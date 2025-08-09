Miền Bắc "nắng đổ lửa", làm ngay thức uống đang siêu hot này: Chỉ 2 bước nhanh gọn mà hương vị cực mê

Những ngày này, thời tiết miền Bắc nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao không khỏi khiến cho cơ thể chúng ta mệt mỏi, mất nước. Lúc này những thức uống vừa mát lạnh, giải khát, giải nhiệt thực sự mới giúp cơ thể chúng ta bớt uể oải.

Vào những ngày đầu tháng 8, quất hồng bì gần bước vào giai đoạn cuối mùa. Chất lượng quả lúc này ngon ngọt, hương vị dễ chịu và rất tốt để dùng trong những ngày nắng nóng. Quất hồng bì có có vỏ màu vàng hoặc vàng sẫm, kích thước gần bằng ngón tay cái, mùi thơm đặc trưng. Vẻ ngoài của loại trái cây này không được bắt mắt lắm nhưng lại có hương vị ngọt và chua, sảng khoái. Vị chua thanh, chát nhẹ của quất hồng bì rất thích hợp để pha thành những thức uống giải nhiệt mùa hè hoặc giảm cảm giác nhờn rít sau khi ăn đồ dầu mỡ.

Hiện nay tại các cửa hàng bán đồ uống, những ly nước được biến tấu từ quất hồng bì đang "siêu hot". Hương vị khiến ai cũng thích mê. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 2 công thức làm món ngon từ quất hồng bì. Trong đó có 1 công thức có thể sử dụng đa năng vừa làm "thuốc" trị ho lại có thể dùng để pha chế các công thức nước uống cực ngon miệng vào những ngày thời tiết nắng nóng!

1. Siro quất hồng bì

Nguyên liệu để làm siro quất hồng bì

2kg quất hồng bì, 200g đường phèn, 5g muối, 2 thìa canh mật ong.

Cách làm siro quất hồng bì

Bước 1: Quất hồng bì bạn rửa sạch dưới vòi nước rồi thả vào chậu có pha muối cùng baking soda để loại bỏ tạp chất. Hoặc bạn có thể dùng máy rửa hoa quả để làm sạch. Vì quất hồng bì chúng ta sử dụng cả vỏ nên khâu rửa sạch rất quan trọng. Để tránh quất hồng bì không bị sứt đầu quả, ngấm nước khi rửa thì bạn có thể để nguyên cành hoặc dùng kéo cắt rời từng quả.

Bước 2: Sau khi rửa sạch xong bạn để ráo nước. Tiếp theo bạn dùng tay nặn nhẹ lên từng quả để tách bỏ hạt mà không làm rơi thịt quất hồng bì ta. Làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu.

Nhẹ nhàng nặn bỏ hết hạt quất hồng bì (Ảnh: Hà Ngô).

Bước 3: Tiếp theo bạn cho quất hồng bì vào nồi, thêm đường phèn và muối vào, lắc nhẹ để đường vào quất hồng bì được trộn đều. Sau đó bạn đặt nồi quất hồng bì lên bếp, đun ở mức lửa nhỏ và đảo nhẹ tay cho đến khi đường phèn tan hoàn toàn. Tiếp tục nấu nhỏ lửa cho đến khi nước đường thành hỗn hợp sền sệt thì thêm mật ong vào đảo đều rồi tắt bếp.

Lưu ý: Trong trường hợp bạn muốn quất hồng bì thành mứt thì nấu cho đến khi hỗn hợp nước đường sền sệt, thêm mật ong vào đảo đều, đường cạn hết thì tắt và liên tục đảo cho đến khi đường keo và hơi dính.

Thành phẩm siro quất hồng bì

Siro quất hồng bì làm xong có màu sắc vàng ươm, đẹp mắt. Hương vị chua ngọt và mùi thơm từ tinh dầu vỏ quất hồng bì rất dễ chịu. Với cách làm siro quất hồng bì vô cùng đơn giản này bạn có thể bảo quản và dùng trong khoảng một năm. Khi uống thì pha siro với nước lọc, pha cùng trà hoặc kết hợp với các loại trái cây thành thức uống giúp giải khát và thanh nhiệt cơ thể.

2. Trà ô long quất hồng bì

Nguyên liệu để pha trà ô long quất hồng bì

1.5 thìa siro quất hồng bì, một nhúm trà ô long, 200ml nước sôi, một ít đá viên, một lát chanh để trang trí.

Cách pha trà ô long quất hồng bì

Bước 1: Bạn cho trà ô long vào cốc, sau đó rót nước sôi vào và hãm trà trong khoảng 3-5 phút. Sau đó bạn lọc lấy phần nước trà và bỏ bã đi. Tiếp theo bạn cho siro quất hồng bì vào ốc, thêm một chút nước vào dầm nhẹ để siro được hòa tan.

Bước 2: Tiếp theo bạn rót nước trà ô long vào, khấy đều. Sau đó thêm một lượng đá viên vừa phải vào. Cắt một lát chanh mỏng gắn lên miệng cốc trang trí là có thể thưởng thức.

Thành phẩm thức uống trà ô long quất hồng bì

Trà ô long quất hồng bì là một loại đồ uống kết hợp giữa trà ô long và quất hồng bì, mang lại hương vị thơm ngon, thanh mát. Trà ô long có vị thơm chát đặc trưng, kết hợp cùng vị chua ngọt và mùi thơm vô cùng thư giãn của quất hồng bì tạo nên một thức uống độc đáo, cực hấp dẫn.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với thức uống thơm ngon này nhé!