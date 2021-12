Fandom của Song Hye Kyo biểu tình, làm ầm ĩ vì lý do này?

Mới đây, fandom của Song Hye Kyo đang có dấu hiệu tấn công vào công ty quản lý.

Vào ngày 29/11, fandom của nữ diễn viên thông báo sẽ có những hành động bao gồm các cuộc biểu tình chống lại công ty quản lý. Người hâm mộ cho biết sẽ chuẩn bị cuộc gọi phản đối, gửi văn bản khiến nại, kết hợp fan cafe để tổ chức một cuộc biểu tình bằng xe tải.

Người hâm mộ đang tấn công vào công ty quản lý.

Lý do khiến fandom phản đối công ty quản lý xuất phát từ nhiều bình luận ác ý, chỉ trích tiêu cực về sự trở lại của nữ diễn viên thông qua bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up. Một số cư dân mạng bị fandom cáo buộc đã lan truyền tin đồn vô căn cứ về Song Hye Kyo. Người hâm mộ cho rằng công ty quản lý không bất kỳ hành động nào để can thiệp, giải quyết vấn đề này. Sự thiếu trách nhiệm của công ty quản lý khiến fandom không khỏi tức giận.

Nhiều bình luận ác ý, chỉ trích tiêu cực xuất hiện sau khi Now, We Are Breaking Up lên sóng.

Bên cạnh đó, fandom còn thông báo sẽ chống lại YouTuber, diễn đàn có hành vi phỉ báng đối với Song Hye Kyo. Được biết một số YouTuber đã đề cập đến việc Song Hye Kyo trốn thuế trong quá khứ. Video này nhận được nhiều sự chú ý và thu hút 2 triệu lượt xem. Hiện tại, fandom đang chuẩn bị hồ sơ để chống lại những hành vi ác ý đối với Song Hye Kyo.

Những lời chỉ trích ác ý dành cho Song Hye Kyo.