“Bạn ở nhà tôi, tôi ngủ trên giường của bạn”: Hình thức du lịch mới nổi trong cộng đồng mạng Trung Quốc

Giá phòng khách sạn tại Trung Quốc vào dịp nghỉ lễ 1/5 năm nay đã tăng chóng mặt. Ảnh: China VIsion

Chỉ cần trao đổi chỗ ở, sẽ được du lịch miễn phí

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đã so sánh giá khách sạn vào dịp nghỉ lễ 1/5 năm nay tại các thành phố khác nhau trên khắp đất nước này, liệt kê chi tiết 30 khách sạn có mức tăng giá nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ này. Trong số đó, mức tăng cao nhất là 591%, từ 159 nhân dân tệ/đêm (khoảng 540.000 VNĐ) lên 1099 tệ/đêm (3,7 triệu VNĐ).

Đối mặt với tình trạng giá phòng khách sạn tăng chóng mặt, một hình thức du lịch mới đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc: du lịch hoán đổi. Hình thức này có nghĩa là hai người hoàn toàn không quen biết đi du lịch đến các thành phố của nhau và sống miễn phí tại nhà của nhau.

Theo Nhật báo Bắc Kinh, khái niệm du lịch hoán đổi đã xuất hiện ở châu Âu sớm nhất là 60 năm trước và phát triển mạnh ở Mỹ trong 20 năm qua. Hiện nay, chủ yếu có hai hình thức hoán đổi du lịch, một là hoán đổi cùng thời điểm vào ngày đã thỏa thuận; hai là hoán đổi so le thời gian, tức là bên A đến nhà bên B ở trước, bên B chịu trách nhiệm đón tiếp, sau vài ngày bên B sẽ lại đến nhà bên A ở. Do bị hạn chế bởi các điều kiện khác nhau, hình thức du lịch hoán đổi tại Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn thăm dò.

Theo trang The Paper (Trung Quốc), du lịch hoán đổi khác với "du khách sofa" từng rộ lên một thời ở nước này. "Du khách sofa" vẫn cần trả phí nhưng với giá thấp hơn giá phòng khách sạn; còn những người trải nghiệm du lịch hoán đổi có thể không mất đồng nào nếu họ sẵn sàng trao đổi chỗ ở.

Một thanh niên sinh sau năm 1990 ở Thượng Hải đã gửi thông điệp của chính mình lên mạng xã hội: "30 tuổi, làm nghề tự do, có thể cung cấp nhà riêng, hoán đổi tại bất kỳ quốc gia và điểm đến nào".

Chàng trai này còn viết thêm: "Nếu bạn muốn biết ý nghĩa của du lịch là gì? Tôi nghĩ rằng, đó là lạc vào một nơi xa lạ, rồi say sưa ngắm cảnh đẹp!".

Sau ba ngày, thông điệp của chàng trai đã có hồi âm, một cô gái ở Vân Nam sẵn sàng cung cấp chỗ ở để đổi lấy chuyến du lịch đến Thượng Hải sau đó 3 tháng.

Trang The Paper nhận định, trong tình hình hiện tại, những trải nghiệm du lịch như vậy đã không còn hiếm gặp ở Trung Quốc.

Trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, các sinh viên đại học ở hai thành phố Thành Đô và Quảng An thuộc tỉnh Tứ Xuyên bắt đầu hoán đổi chỗ ở trong thời gian một tuần chỉ bằng một cú nhấp chuột. Vào tháng 5, họ dự định sẽ tiếp tục "cuộc sống hoán đổi" của mình tại chỗ mới.

Biên tập viên The Paper phát hiện ra rằng, trên các mạng xã hội Trung Quốc, có rất nhiều người đăng thông tin rằng họ muốn hoán đổi du lịch, đồng thời đăng điều kiện ăn ở của bản thân và một số yêu cầu. Một số cư dân mạng thậm chí còn nói rằng họ có thể hoán đổi công việc...

Du lịch hoán đổi có đáng tin cậy?

Theo trang The Paper, du lịch hoán đổi được nhiều bạn trẻ đón nhận, cho rằng di du lịch như vậy tiết kiệm được nhiều chi phí đi lại và tăng thêm trải nghiệm sống. Một số người bày tỏ sẵn sàng thử nghiệm, nghĩ rằng họ có thể mang lại sự tiện lợi cho nhau.

Tuy nhiên, cũng có cư dân mạng cho rằng, hình thức du lịch mới lạ này khó đảm bảo an toàn, "rủi ro không thể kiểm soát".

Khi hoán đổi du lịch liên quan đến chỗ ở, sẽ có những vấn đề nhạy cảm như an toàn tài sản và quyền riêng tư cá nhân. Có cư dân mạng cho biết: "Điều tôi lo lắng nhất là trở về sau một chuyến đi và thấy rằng nhà của mình đã bị 'xới tung lên'. Tôi phải làm gì đây?".

Có người lại đặt câu hỏi: "Dù gì thì cũng chỉ là quen biết trên mạng, nếu tôi đến chỗ đó và gặp nguy hiểm thì sao?".

Trước sự lo lắng của không ít người, một nhân viên của sàn giao dịch du lịch hoán đổi cũng thừa nhận rằng, thực sự đang có một số rủi ro trong việc đảm bảo an toàn. "Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo những người trải nghiệm cần suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện. Đồng thời, cũng nên hoán đổi so le thời gian, để đảm bảo an toàn tối đa cho tài sản trong nhà".

Những người hành nghề trong ngành du lịch cũng khuyên cư dân mạng nên tìm hiểu đầy đủ và lên kế hoạch kỹ lưỡng trước khi hoán đổi du lịch, đồng thời cần biết rõ thông tin cơ bản của đối phương như tuổi tác, nghề nghiệp, nơi ở, tình trạng phòng ở... Ngoài ra, cần kiểm tra căn cước công dân của cả hai bên khi lần đầu gặp mặt, đây là cách tiếp cận có trách nhiệm với cả hai bên.