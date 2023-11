Bận rộn làm master tại KOC Vietnam, Luna Đào vẫn ra MV mới, hé lộ vẫn xem người yêu cũ là gia đình?

Luna Đào qua đó cũng chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau một thời gian dài ấp ủ. Bụng Mỡ Của Em là sản phẩm mở màn cho loạt dự án trở lại hoành tráng cuối năm nay và đầu năm 2024. Sản phẩm cũng được ra mắt trong thời điểm bận rộn của Luna Đào khi cô đảm nhiệm vị trí là 1 trong 3 mentor quyền lực tại show truyền hình thực tế hấp dẫn - KOC Vietnam.

Luna Đào tại KOC Vietnam 2023.

“Bài hát này dành tặng một người rất quan trọng với tôi. Tôi bắt đầu viết bằng tình yêu, kết thúc và phát hành nó bằng tình thân. Không còn là người yêu nhưng vẫn là người thân, và mãi là một gia đình!” - Luna Đào chia sẻ. Luna Đào từng có thời gian mặn nồng bên bạn trai giấu mặt, thậm chí nhiều fan đã nghĩ về một đám cưới trong mơ, song cuối cùng cả hai vẫn đường ai nấy đi. Thông qua ca khúc này, có thể thấy Luna Đào vẫn giữ một mối quan hệ rất đặc biệt với người cũ, thậm chí vẫn xem là gia đình.

Trong MV Bụng Mỡ Của Em, Luna Đào đã tự tay đạo diễn và mang đến những cảnh hài hước và duyên dáng rất “Luna Đào" mà fan thường thấy trong các vlog hằng ngày của cô, tạo nên một nguồn năng lượng tích cực và chữa lành nhẹ nhàng cho các bạn trẻ trong tình yêu. Trong MV thậm chí còn có cảnh Luna solo một đoạn chơi keyboard và cách cô tạo nên đoạn hoà âm trong điệp khúc.

Luna Đào cho biết thời gian tới sẽ tập trung nhiều cho mảng âm nhạc sau quãng thời gian “xao nhãng” với các clip cuộc sống. Trước mắt, cô sẽ cho ra mắt 1 kênh YouTube mới thuần về âm nhạc hơn mang tên Luna Records. Bụng Mỡ Của Em là bước đầu tiên đưa khán giả sang phong cách âm nhạc và hình tượng mới của Luna, với nhiều tính cá nhân và sự cởi mở hơn. Với Luna Records, sản phẩm âm nhạc của Luna muốn hướng đến đối tượng tiêu thụ chính là người nghe nhạc, hơn là biến dự án âm nhạc thành một sự kiện xã hội mang tính xu hướng. Vì thế, trong lần trở lại này, khán giả sẽ thấy Luna tập trung nhiều hơn vào phần âm nhạc.

Luna ấp ủ và đầu tư nhiều về phần âm nhạc trong lần trở lại này. Cô bộc bạch: ” Người yêu mình đã đành, nhưng người tin tưởng vào mình lại là một điều tuyệt vời hơn cả, dẫu tình yêu có còn hay không! Luna dành tặng sản phẩm này cho những ai đã tìm được người tin tưởng và trân trọng mình. Và tặng những ai đã tin tưởng và gửi gắm vào đối phương thay vì chỉ sở hữu. “If you love someone, let them be free.”