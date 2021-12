Bạn gái xinh như mộng của Lee Kwang Soo nói gì khi đóng cảnh giường chiếu với Choi Si Won

Mới đây, Lee Sun Bin - bạn gái của Lee Kwang Soo đã tham gia buổi phỏng vấn về bộ phim truyền hình Work Later, Drink Now.

Khi được hỏi có áp lực nào khi chuẩn bị cảnh giường chiếu, Lee Sun-bin gây chú ý bằng cách nhấn mạnh "không hề". Nữ diễn viên cho biết: "Nếu bạn xem những cảnh giường chiếu hoặc cảnh hôn trong Work Later, Drink Now, bạn sẽ không bao giờ thấy loại cảnh lãng mạn mà bạn biết. Trong hoàn cảnh bình thường, tôi sẽ đánh răng trước cảnh hôn và hỏi bạn diễn chúng ta nên làm gì với góc quay".

Lee Sun Bi tiết lộ cảm xúc khi đóng cảnh nóng.

Chưa dừng ở đó, nữ diễn viên còn tiết lộ cảm thấy hậu trường quay hình cảnh nóng khá hài hước. "Trong quá trình quay phim, Choi Si Won thường ngồi bắt chéo chân và nói với tôi những điều như "Tôi nên làm gì để nó hài hước hơn?", "Tôi sẽ giả vờ khỏa thân và đẩy bạn. Rồi tôi sẽ ngã như thế này". Tôi không biết anh ấy cảm thấy thế nào, nhưng tôi thấy nó buồn cười hơn là lo lắng hay nặng nề" - Lee Sun Bin chia sẻ.

Sự hài hước của Choi Si Won khiến Lee Sun Bin cảm thấy thoải mái khi đóng cảnh giường chiếu.

Trong phim Work Later, Drink Now, Lee Sun Bin đóng vai Ahn So Hee, một nhà văn chương trình tạp kỹ có sở thích thích đi uống rượu sau giờ làm việc với bạn bè. Vào một lần họp mặt, Ahn So Hee đã vô tình hôn Kang Buk Gu (Choi Si Won) khi anh đang ăn mì trong cửa hàng tiện lợi. Ahn So Hee xảy ra chuyện tình một đêm với Kang Buk Gu.

Cảnh nóng của Lee Sun Bin và Choi Si Won.

Work Later, Drink Now là bộ phim truyền hình dựa trên một webtoon nổi tiếng kể về câu chuyện của những phụ nữ 30 tuổi thích uống rượu vào mỗi tối cuối ngày. Bộ phim có sự tham gia của Lee Sun Bin, Han Sun Hwa, Jung Eun Ji, Kim Jung Min, Choi Si Won.