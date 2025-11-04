Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 1h ngày 4/11, vị trí tâm bão Kalmaegi trên khu vực miền Trung Philippines. Bão tăng 4 cấp chỉ sau hơn một ngày với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16, di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đến 1h ngày 5/11, bão Kalmaegi trên khu vực phía Tây miền Trung Philipppines, đổi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Trong sáng 5/11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025 hoạt động trên khu vực biển này.

Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, có thể đạt cấp 14 khi trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 1h ngày 6/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bở biển tỉnh Gia Lai khoảng 630km về phía Đông Đông Nam, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 14, giật cấp 17. Theo dự báo hiện tại, đây là cường độ cực đại của cơn bão này.

Lúc 1h ngày 7/11, bão Kalmaegi trên vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ suy yếu dần.

Theo nhận định của Cục Khí tượng thuỷ văn, bão Kalmaegi tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh.

Khoảng từ đêm 6/11, bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có thể đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Bão có thể gây ra các đợt dông, lốc trước bão; mưa lớn diện rộng từ đêm 6/11 đến ngày 9/11 khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, tác động của bão Kalmaegi, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.