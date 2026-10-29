Bạn gái Mr Pips khai 44,8 tỷ đồng tiền mặt chất đầy trong tủ quần áo

Ngày 29/10, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần xét hỏi.

Cuối giờ chiều, chủ toạ gọi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips lên xét hỏi.

Tâm khai quen Phó Đức Nam năm 2017 và phát sinh quan hệ tình cảm cho đến nay. Quá trình quen biết, Tâm biết Nam làm sàn chứng khoán quốc tế và nhiều công việc khác nhau.

Năm 2023, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia, thời gian này Nam bị ốm, Tâm đã sang Campuchia chăm sóc bạn trai.

Tâm chưa bao giờ cùng Nam tới các văn phòng công ty Nam.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips tại tòa.

Khai về khối tài sản khổng lồ, Tâm cho biết, Mr Pips đưa rất nhiều tài sản để bị cáo giữ, gồm vàng, tiền, đồng hồ... Bạn trai còn nhờ Tâm mua nhà, đất.

Mặc dù có nhiều tiền, nhưng bị cáo không gửi ngân hàng mà để tiền mặt ngay tại nhà. Thời điểm nhiều nhất là 44,8 tỷ đồng và 1,7 triệu USD.

“Bị cáo để đâu cho hết 44 tỷ đồng tiền mặt?”, chủ tọa hỏi.

“Bị cáo để trong tủ quần áo ở căn hộ rồi khóa cửa” - Nguyễn Thanh Tâm trả lời.

Tâm khai thêm, bị cáo mua 15 bất động sản giúp Nam, còn ô tô Nam tự mua. Chỉ có 4 ô tô Nam nhờ em trai là Phó Đức Tú đứng tên rồi chuyển lại cho bị cáo.

Ngoài ra, Tâm còn được Mr Pips nhờ sang Campuchia đứng tên 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 700.000 USD.

Bị cáo cho rằng, với năng lực của bạn trai, những số tiền trên là phù hợp.

Về tài sản ở nước ngoài, Tâm khai được người yêu mở tài khoản ngân hàng ở Australia. Trong tài khoản có khoảng 3,6 tỷ đồng. Tài khoản ngân hàng ở Thái Lan khoảng 800 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo cũng đề nghị xem xét tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo ở Campuchia. Tâm khai rằng, trước đó một người bạn bán xe nhờ bị cáo mở 2 tài khoản ngân hàng ở Campuchia, Tâm đã giúp và đưa thẻ cho người này. Cho đến khi cơ quan chức năng làm việc, Tâm mới biết tài khoản này có 400.000 USD. Số tiền này không phải của bị cáo.

“Bị cáo có làm gì không hay chỉ ở nhà trông tiền thôi”, chủ tọa hỏi, Tâm đáp bản thân có đi làm.

Với tài sản kê biên, Tâm khai những loại vàng tích trữ là của Nam, còn trang sức là do bị cáo tự mua bằng thu nhập đi làm hoặc bạn bè tặng. Toàn bộ túi xách, đồng hồ, vàng... không có hóa đơn mua bán, chỉ có một chiếc nhẫn có giấy tờ.

Khai về nguồn gốc 78kg vàng, Tâm trình bày bị cáo ở nhà còn Nam là người mua. Khi người giao hàng tới, Tâm đóng tiền vào thùng carton rồi mang xuống nhà nhận vàng, giao tiền.

Số túi xách, ví của bị cáo bị thu giữ, Tâm khai nếu mình tự mua thì chỉ khoảng 2-3 triệu đồng, còn người yêu mua là loại đắt tiền.

“Làm sao bị cáo biết đắt tiền, bị cáo biết giá trị bao nhiêu không?”, chủ tọa hỏi. Tâm trình bày không biết về giá, chỉ thấy đó là túi xách, ví của những thương hiệu nổi tiếng.

“Nam có bệnh hưng phấn lên là mua, bị cáo ngăn cản không được, kể cả việc mua giày, mua ô tô”, Tâm lý giải về số quà tặng “khủng” nhận từ người yêu.

Theo cáo trạng, quá trình khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm miếng vàng. Cơ quan điều tra đã yêu cầu định giá số vàng này. Kết quả, tài sản là vàng thu giữ của bị can Nguyễn Thanh Tâm có giá trị vào ngày 30/10/2024 là hơn 222 tỷ đồng.

Ngoài số vàng trên, khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví. Kết quả điều tra xác định, 28 chiếc túi được xác định do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Tâm, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo.

Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví, Nguyễn Thanh Tâm khai được mua bằng tiền của mình.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều giấy tờ nhà đất liên quan các bất động sản đứng tên Tâm hoặc người liên quan.

Về tiền, cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ ở của Tâm 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD, 67.744 đô la Singapore, 17.200 Dirham, 2.359 Ringgit, 22.960 Rupee, 6.810 Baht, 10.435 Lira, 30.855 nhân dân tệ, 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài. Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tiền này là Phó Đức Nam.