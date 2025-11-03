Bão Kalmaegi có thể giật tới cấp 15, hướng vào miền Trung
Bão Kalmaegi tiếp tục mạnh thêm, dự báo vào Biển Đông vào ngày 5-11, với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và còn có thể mạnh thêm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh, khoảng 25 km/giờ.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi ở khoảng 10,9 độ vĩ Bắc; 122,2 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, với tốc độ di chuyển khoảng 25 km/giờ.
Đến 13 giờ ngày 5-11, bão Kalmaegi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 12,0 độ vĩ Bắc; 117,6 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng từ 10,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông của 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa. Tốc độ di chuyển khoảng 20-25 km/giờ.
Đến 13 giờ ngày 6-11, bão Kalmaegi ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này có khả năng tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong khoảng từ 10,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông của 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, ảnh hưởng đến khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Tốc độ di chuyển khoảng 25 km/giờ.
Bão Kalmaegi gây biển động dữ dội, sóng biển cao 10 m
Trong khoảng thời gian từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, cường độ có xu hướng suy yếu dần.
Do ảnh hưởng của bão từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 m. Biển động dữ dội.
Trong khoảng ngày 5 đến 6-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m.
Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Miền Trung vẫn đang mưa lớn, nhiều khu vực có nguy cơ tái ngập
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay 3-11, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP Huế - TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 2-11 đến 8 giờ ngày 3-11 cục bộ có nơi trên 240 mm như: Trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 242 mm, trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 270 mm, trạm Thăng Bình (TP Đà Nẵng) 376,2 mm…
Từ sáng ngày 3-11 đến hết ngày 4-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; ở khu vực TP Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi rất to trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 200 mm/3 giờ).
Từ nay 3-11 đến ngày 5-11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động (BĐ) 2 - BĐ 3, có sông trên BĐ 3.