầu dân sinh, khu vực dốc, nơi nước chảy xiết.

Đáng lo ngại, khoảng ngày 5-11, bão số 13 (Kalmaegi) khả năng đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão mạnh, còn bị tác động của nhiều yếu tố, tình hình mưa lũ ở Huế còn phụ thuộc khu vực đổ bộ của bão Kalmaegi nên sẽ rất phức tạp.

Đường Phan Đình Phùng.

Sông An Cựu.

Đường Nguyễn Khuyến.

Khu vực Nguyệt Biều.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, mố cầu Phú Mậu tại Km20+25 tỉnh lộ 14B (đoạn nối xã Khe Tre với trung tâm TP Huế) bị sập do mưa lớn kéo dài, gây chia cắt hoàn toàn giao thông khu vực.