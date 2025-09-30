Món ăn cấp ẩm giúp da mịn đẹp còn hơn "đắp 10 chiếc mặt nạ": Cực dễ nấu, nguyên liệu lại đang vào mùa

Lựu được mệnh danh là "trái cây vàng" bảo vệ sức khỏe vào mùa thu. Thời điểm hiện tại, lựu đang vào mùa, được bán với số lượng lớn trên thị trường và giá rất rẻ. Theo nguyên tắc ăn uống vào mùa thu là giảm cay, tăng chua, chuyển chua ngọt thành âm để nuôi dưỡng âm/bổ âm. Lựu có vị chua ngọt, phù hợp với nguyên tắc ăn uống của mùa thu, có thể nuôi dưỡng gan, phổi và bổ âm. Hơn nữa, theo y học cổ truyền, lựu có tính ấm, chát, vị chua và có đặc tính làm se, giúp cơ thể con người hấp thụ khí huyết lưu thông.

Nước ép lựu chứa nhiều loại axit amin, vitamin, nguyên tố vi lượng, polyphenol và các thành phần khác có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ đường tiêu hóa, tăng cảm giác thèm ăn và cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể. Hạt lựu giàu chất xơ, giúp thúc đẩy tiêu hóa và nhu động ruột, duy trì sức khỏe đường ruột.

Nhiệt độ mùa thu dao động mạnh, có sự chênh lệch giữa ngày và đêm làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Để giữ gìn sức khỏe trong mùa thu, việc tăng cường hệ miễn dịch là vô cùng quan trọng. Lựu rất giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng khác.

Lượng mỡ dư thừa trong mạch máu là một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch. Lựu giàu axit hữu cơ, có thể giúp giảm tích tụ mỡ trong mạch máu. Ngoài ra, polyphenol và anthocyanin có trong nước ép lựu có thể làm giảm sự lắng đọng cholesterol trong thành mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bảo vệ độ đàn hồi của mạch máu.

Lựu chứa lượng lớn vitamin E - một loại vitamin hiếm có ở các loại trái cây khác. Vitamin E có thể đóng vai trò chống oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do gây hại cho tế bào và mô, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và làm đẹp da.

Món ăn hôm nay kết hợp hoàn hảo lợi ích dinh dưỡng và dược tính của các thành phần như lựu và nấm tuyết. Nó có thể làm dịu chứng khô miệng, khô họng và ngăn ngừa khô da do thời tiết hanh khô của mùa thu. Bên cạnh đó nó cũng đồng thời mang lại hiệu quả làm dịu các triệu chứng ho, táo bón và các triệu chứng khác. Bằng cách bổ sung các nguyên liệu phụ khác nhau phù hợp với thể trạng từng người, món ăn này có thể được điều chỉnh chính xác, trở thành lựa chọn lý tưởng để duy trì nhan sắc và sức khỏe mùa thu.

Nguyên liệu làm món chè lựu nấm tuyết

1 cây nấm tuyết khô (khoảng 50g), 1 quả lựu, 2 ít quả táo, 5g đường phèn, một ít hạt kỷ tử.

Cách làm món chè lựu nấm tuyết

Bước 1: Nấm tuyết bạn rửa qua rồi ngâm trong nước lạnh từ 1 đến 2 tiếng cho nở mềm. Sau khi đã ngâm nấm xong, bạn cắt loại bỏ phần gốc rồi cắt/xé thành miếng nhỏ. Lựu bạn tách lấy hạt và để riêng.

Bước 2: Cho nấm tuyết đã sơ chế vào nồi (bạn dùng nồi thủy tinh hoặc nồi sứ sẽ tốt hơn) sau đó thêm chút nước vào rồi bật bếp đun sôi trên lửa lớn. Tiếp theo bạn giảm nhỏ lửa rồi ninh liu riu trong khoảng 20 phút. Sau đó bạn tắt bếp và ngâm thêm khoảng 10 phút. Lặp lại thao tác này khoảng 2-3 lần nấm tuyết sẽ tiết chất keo và bắt đầu sệt lại. Sau đó bạn cho đường phèn, táo đỏ vào. Lưu ý táo đỏ cũng có vị ngọt tự nhiên nên khi cho đường phèn bạn cân chỉnh cho hợp khẩu vị. Hoặc nếu thích bạn cũng có thể thay thế đường phèn cho táo đỏ và ngược lại. Sau đó tắt bếp.

Bước 3: Bạn cho lựu đã tách lấy hạt vào máy ép. Khởi động máy và ép lấy nước. Hãy lưu ý trước khi dùng hãy ép nước ép lựu, tránh để lâu quá dẫn đến mất chất dinh dưỡng. Tiếp theo bạn lấy nấm tuyết vào bát, rắc vài hạt kỷ tử vào rồi thêm nước ép lựu, hạt lựu tươi là có thể thưởng thức.

Món ăn có màu sắc đẹp mắt, hấp dẫn giúp cấp ẩm da mịn đẹp (ảnh: Hà Ngô).

Thành phẩm món chè lựu nấm tuyết

Món chè này thích hợp dùng hàng ngày vào mùa thu, đặc biệt tốt cho người bị khô miệng, khô họng, da khô, ho khan ít đờm và táo bón. Nếu bạn dùng thường xuyên, duy trì đều đặn thì làn da bạn sẽ được cải thiện còn hơn đắp 10 chiếc mặt nạ mỗi ngày. Món ăn này dễ làm lại tốt cho nhan sắc và sức khỏe, bạn hãy thử ngay nhé!

Chúc các bạn thành công và có làn da mịn đẹp với món chè lựu nấm tuyết nhé!