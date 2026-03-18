Lương cơ sở dự kiến tăng 8%, BHYT thay đổi ra sao?

Dự kiến điều chỉnh lương cơ sở lên 2,527 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026, tăng thêm 187.200 đồng so với hiện hành.

Theo quy định, mức đóng BHYT hiện được tính bằng 4,5% lương cơ sở. Khi lương cơ sở tăng lên 2.527.200 đồng/tháng, số tiền đóng BHYT của một số nhóm đối tượng cũng tăng tương ứng.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Nhóm hộ gia đình được xem là đối tượng chịu tác động rõ nhất. Với mức lương cơ sở mới, người thứ nhất trong hộ sẽ đóng khoảng 113.700 đồng mỗi tháng, tương đương hơn 1,36 triệu đồng mỗi năm. Các thành viên tiếp theo được giảm dần theo tỉ lệ quy định: Người thứ hai đóng 70% mức của người thứ nhất, người thứ ba 60%, người thứ tư 50% và từ người thứ năm trở đi đóng 40%.

Tính chung, chi phí tham gia BHYT của mỗi thành viên trong hộ gia đình dự kiến tăng thêm khoảng 50.000 - 100.000 đồng mỗi năm so với hiện nay.

Bảng mức đóng BHYT hộ gia đình theo lương cơ sở mới

Trong khi đó, học sinh - sinh viên gần như không chịu tác động lớn nhờ ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ lên tối thiểu 50%.

Theo tính toán, nhóm này dự kiến đóng khoảng 56.800 đồng mỗi tháng, tăng hơn 4.200 đồng so với hiện hành.

Bên cạnh đó, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ mạnh cho các nhóm yếu thế. Người thuộc hộ cận nghèo tại các xã khó khăn vẫn được ngân sách chi trả 100% tiền mua thẻ BHYT. Người dân tộc thiểu số cũng được hỗ trợ ít nhất 70% mức đóng.