Khi tình yêu bị đặt lên bàn cân tính toán từng đồng lời lỗ, thì người tỉnh táo nhất không phải là kẻ đi trước một bước, mà là người đủ bình thản để rút lại toàn bộ quân bài của mình.

Tuyên bố chấn động giữa bữa tiệc

Tiệc đính hôn được tổ chức bù vào đúng ngày thứ 30 sau khi hai người chính thức đăng ký kết hôn.

Trong căn phòng riêng sang trọng, 12 món ăn thịnh soạn được bày biện tinh xảo dưới ánh đèn pha lê sáng đến chói mắt. Hai bên gia đình ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn tròn lớn, ở chính giữa đặt một chậu cây phát tài lá xanh bóng mượt.

Hứa Ninh bưng chén trà trên tay nhưng không uống. Ngồi ngay bên cạnh cô là Chu Khải, cổ tay áo vest của anh ta vô tình dính một vệt nước nhỏ. Hôm nay Chu Khải cười rất điềm đạm, mỗi lần nâng ly kính rượu các bậc trưởng bối, giọng nói đều trầm ấm và lễ phép hơn hẳn ngày thường.

"Ninh Ninh à, đã đăng ký kết hôn rồi thì chính thức là người một nhà" - Mẹ chồng Vương Thục Cầm đẩy chiếc phong bì đỏ dày cộp về phía trước mặt cô, "Đám cưới định vào tháng sau, ngày lành tháng tốt, không xung khắc với người lớn tuổi trong nhà".

Hứa Ninh khẽ gật đầu, điềm tĩnh nhận lấy chiếc phong bì.

Đúng lúc này, bà Lâm Tuệ – mẹ ruột của Hứa Ninh bất ngờ đặt đôi đũa xuống. Tiếng va chạm nhẹ giữa đũa ngà và mép đĩa sứ vang lên thanh thúy, cắt ngang bầu không khí rôm rả.

"Hôm nay nhân tiện có mặt đông đủ hai bên gia đình, tôi có một chuyện cần phải nói rõ ràng".

Cả bàn tiệc lập tức im bặt. Bà Lâm Tuệ mặc bộ vest màu xanh đậm trang nhã, mái tóc búi gọn không một sợi rối, trên cổ tay đeo chiếc vòng ngọc bích cũ kỹ do ông ngoại để lại. Dù đã 63 tuổi, phong thái của người phụ nữ từng chèo lái thương trường suốt mấy chục năm vẫn sắc sảo và dứt khoát như đang chủ trì một cuộc họp hội đồng quản trị.

"Hai công ty đứng tên tôi, ban đầu dự định sẽ trích ra một phần cổ phần để làm của hồi môn cho Ninh Ninh". Bà Lâm Tuệ liếc nhìn con gái một cái rồi chậm rãi tuyên bố: "Nhưng hiện tại tôi quyết định rút lại toàn bộ. Số cổ phần này sẽ không nằm trong danh sách hồi môn, và cũng không tham gia vào bất kỳ sự sắp xếp kinh doanh nào của nhà họ Chu".

Người phục vụ vừa hay mở cửa bước vào châm thêm trà, nghe thấy câu nói này liền khựng bước ngay ngưỡng cửa, sau đó vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.

Chiếc chén sứ trong tay Chu Khải khẽ xoay nhẹ một vòng.

Người lên tiếng đầu tiên lại là bà thông gia Vương Thục Cầm: "Ngày rút cổ phần đã ấn định chưa?".

Hứa Ninh ngước mắt nhìn mẹ chồng. Bà ta không hề hỏi tại sao, cũng không hỏi cô có đồng ý hay không. Câu hỏi đó giống như một hòn sỏi nhỏ rơi tõm vào bát canh, tuy không bắn nước tung tóe nhưng lại phơi bày trọn vẹn sự toan tính lạnh lùng bên dưới.

Chu Khải ngước mắt nhìn mẹ vợ, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Chuyện này là hôm nay mẹ mới quyết định, hay đã làm xong thủ tục từ trước rồi ạ?".

Bà Lâm Tuệ nhếch môi cười nhạt: "Chuyện thủ tục giấy tờ không phiền nhà họ Chu phải bận tâm. Tài sản của Hứa Ninh, tự con bé có quyền quyết định".

Cuốn sổ công chứng bí mật trước ngày đăng ký kết hôn

Hứa Ninh cúi đầu nhìn những búp trà đang lơ lửng trong chén nước đã nguội. Thực ra, ngay từ buổi chiều hôm nay, cô đã vô tình phát hiện ra sự thật khi đi làm thủ tục hành chính. Bảy ngày trước khi cùng cô bước vào cục dân chính đăng ký kết hôn, Chu Khải đã âm thầm đến phòng công chứng để lập văn bản thỏa thuận tài sản riêng.

Căn hộ cao cấp mà Chu Khải đứng tên mua trước hôn nhân hiện được định giá thị trường khoảng 18 triệu tệ. Trong bản phụ lục quyền sở hữu mới nhất, anh ta đã cẩn thận tách bạch hoàn toàn khối tài sản này, khẳng định nó không hề có bất kỳ mối liên hệ pháp lý nào với Hứa Ninh. Suốt một tháng qua, anh ta chưa từng hé răng nửa lời về chuyện này.

Dưới gầm bàn, Chu Khải hơi nghiêng người, lòng bàn tay khẽ chạm vào đầu gối Hứa Ninh với lực rất nhẹ, như một lời nhắc nhở ngầm bảo cô đừng làm mất thể diện đôi bên trước mặt họ hàng.

"Ninh Ninh, tỷ lệ cổ phần đã có sự điều chỉnh như vậy, bản dự thảo thỏa thuận tặng cho tài sản ban đầu của hai đứa mình có lẽ cũng cần xem xét lại nhỉ?". Chu Khải nói với giọng ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm chờ đợi câu trả lời từ vợ.

Hứa Ninh nâng chén trà nguội ngắt lên nhấp một ngụm nhỏ, bình thản đáp: "Đám cưới vẫn tổ chức bình thường, nhưng của hồi môn thì không tặng nữa".

Nụ cười trên môi Chu Khải cứng lại nửa giây rồi mới từ từ giãn ra. Ngoài hành lang, tiếng bánh xe đẩy thức ăn lăn qua lớp thảm dày nghe trầm đục. Hứa Ninh bỗng nhiên thấu hiểu: ngồi trên bàn tiệc hôm nay không phải là hai gia đình thông gia, mà là hai cuốn sổ kế toán đã được tính toán chi li đến từng con số.

Bữa tiệc định giá và cái kết cho những kẻ tính toán

Hứa Ninh và Chu Khải quen biết nhau ba năm, đăng ký kết hôn được một tháng. Trước đây, cô luôn nghĩ ba năm yêu đương, một đám cưới trọn vẹn rồi nắm tay nhau đi hết cuộc đời là điều hiển nhiên như một thực đơn đã được chọn sẵn món chính, chỉ cần chờ món tráng miệng được dọn lên. Thế nhưng nhìn lại lúc này, hóa ra từng món ăn trên bàn tiệc tình yêu ấy đều đã được nhà họ Chu âm thầm niêm yết giá cả.

Lần đầu hai người gặp nhau là trong một buổi họp dự án với khách hàng. Hôm đó Hứa Ninh mang theo bản phương án thương hiệu, còn Chu Khải ngồi ở vị trí sát cửa sổ, đại diện bên thi công giải trình về ngân sách. Cuộc họp kéo dài đến tận chín giờ tối, bên ngoài trời đổ mưa lất phất, các tiệm in ấn quanh đó đều đã đóng cửa. Chính Chu Khải là người đã đưa chiếc ô của mình cho cô che mưa ra bến xe. Sự ân cần giản dị ấy từng khiến cô tin rằng mình đã tìm thấy một người đàn ông chân thành, không màng danh lợi.

Cô không ngờ rằng, ngay từ khi biết gia thế thực sự của mẹ cô, Chu Khải và mẹ anh ta đã lập sẵn một bàn cờ tính toán. Họ một mặt dùng hợp đồng công chứng để rào chắn kỹ lưỡng căn nhà 18 triệu tệ của nhà trai nhằm đề phòng rủi ro, mặt khác lại nhắm thẳng vào số cổ phần béo bở của hai công ty nhà gái dưới danh nghĩa "của hồi môn chung của vợ chồng".

Bữa tiệc đính hôn kết thúc trong bầu không khí gượng gạo đến nghẹt thở. Ngay tối hôm đó, khi hai người vừa trở về căn hộ tân hôn, Chu Khải liền tháo bỏ lớp mặt nạ ôn hòa, lạnh lùng chất vấn: "Hứa Ninh, em và mẹ em diễn màn kịch hôm nay là có ý gì? Anh công chứng tài sản trước hôn nhân là để bảo vệ quyền lợi cơ bản của gia đình anh, chẳng lẽ em định nhòm ngó căn nhà đó của anh sao?".

Hứa Ninh đứng giữa phòng khách, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Cô khẽ bật cười, rút từ trong túi xách ra bản sao giấy chứng nhận công chứng của anh ta đặt lên bàn trà: "Anh sợ tôi nhòm ngó căn nhà 18 triệu của anh, nhưng anh và mẹ anh lại mặc định cổ phần hai công ty trị giá hàng chục triệu của mẹ tôi phải được dâng tận tay cho nhà họ Chu quản lý. Chu Khải à, trên đời này làm gì có chuyện khôn ngoan hết phần thiên hạ như vậy?".

Chu Khải cứng họng, sắc mặt hết xanh lại trắng. Chưa kịp mở miệng bào chữa, Hứa Ninh đã đặt tiếp một tờ đơn thuận tình ly hôn xuống bên cạnh, giọng nói nhẹ tênh nhưng dứt khoát: "Tài sản của ai người nấy giữ, lòng dạ của ai người nấy tự hiểu. Đám cưới tháng sau hủy bỏ đi, ngày mai chúng ta ra thẳng cục dân chính làm thủ tục ly hôn, coi như chưa từng nợ nhau bất cứ thứ gì".

Hôn nhân vốn dĩ là sự đồng hành dựa trên niềm tin, nhưng khi một bên đã biến nó thành cuộc giao dịch sòng phẳng để trục lợi, thì sự tỉnh táo của người phụ nữ chính là vũ khí sắc bén nhất. Đừng bao giờ dùng sự bao dung để nuôi dưỡng lòng tham của kẻ khác, bởi thứ duy nhất bạn nhận lại chỉ là sự tính toán không hồi kết.