Đặt 1 củ gừng ở đầu giường theo cách này, tôi nuối tiếc "sao mình không làm sớm hơn"

Gừng là một nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình, được sử dụng phổ biến như một gia vị không thể thiếu trong nấu nướng. Khi chế biến các món ăn có mùi tanh như cá, thịt, chúng ta thường thái một chút gừng để khử mùi tanh, đồng thời tạo thêm hương vị đặc trưng cho món ăn. Gừng với vị cay nồng và mùi thơm đặc trưng giúp làm dậy mùi, khiến món ăn trở nên hấp dẫn và đậm đà hơn.

Tuy nhiên, công dụng của gừng không chỉ dừng lại ở đó. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn một cách sử dụng gừng rất thú vị - đó là đặt gừng ở đầu giường ngủ.

Cách thực hiện rất đơn giản, đầu tiên bạn cần chuẩn bị một củ gừng tươi, rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt. Sau đó, để gừng ở nơi thông thoáng để làm khô bớt nước.

Tiếp theo, bạn cắt gừng thành lát mỏng, sau đó thái thành sợi nhỏ hoặc băm nhỏ tùy sở thích. Mục đích của bước này là để các tinh chất và mùi đặc trưng của gừng có thể dễ dàng tỏa ra.

Tiếp theo, bạn chuẩn bị một chiếc khẩu trang dùng một lần, dùng kéo cắt một đầu khẩu trang, rồi tháo lớp vải không dệt ra. Sau đó, cho gừng đã cắt hoặc băm vào bên trong khẩu trang và dùng dây quai khẩu trang buộc chặt lại.

Như vậy, bạn đã hoàn thành xong một túi gừng, lúc này chỉ cần đặt nó bên cạnh ở đầu giường hoặc bên cạnh gối ngủ.

Việc đặt túi gừng bên cạnh gối có thể hỗ trợ giấc ngủ ngon một cách hiệu quả.

Hiện nay, với nhịp sống nhanh và căng thẳng, rất nhiều người gặp phải vấn đề mất ngủ. Mất ngủ lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tinh thần, khiến chúng ta mệt mỏi, thiếu sức sống và khó tập trung trong công việc hay cuộc sống.

Trong khi đó, gừng chứa các thành phần như zingiberene, gingerol và citral là những chất có tác dụng thư giãn thần kinh, giúp cơ thể thoải mái hơn. Vậy nên, khi để túi gừng cạnh gối hoặc ở đầu giường, các thành phần trong gừng sẽ bay hơi và chúng ta hít vào trong quá trình ngủ. Từ đó giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm bớt tình trạng mất ngủ.

Một số công dụng khác của gừng

1. Giảm say tàu xe

Để giảm bớt cảm giác say xe, chúng ta có thể sử dụng một miếng gừng tươi và dán lên vùng rốn bằng băng cá nhân, hoặc có thể cắt vài lát gừng tươi mang theo bên người. Khi cảm thấy say xe khó chịu, chỉ cần đặt miếng gừng lên đầu mũi để ngửi, hoặc nhét vào miệng và nhai. Vị cay đặc trưng của gừng cùng với tác dụng ấm bụng và giảm nôn sẽ giúp làm dịu cảm giác say xe.

2. Ngâm chân

Ngâm chân trước khi đi ngủ là thói quen tốt, giúp thư giãn sau một ngày mệt mỏi và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Khi tắm chân, chúng ta có thể thêm vài lát gừng vào nước. Gừng chứa thành phần chính là gingerol cay, khi ngâm trong nước nóng, các hợp chất này sẽ nhanh chóng thẩm thấu qua da, kích thích các huyệt vị dưới lòng bàn chân, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, xua tan lạnh, tăng cường sức đề kháng và làm ấm cơ thể.

Sử dụng gừng để tắm chân, tốt nhất chúng ta nên đun sôi gừng trước để các thành phần có lợi trong gừng được giải phóng hoàn toàn vào nước, giúp phát huy hiệu quả tốt nhất.

3. Đuổi côn trùng

Nhiều người thường trồng cây cảnh trong nhà, vừa giúp làm đẹp không gian sống lại vừa có thể thư giãn tâm hồn. Tuy nhiên, cây cối trong nhà đôi khi lại thu hút một số loại côn trùng, chúng bay lung tung rất khó chịu.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng gừng. Hãy cắt một ít gừng tươi thành sợi nhỏ, cho vào bình xịt và thêm nước sạch vào, ngâm khoảng nửa giờ. Sau thời gian này, có thể dùng nước gừng vừa ngâm để xịt lên lá cây. Mùi đặc trưng của gừng có tác dụng xua đuổi côn trùng rất hiệu quả, vừa không gây hại cho cây cối, vừa giúp xua đuổi những con côn trùng phiền phức, giúp không gian sống luôn yên tĩnh và thoải mái.

Nguồn: aboluowang