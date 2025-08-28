Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước

Chúng ta dành tới một phần ba cuộc đời để ngủ, và chỉ khi giấc ngủ đủ sâu, cơ thể mới có thể phục hồi năng lượng cho ngày mới. Thế nhưng không ít người lại thường xuyên rơi vào tình trạng trằn trọc, mất ngủ mà không hay biết nguyên nhân lại xuất phát từ chính cách bày trí phòng ngủ. Việc sắp đặt quá nhiều vật dụng tưởng như vô hại nhưng thực chất có thể làm hỏng giấc ngủ, thậm chí gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dưới đây là 6 thứ tuyệt đối không nên đặt trong phòng ngủ, nếu lỡ có thì nên dọn bỏ ngay để tránh rước họa vào thân.

1. Đồ chơi nhồi bông

Không chỉ trẻ nhỏ mà nhiều người lớn cũng thích đặt thú nhồi bông trong phòng ngủ vì cảm giác dễ thương và ấm áp. Tuy nhiên, loại đồ vật này lại là nơi trú ngụ lý tưởng của bụi bẩn, vi khuẩn và mạt bụi, gây hại cho đường hô hấp. Thậm chí một số sản phẩm kém chất lượng còn chứa hóa chất độc hại. Nếu quá yêu thích, bạn chỉ nên đặt một hai món ở xa giường và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

2. Ổ cắm điện

Thói quen vừa nằm giường vừa sạc điện thoại khiến nhiều người đặt ổ cắm ngay đầu giường. Việc này tiềm ẩn rủi ro chập cháy, nhất là khi phòng ngủ có nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Tốt nhất, ổ cắm nên đặt xa khu vực giường và mua loại có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn.

3. Nến thơm và tinh dầu đốt

Ánh sáng lung linh và mùi hương dễ chịu của nến thơm có thể mang lại cảm giác thư giãn, nhưng nếu ngủ quên khi nến còn cháy, nguy cơ hỏa hoạn là rất lớn. Bên cạnh đó, quá trình đốt cháy còn sản sinh chất độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp. Các chuyên gia khuyến cáo không nên dùng nến thơm hay tinh dầu đốt trong phòng ngủ.

4. Thiết bị điện tử

Điện thoại, máy tính bảng hay laptop thường được mang lên giường để sử dụng trước khi ngủ. Thói quen này khiến não bộ khó thư giãn do ánh sáng xanh cản trở quá trình tiết melatonin, từ đó gây khó ngủ. Đặc biệt, việc cắm sạc thiết bị ngay dưới gối còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Vì vậy, nên hạn chế tối đa việc dùng đồ điện tử trong phòng ngủ, nhất là trước giờ đi ngủ.

5. Hoa tươi có mùi quá nồng

Hoa giúp không gian đẹp mắt hơn, nhưng không phải loài nào cũng thích hợp để trong phòng ngủ. Một số loại hoa tỏa hương quá mạnh có thể gây đau đầu, khó thở hoặc khiến tinh thần căng thẳng, khó ngủ. Nếu muốn trang trí bằng hoa, nên chọn loại dịu nhẹ và đặt ở nơi thông thoáng thay vì sát giường ngủ.

6. Quá nhiều sách vở

Đọc sách trước khi ngủ là thói quen tốt, nhưng việc chất đầy phòng ngủ bằng hàng đống sách lại không hề lành mạnh. Một số loại sách in lậu sử dụng mực kém chất lượng, có thể phát ra mùi hắc và chứa hóa chất độc hại. Ngoài ra, quá nhiều đồ đạc trong phòng cũng khiến không gian bí bách, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Kết lại , sáu món đồ kể trên đều có thể biến phòng ngủ thành nơi tiềm ẩn rủi ro cho cả giấc ngủ lẫn sức khỏe. Nếu trong phòng bạn đang tồn tại những vật dụng này, tốt hơn hết hãy loại bỏ sớm để đảm bảo một giấc ngủ an toàn, trọn vẹn và giúp cơ thể được tái tạo năng lượng đúng nghĩa.