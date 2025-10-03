Nhắc đến Trung thu, không phải lúc nào người ta cũng tìm những chiếc bánh nhiều nhân ngọt đậm. Có những hương vị giản dị nhưng khiến cả nhà mê mệt: Đậu phộng rang bùi bở, vừng trắng thơm dầu, tiêu muối cay nhẹ, tất cả gói trong lớp vỏ vàng ươm vừa chạm đã rơi vụn.

Bánh đậu phộng vỏ giòn kiểu tiêu muối là một công thức như thế. Hấp dẫn ở sự cân bằng giữa mặn và ngọt, béo mà không ngấy, ăn một chiếc thấy đã, ăn thêm chiếc nữa vẫn còn thòm thèm. Ưu điểm khiến ai cũng thích là vỏ bánh giữ độ giòn rất lâu khi bảo quản kín, làm biếu tặng đều trân quý.

Công thức hướng dẫn dưới đây dễ hiểu để bạn có thể theo ngay trong căn bếp nhà mình: Từ nguyên liệu, cách trộn nhân, trộn bột, nắn khuôn cho đến mẹo nướng sao cho vỏ vàng đều và không nứt mặt.

Bánh đậu phộng vỏ giòn tiêu muối: Vì sao ngon đến vậy?

Sự ngon miệng nằm ở chỗ vị mặn và ngọt đan xen một cách có ý có tứ. Đậu phộng rang chín cho hạt bùi và thơm, vừng trắng góp thêm lớp dầu thơm dịu, tiêu muối tạo điểm nhấn cay nhẹ khiến hương bột gạo thêm sống động, đường trắng chỉ vừa đủ để nâng vị chung mà không lấn át.

Vỏ bánh dùng bột mì trung bình kết hợp sữa bột và chút tinh bột ngô nên giòn nhưng không cứng, khi cắn sẽ nghe tiếng rơi vụn rất vui tai. Nhân được ràng buộc bằng bột gạo nếp chín và bột mì rang chín nên vừa tơi vừa kết khối, cắt bánh không bị rời rạc. Mẻ bánh ra lò thơm nức, bày lên khay là cả nhà đã xúm lại thử ngay.

Nguyên liệu và định lượng rõ ràng để bạn khỏi bối rối

Với cỡ khuôn 50 gram, công thức dưới đây cho khoảng 25 chiếc. Phần nhân cho mỗi chiếc khoảng 30 gram. Bạn chuẩn bị đậu phộng đã rang bóc vỏ 253 gram, bột gạo nếp chín 150 gram, bột mì rang chín 90 gram, tiêu muối 10 gram, muối biển 2 gram, dầu ngô 130 gram, vừng trắng 25 gram, đường trắng 60 gram. Có thể thêm ít hành lá sấy khô nếu bạn thích hương hành phảng phất giúp nhân thơm đậm đà hơn.

Về phần vỏ, dùng bột mì trung bình 235 gram, sữa bột 33 gram, tinh bột ngô 25 gram, trứng gà đánh tan 25 gram, nước 17 gram, đường bột hoặc đường cát 50 gram, dầu ngô 100 gram, chất tạo cấu trúc giúp vỏ bóng và ổn định 20 gram nếu có, nước kiềm 3 gram và muối 1,5 gram. Khuôn nhấn 50 gram và khay nướng đã lót giấy nến là đủ cho một mẻ gọn gàng.

Trộn nhân đúng cách là nửa thành công

Đầu tiên bạn rang chín bột gạo nếp và bột mì nếu dùng bột sống để chúng dậy mùi thơm. Cho dầu vào âu bột theo tỉ lệ đã chuẩn bị, trộn đều cho bột quyện dầu rồi thêm đậu phộng giã dập vừa, tiêu muối, muối biển, đường trắng, vừng trắng. Dùng phới hoặc tay bóp trộn cho hỗn hợp thật đều và tơi, cuối cùng rắc ít hành sấy nếu thích và trộn lần nữa để cả âu nhân có thể nắm chặt thành khối.

Khi hỗn hợp đạt trạng thái nắm lại không rã, chia thành 25 phần bằng nhau, mỗi phần khoảng 25 gram, vê tròn và để vào hộp đậy kín rồi cất ngăn mát để nhân nghỉ. Công đoạn này giúp nhân ổn định độ ẩm, khi bọc vỏ sẽ không chảy dầu và không làm vỏ bị tách lớp.

Trộn bột vỏ sao cho không bị ra dầu?

Cho trứng đánh tan, đường và nước vào âu, khuấy đến khi đường tan hết rồi lần lượt thêm các nguyên liệu còn lại của phần vỏ. Trộn kỹ để các thành phần lỏng hòa quyện đều, sau đó rây hỗn hợp bột khô vào âu và dùng spatula gấp trộn đến khi không còn bột khô.

Không nhào quá tay để tránh sinh nhiệt khiến bột ra dầu và mất độ giòn. Khi bột đã mịn, chia thành 25 phần khoảng 25 gram, vê tròn và để nghỉ chừng mươi phút cho bột thư giãn, lúc bọc nhân sẽ dễ miết kín mà không nứt.

Bọc nhân, đóng khuôn và xếp khay

Lấy một phần bột vỏ, ấn dẹt nhẹ, đặt viên nhân vào giữa và khép mép thật kín. Động tác này cần nhanh để bột không khô mặt. Viên bánh tròn được đưa vào khuôn 50 gram, ấn dứt khoát để tạo hoa văn rõ ràng rồi nhấc khuôn ra nhẹ tay.

Lần lượt làm đến hết, xếp bánh lên khay có lót giấy nến, chừa khoảng cách đều để khi nướng bánh thoáng khí và vàng đều. Trước khi cho vào lò, phun sương một lượt nước rất mỏng lên bề mặt để hạn chế nứt mặt khi gặp nhiệt.

Nướng vàng đều không nứt, bí quyết nằm ở nhiệt và ẩm

Làm nóng lò trước. Đưa khay bánh vào giữa lò, chọn chế độ quạt đối lưu nếu có, nhiệt khoảng 180 độ C và thời gian 18 đến 20 phút tùy lò. Giữa chừng có thể mở nhanh cửa lò phun sương thêm một lần thật nhẹ để mặt bánh không khô quá sớm. Quan sát khi mặt bánh lên màu vàng mật ong và hoa văn rõ ràng thì lấy ra.

Nếu lò dung tích lớn có thể nướng được cả mẻ trong một lần rất tiện lợi. Khi khay bánh vừa ra khỏi lò, mùi đậu phộng vừng và tiêu muối bốc lên thơm nồng, lớp vỏ nghe giòn rụm khi chạm nhẹ và màu sắc rất đẹp mắt.

Để nguội, bảo quản và thưởng thức

Bánh cần được để nguội hoàn toàn trên giá thoáng để hơi nước thoát hết, lớp vỏ giữ được độ giòn. Khi bánh nguội, cho vào hộp kín kèm túi hút ẩm thực phẩm, cất nơi khô mát tránh ánh nắng trực tiếp. Với cách bảo quản đúng, vỏ bánh vẫn giòn trong thời gian dài, làm trước dịp rằm một hai tuần vẫn giữ được chất lượng. Mỗi khi mở nắp hộp, mùi đậu phộng và vừng lại gọi mời như mới nướng. Bánh rất hợp để uống cùng trà nóng vì vị mặn ngọt cân bằng, ăn xong không thấy ngấy.

Bánh đậu phộng vỏ giòn có dáng tròn đầy và màu vàng ấm như những chiếc trăng nhỏ xếp ngay ngắn trong hộp giấy. Gói từng chiếc bằng giấy nến rồi đặt vào hộp, cột dây đơn giản là đã có một phần quà mang dấu ấn tự tay làm. Người lớn tuổi thích sự nhẹ nhàng không ngọt gắt, người trẻ lại mê cảm giác vỏ giòn rơi vụn vui miệng, trẻ con thì hí hửng nhặt từng hạt đậu phộng trong nhân. Một hộp bánh gửi đi là một lời chúc mùa trăng bình an và đủ đầy.

Mẹo nhỏ giúp mẻ bánh nâng tầm

Nhân nên chia đều và vê chặt để khi đóng khuôn hoa văn sắc nét. Vỏ không nhào quá tay để tránh ra dầu, nếu thấy bột hơi khô có thể chấm một giọt nước rồi miết lại mép cho kín. Lò mỗi nhà một khác nên hãy canh bằng mắt, màu vàng đều là tín hiệu tốt hơn hẹn giờ. Phun sương mỏng và đúng lúc sẽ giúp bề mặt không rạn nứt. Nếu thích vị thơm khác lạ, có thể trộn thêm chút tiêu trắng xay mịn hoặc thay một phần đường trắng bằng đường vàng để hương caramel nhẹ nhàng.

Một công thức giản dị mà trúng khẩu vị nhiều người là thứ khiến mùa Trung thu trở nên ấm áp. Bánh đậu phộng vỏ giòn tiêu muối không cần kỹ thuật cầu kỳ vẫn cho thành phẩm đẹp mắt, giòn ngon, mặn ngọt hài hòa. Làm một mẻ để cả nhà quây quần, để vào hộp mang biếu bạn bè, để dành trong tủ như một niềm vui nhỏ mỗi chiều rảnh rỗi. Hương thơm đậu phộng và vừng, vị tiêu muối quyện trong lớp vỏ vàng ươm chính là ký ức ngọt ngào của một mùa trăng tròn.

Gợi ý khẩu phần và năng lượng tham khảo: Một chiếc cỡ 50 gram có tỷ lệ nhân nhiều nên khá no, dùng kèm trà nóng là vừa. Nếu theo dõi cân nặng, bạn có thể giảm nhẹ lượng đường trong nhân và vỏ để hợp khẩu vị gia đình. Chiếc bánh đẹp không chỉ ở hoa văn mà còn ở sự cân bằng vị giác, và đó là điều công thức này làm rất tốt.

Chúc bạn có mẻ bánh vàng giòn thơm lừng và một mùa Trung thu ấm áp bên người thương!