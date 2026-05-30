Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này kéo theo mức đóng BHYT hộ gia đình tăng tương ứng, cụ thể như sau:

Người thứ nhất đóng: 341.550 đồng/3 tháng; 683.100 đồng/6 tháng; 1.366.200 đồng/12 tháng. Các thành viên tiếp theo được giảm dần theo tỷ lệ quy định.

Người thứ hai đóng bằng 70% mức của người thứ nhất; người thứ ba bằng 60%; người thứ tư bằng 50%; từ người thứ năm trở đi bằng 40%.

Theo bảng mức đóng mới, người thứ năm trở đi chỉ còn đóng 546.480 đồng/12 tháng tham gia.

Người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn thẻ BHYT để gia hạn kịp thời, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh liên tục cho bản thân và gia đình.