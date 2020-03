Bán hàng online mùa Covid tưởng đâu “dễ ăn” nào ngờ chủ shop vẫn dính một ca bùng hàng “rất đắng” nhưng vẫn không thể làm gì được hơn

Mua hàng online có rất nhiều sự tiện lợi mà ít ai phủ nhận được, bởi chỉ ngồi 1 chỗ cùng với 1 thiết bị kết nối internet là bạn có thể mang cả thế giới về nhà mà chẳng tốn 1 giọt mồ hôi. Thế nhưng cùng với đó cũng là không ít rủi ro tiềm ẩn, mà trong đó "hàng không giống hình" có lẽ là nỗi khiếp đảm với người mua, còn với các shipper, bị "bom" hàng hẳn là một cơn ác mộng!

Ác mộng cũng có ác mộng "this", ác mộng "that" và lý do để các "thượng đế" bom hàng cũng vậy.

Mới đây, thêm một lần mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một gói hàng bị chuyển hoàn được chia sẻ thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Lý do thì thực sự siêu "gắt", "gắt" vô tiền khoáng hậu và quan trọng nhất lại cực hợp lý với... thời điểm hiện nay.

Lý do không nhận hàng của vị khách vì "đi cách ly"

Gói hàng được giao đến tay khách nhưng khách không nhận với lý do... đang cách ly.

Chỉ một bức hình thôi, cũng đủ để dân mạng xôn xao bình luận, đồng thời cảm thông sâu sắc với "tai nạn nghề nghiệp" của chàng shipper và cả chủ shop online nữa. Họ không những không bán được hàng mà mỗi lần nhận đơn hoàn về là phải mất tiền cước.

Dưới phần bình luận, rất nhiều người dùng mạng đã bày tỏ cảm xúc của mình:

- "Cạn lời thật sự, lý do này thì biết làm sao được, tiến thoái lưỡng nan thôi à! Khổ thân shipper, khổ thân cả chủ shop".

- "Khổ tâm, đúng là bán hàng thời dịch Covid-19 cũng khổ, đã ít khách rồi lại vướng ngay trường hợp này thì lỗ vốn tiền cước hoàn về rồi".

- "Hy vọng lý do này là thật chứ đừng troll, lắm người mua hàng nhưng không nhận xong sau đấy nói đủ lý do nào là, bố mẹ ốm, ông bà ốm rồi cả... người này, người kia chết. Ta nói, bán hàng online cũng hên xui lắm chứ".

Thực tế, việc bị hoàn trả lại hàng không phải là hiếm. Lý do thì có nhiều: Do hàng không đảm bảo, mẫu mã, màu sắc không giống với các mẫu đã đặt… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất phát từ chính cả lý do cá nhân của khách hàng, khi "bỗng dưng không muốn nhận hàng nữa" thì nhiều lý do cũng được họ "vẽ" ra.

Hậu quả của việc chuyển hoàn lại hàng hóa rõ ràng không chỉ là việc mất thời gian, gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây ra sự khó chịu, mệt mỏi khi phải phục vụ những "thượng đế" lắm chiê