Báo Hàn hé lộ Kim Sae Ron đích thân làm 1 việc trước khi qua đời, netizen đồng loạt bức xúc: “Sao không đưa tin sớm hơn?”

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Kim Sae Ron đã khiến làng giải trí châu Á rúng động. Tới tối 17/2, ký giả Kwon Nam Young đã chia sẻ về câu chuyện lần đầu được tiết lộ trước công chúng liên quan tới cố diễn viên họ Kim. Theo đó, Kim Sae Ron đã đích thân tới 57 cửa hàng ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc) để xin lỗi, đồng thời đền bù thiệt hại từ vụ tai nạn giao thông do nữ diễn viên gây ra hồi năm 2022. Phóng viên họ Kwon còn nhận định, rất hiếm có nghệ sĩ nào làm được điều giống với cố diễn viên họ Kim. 1 chủ cửa hàng đã rất ngỡ ngàng trước động thái của Kim Sae Ron: “Tôi đã rất sốc khi thấy nữ diễn viên trực tiếp tới đây nói lời xin lỗi”. 1 nhân chứng khác tiết lộ thêm: “Kim Sae Ron thực sự đã suy ngẫm về những sai lầm của bản thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm, bồi thường cho các nạn nhân”.

Còn nhớ cách đây 3 năm, sao nhí 1 thời đã điều khiển xe ô tô trong tình trạng say rượu, đâm phải trạm biến áp gần giao lộ Hakdong, quận Gangnam, Hàn Quốc. Hệ thống điện trong khu vực đã bị ngắt, khiến cửa hiệu, nhà hàng phải đóng cửa và đến 5 tiếng sau mới sửa chữa xong.

Kim Sae Ron đích thân tới 57 cửa hàng xin lỗi và bồi thường sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông cách đây 3 năm.

Nữ diễn viên lái xe gây tai nạn trong tình trạng say rượu.

Tại thời điểm dính ồn ào lái xe gây tai nạn, Kim Sae Ron đã viết tâm thư thừa nhận mọi lỗi lầm, đồng thời gửi lời xin lỗi tới công chúng. Trong tâm thư, nữ diễn viên cam kết sẽ khắc phục triệt để những hậu quả do mình gây ra. Và cô đã giữ đúng lời hứa bằng việc trực tiếp tới thăm 57 cửa hàng chịu tổn thất từ vụ tai nạn.

Netizen sau khi được biết đến thông tin này đã tỏ ra vô cùng bức xúc vì truyền thông không làm rõ chuyện này sớm hơn. Nếu những điều đẹp đẽ của Kim Sae Ron được nhiều người biết tới thì các comment độc hại có lẽ sẽ không xuất hiện nhiều đến thế.

Được biết, vào thời điểm Kim Sae Ron vướng scandal say rượu lái xe, công ty quản lý cũ Gold Medalist đã đứng ra chi trả toàn bộ tiền bồi thường, tiền phạt hợp đồng quảng cáo, phim ảnh thay cho nữ diễn viên. Kim Sae Ron từng hứa trả lại tiền cho Gold Medalist khi rời công ty, không được gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, nữ diễn viên 10X gần như không có cơ hội trả nợ vì bị cấm sóng, bị khán giả quay lưng và tình trạng thể chất, tinh thần yếu kém. Cô làm nhiều công việc như nhân viên bán thời gian ở quán cafe, dạy diễn xuất cho diễn viên thực tập... Nhưng những công việc này chỉ đem lại thu nhập thấp, không đủ để trả nợ.

Cô vật lộn với tình trạng tài chính khó khăn trong suốt những năm tháng cuối đời.

Kim Sae Ron sinh năm 2000, là “em gái quốc dân” và sao nhí nổi tiếng 1 thời. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như The Man From Nowhere, I Am A Dad, Bloodhounds, Kiss Six Sense... Tuy nhiên đến năm 2022, Kim Sae Ron gây ra scandal say rượu lái xe, khiến cô phải dừng hoạt động để tự kiểm điểm.

