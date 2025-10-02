8 món cực dễ nấu lại ngon miệng, giúp bạn chuẩn bị sẵn cho thực đơn cơm nhà thêm phong phú và khỏe mạnh

Bữa cơm gia đình không chỉ là màn trình diễn kỹ năng nấu ăn, mà còn là tấm lòng và yếu tố them chốt của sự sum họp gia đình đích thực. Vậy nên, tại sao bạn không lưu lại ngay những công thức nấu món ngon này để mỗi ngày dọn lên bàn ăn, quây quần bên gia đình và cùng nhau tận hưởng niềm vui sum họp.

1. Dưa chuột thái sợi trộn ức gà

Nguyên liệu: 1 miếng ức gà, 2 quả dưa chuột, 1 nhánh gừng nhỏ, một chút muối, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1.5 muỗng canh mù tạt vàng (có thể điều chỉnh tùy khẩu vị), 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm, 1 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng cà phê tỏi băm, ít dầu mè

Cách làm món dưa chuột thái sợi trộn ức gà

Bước 1: Sau khi rửa sạch ức gà, dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó ướp thịt ức gà với chút bột tiêu, muối trong khoảng 15 phút. Sau đó, cho thịt ức gà vào nồi nước, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn rồi đun sôi. Luộc thịt ức gà tới khi chín rồi vớt ra, thả vào chậu nước đá cho nguội rồi đem xé sợi.

Bước 2: Dưa chuột ngâm với nước muối pha loãng để loại bỏ tạp chất sau đó rửa sạch. Tiếp đó thái dưa chuột thành dạng sợi (hoặc có thể dùng dụng cụ để nạo thành sợi). Chuẩn bị một chiếc bát, cho mù tạt vàng, đường, giấm, xì dầu, tỏi băm, dầu mè vào trộn đều để được nước sốt. Sau đó cho dưa chuột thái sợi, thịt ức gà xé sợi vào âu, thêm nước sốt vừa pha, trộn đều.

2. Thịt bò hầm

Nguyên liệu: 1kg thịt ức bò, 2 cái hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, một nhánh gừng lớn, tỏi, hành lá/hành baro, một ít ớt khô, 1 thìa canh tương đậu nành, lượng nước tương thích hợp, 1 thìa canh nước tương đen, lượng đường vừa ăn, bột tiêu, rượu nấu ăn, tinh chất cốt gà.

Cách làm món thịt bò hầm

Bước 1: Rửa sạch thịt bò và cắt thành từng miếng lớn. Sau đó cho thịt bò vào nồi nước lạnh, luộc chín, vớt ra, rửa sạch, để ráo.

Bước 2: Sau khi sơ chế xong, cho tất cả nguyên liệu vào nồi sạch, thêm tất cả các loại gia vị (nêm nếm cho vừa khẩu vị) sau đó đổ lượng nước lọc ngập hết nguyên liệu. Sau đó đun sôi, rồi chỉnh nhỏ lửa ninh trong khoảng 50 phút. Cuối cùng tắt bếp, ngâm thịt bò thêm khoảng nửa ngày cho ngấm gia vị. Sau khi nguội, thái lát mỏng là có thể thưởng thức.

3. Phi lê cá lóc xì dầu

Nguyên liệu: Phi lê cá lóc tươi, lượng nước tương cá hấp phù hợp, 1 lòng trắng trứng gà, một chút muối, một ít hành lá, một ít gừng thái lát, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món phi lê cá lóc xì dầu

Bước 1: Rắc một ít muối vào phi lê cá lóc rồi thả vào âu nước. Cho thêm vài viên đá vào ngâm một lúc. Sau đó vớt ra, thái thành các lát mỏng, cho vào bát lớn. Tiếp theo thêm chút xíu muối và lòng trắng trứng gà vào ướp phi lê cá trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Đổ nước vào nồi, cho gừng thái lát, hành lá và rượu nấu ăn vào. Sau khi nước sôi, vặn nhỏ lửa và thả phi lê cá lê vào. Chỉnh bếp lên mức lửa lớn, đun sôi rồi vớt phi lê cá lóc ra đĩa. Tiếp theo rưới nước tương cá hấp lên, rắc rắc hành lá thái nhỏ, thêm vài khoanh ớt trang trí. Sau đó, đun nóng một ít dầu trong chảo và rưới lên để tăng hương vị.

4. Súp lơ xanh xào tôm

Nguyên liệu: 250g tôm, 1 cây súp lơ xanh, một ít mộc nhĩ đã ngâm nở mềm và xé nhỏ, tỏi băm, gừng băm, gia vị, tinh chất cốt gà, bột tiêu.

Cách làm mon súp lơ xanh xào tôm

Bước 1: Rửa sạch rồi bóc bỏ vỏ tôm, dùng dao dứa dọc sống lưng để loại bỏ chỉ tôm. Sau đó cho tôm vào bát, nêm chút gia vị, bột tiêu rồi ướp trong 10 phút. Súp lơ xanh cắt thành các miếng nhỏ, rửa sạch. Đun sôi một nồi nước, thêm chút muối và dầu ăn vào. Sau đó cho mộc nhĩ đã xé nhỏ vào chần đến khi đổi màu thì thả súp lơ xanh vào chần cùng. Sau đó vớt ra, để ráo. Khi nước sôi lại, cho chút rượu nấu ăn vào nồi nước, rồi thả tôm vào chần sơ đến khi tôm chuyển màu rồi vớt ra.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào rồi phi thơm tỏi băm. Sau đó bạn cho súp lơ xanh vào, nêm muối, đảo đều trên lửa lớn một lúc. Tiếp theo cho tôm và tinh chất cốt gà vào, nêm nếm gia vị, đảo đều trên lửa lớn cho đến khi chín đậm đà.

5. Cua/ghẹ hấp cải thảo

Mùa thu là thời điểm tuyệt vời nhất để ăn bắp cải và cua, ghẹ. Hấp cả hai cùng lúc không chỉ giữ được độ tươi ngon mà còn giúp bắp cải có hương vị hải sản.

Nguyên liệu: 1 con ghẹ/cua lớn (nếu mua ghẹ tốt nhất hãy chọn ghẹ hoa hoặc ghẹ xanh), lượng cải thảo vừa đủ, một ít gừng băm nhỏ.

Cách làm cua/ghẹ hấp cải thảo

Sơ chế sạch các nguyên liệu, cải thảo hãy cắt bỏ phần cuống dày sau đó trải lên đĩa sâu lòng. Tách rời phần mai ghẹ/cua, sau đó cắt phần thân thành từng miếng nhỏ, rồi rải đều lên cải thảo. Thêm một ít gừng băm nhỏ, rồi cho vào nồi hấp, đun sôi trên lửa lớn và hấp khoảng 10 phút là hoàn thành.

6. Sườn heo hấp dưa cải muối chua

Nguyên liệu: 1kg sườn non, dưa cải muối, tỏi băm, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút đường, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, một chút muối, bột ngũ vị hương, bột tiêu.

Cách làm sườn heo hấp dưa cải muối chua

Bước 1: Sườn heo rửa sạch rồi chặt thành miếng vừa ăn. Sau đó cho sườn heo vào âu, thêm tỏi băm, dầu hào, chút bột tiêu, ngũ vị hương, nước tương và đường, trộn đều rồi ướp ít nhất nửa tiếng. Dưa cải muối bạn rửa cho bớt vị muối (có thể ngâm trước 10 phút) rồi vắt ráo nước, thái nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm chút dầu ăn rồi phi thơm tỏi. Sau đó cho cải muối chua vào xào thơm. Nêm chút nước tương, dầu hào, đường rồi đảo đều. Thêm chút nước rồi đun nhỏ lửa trong vài phút. Sau đó cho dưa cải muối chua vào trộn đều cùng sườn. Sau đó bạn trải đều nguyên liệu vào đĩa, đặt lên xửng, hấp khoảng 30 phút là chín.

7. Canh nấm, đậu phụ và cá vược

Nguyên liệu: 1 con cá vược, các loại nấm tùy thích, 1 miếng đậu phụ, lượng gia vị vừa phải, bột tiêu, tinh chất cốt gà, hành lá.

Cách làm món canh nấm, đậu phụ và cá vược

Bước 1: Sơ chế sạch các nguyên liệu bao gồm cá vược, các loại nấm... Cắt đậu phụ thành khối vuông. Làm nóng dầu trong chảo, rồi cho đậu phụ vào chiên đến khi chín vàng đều hai mặt. Sau đó bạn cho cá vược đã được cắt thành các khúc vào chiên cho đến khi chín vàng đều hai mặt. Cho cá vào nồi, thêm lượng nước sôi vừa đủ vào, đun sôi trở lại.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho đậu phụ chiên, các loại nấm, một chút muối và một lát gừng nhỏ vào. Đun sôi, sau đó tiếp tục ninh nhỏ lửa cho đến khi nước dùng chuyển sang màu trắng. Thêm chút bột tiêu và tinh chất cốt gà, rắc thêm một nắm hành lá cắt nhỏ là hoàn thành.

8. Rau diếp sốt dầu hào

Nguyên liệu: 500g rau diếp, 1 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, một ít gia vị, vài giọt dầu mè, tinh chất cốt gà.

Cách làm món rau diếp sốt dầu hào

Cho rau diếp vào nồi nước sôi, thêm vài giọt dầu mè và muối để giúp giữ màu xanh của rau. Khi rau diếp chuyển màu xanh đậm hơn thì vớt ra, xếp vào đĩa. Tiếp theo bạn cho các nguyên liệu gia vị vào nồi cùng chút nước, khuấy đều rồi đun nhỏ lửa. Sau đó rưới nước sốt vùa nấu vào rau diếp là hoàn thành.

Trên đây là gợi ý 8 món ăn ngon và dễ nấu để bạn có thể luân phiên thay đổi, chế biến cho gia đình thưởng thức. Từ dưa chuột thái sợi trộn ức gà, thịt bò hầm, đến món hải sản hấp dẫn như ghẹ hấp cải thảo, mỗi công thức đều mang đến hương vị đậm đà và dễ thực hiện. Hãy cùng gia đình quây quần bên bàn ăn và tận hưởng những khoảnh khắc sum họp tuyệt vời với những món ăn hấp dẫn này.