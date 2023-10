Baifern gây bất ngờ với cách đánh dấu chủ quyền bạn trai Nine Naphat ngay trên MXH

Kể từ khi công khai tìm hiểu nhau vào cuối năm ngoái, cặp đôi đình đám Tbiz Baifern Pimchanok - Nine Naphat liên tục “phát đường” cho người hâm mộ. Bằng chứng là cả hai thường xuyên khiến fan "đứng ngồi không yên" với loạt ảnh hẹn hò lãng mạn bên nhau. Đáng chú ý mới đây, netizen còn phát hiện nữ diễn viên Chiếc lá bay có cách đánh dấu chủ quyền bạn trai khá đặc biệt mỗi khi đăng tải ảnh đôi của cả hai lên mạng xã hội.

Cụ thể, trong những hình ảnh chụp chung giữa Baifern và Nine Naphat, mỹ nhân 9X thường xuyên gắn tag tài khoản bạn trai ở ngay vị trí của mình. Điều này không khỏi khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú với cách đánh dấu chủ quyền đơn giản nhưng cực kỳ hữu dụng của Baifern. Bên cạnh đó, có ý kiến hài hước cho rằng tưởng Nine Naphat là người “crush” Baifern nhiều hơn nhưng nữ diễn viên cũng “lụy” bạn trai nam thần không kém.

Baifern thường xuyên tag tên tài khoản Nine Naphat ở phía mình

Trong loạt ảnh chụp chung cùng nhau, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay thường xuyên đánh dấu chủ quyền bạn trai bằng cách đơn giản này

Thậm chí, khi đăng ảnh chỉ có 1 mình, Baifern cũng tag tên Nine Naphat, thầm xác nhận lúc đó cả hai đang ở cạnh nhau. Điều này khiến người hâm mộ của cả hai vô cùng thích thú

Trước đó, vào lần sinh nhật 31 tuổi của mình, Baifern và Nine Naphat đã “đánh lẻ” hẹn hò như những cặp đôi đang yêu khác. Được biết, trong ngày hôm đó, Nine đã chuẩn bị một chiếc bánh kem đặc biệt cho Baifern. Đồng thời, anh chàng cũng dành tặng bạn gái chiếc vương miện với dòng chữ "chúc mừng sinh nhật công chúa" cực đáng yêu. Chưa hết, Baifern và Nine còn để lộ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, khiến cộng đồng mạng vừa thích thú vừa ghen tị.

Baifern đón sinh nhật ngọt ngào và lãng mạn bên bạn trai Nine Naphat cách đây không lâu

