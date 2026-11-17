Những đám cưới hào môn luôn khiến dân tình trầm trồ bởi độ xa hoa, hoành tráng, nhưng hôn lễ của cô dâu Khánh Vương và chú rể Đông Hùng tại Bình Thuận mới đây lại gây chú ý theo một cách rất riêng.

(Nguồn: @ci.hi.cng.ti)

Không chỉ tổ chức tiệc cưới ngay trong dinh thự bề thế của nhà gái, gia đình cô dâu còn khiến tất cả bất ngờ với màn báo hỷ độc nhất vô nhị. Hai tấm lụa đỏ dài tới 30m được thả xuống từ tầng cao nhất của dinh thự, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng tựa như một thước phim điện ảnh. Chỉ nhìn cách gia đình thông báo tin vui cũng đủ hiểu cô dâu được yêu thương và cưng chiều đến nhường nào.

(Nguồn: @phuc.wedding, @ci.hi.cng.ti)

Ngay trước giờ G, từ tầng cao nhất của dinh thự, hai tấm lụa đỏ có chiều dài lên tới 30m bất ngờ được thả xuống, mang theo thông tin về ngày trọng đại của cô dâu và chú rể. Tấm lụa đỏ nổi bật trên nền kiến trúc bề thế, tựa như một lời thông báo đầy kiêu hãnh và hạnh phúc của gia đình: "Hôm nay nhà có hỷ!".

Khoảnh khắc hai tấm lụa được thả xuống còn đẹp đến mức khiến người xem có cảm giác ngay cả thời tiết cũng đang chiều lòng đôi trẻ. Những làn gió nhẹ vừa đủ để tấm lụa đỏ tung bay, làm hiện rõ tên cô dâu, chú rể cùng ngày trọng đại.

(Nguồn: @dinhkha11)

Bên cạnh màn báo hỷ gây ấn tượng mạnh, không gian tiệc cưới cũng khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Lễ đường được bố trí ngay trong khuôn viên dinh thự, lấy sắc đỏ làm tông màu chủ đạo. Dinh thự vốn đã bề thế nay càng trở nên nổi bật khi được khoác lên mình diện mạo rực rỡ, ngập tràn không khí hỷ sự.

(Nguồn: @dinhkha11)

Được biết, cô dâu Khánh Vương chính là ái nữ của gia đình kinh doanh xuất khẩu Thăng Long có tiếng tại Bình Thuận. Gia thế của cô dâu cũng phần nào được thể hiện qua cơ ngơi bề thế của nhà gái.

(Nguồn: @ci.hi.cng.ti)

Dinh thự nơi tổ chức hôn lễ được xem là một trong những công trình xa hoa bậc nhất khu vực, gây ấn tượng với quy mô đồ sộ và kiến trúc sang trọng. Không chỉ sở hữu không gian sống khiến nhiều người ao ước, gia đình còn mạnh tay đầu tư, biến toàn bộ khuôn viên dinh thự thành một lễ đường lộng lẫy để tổ chức ngày trọng đại cho con gái.

Từ màn báo hỷ độc đáo cho đến từng chi tiết trang trí trong tiệc cưới, tất cả đều cho thấy sự chăm chút và tình yêu thương mà gia đình dành cho ái nữ.



