Khoảnh khắc “video call” siêu ngọt của Baifern Pimchanok và Nine Naphat, đàng trai còn thơm bạn gái qua màn hình

Mới đây, cặp đôi Baifern Pimchanok và Nine Naphat lại khiến cộng đồng mạng cùng người hâm mộ xuýt xoa, ghen tị với màn thể hiện tình cảm không thể ngọt ngào hơn.

Cụ thể, trong buổi làm việc mới đây, tranh thủ đang lúc nghỉ giữa giờ, Nine Naphat đã nhanh chóng lấy điện thoại ngồi vào một góc để “video call” với Baifern Pimchanok. Có vẻ như do bạn gái đang ở Hàn Quốc cùng trợ lý nên Nine Naphat khá nhớ và phải lập tức gọi “video call” để cả hai được nhìn mặt nhau.

Giây phút Baifern Pimchanok và Nine Naphat video call bị đồng nghiệp ghi lại

Nine Naphat khiến đồng nghiệp "phát hờn" với khoảnh khắc mùi mẫn với bạn gái

Không những trò chuyện lâu mà trong một khoảnh khắc, Nine Naphat còn thơm bạn gái qua màn hình điện thoại. Giây phút ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi khiến cộng đồng mạng thích thú.

Thế nhưng, anh chàng dường như không biết, khoảnh khắc ngọt ngào này giữa mình cùng bạn gái đã bị đồng nghiệp ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Không những vậy, một đồng nghiệp còn hài hước thể hiện gương mặt ghen tị khi chứng kiến khoảnh khắc mùi mẫn này của cặp đôi.

Kể từ khi công khai hẹn hò, Baifern Pimchanok và Nine Naphat thường thể hiện tình cảm một cách thoải mái

Baifern Pimchanok và Nine Naphat chính thức công khai quan hệ từ cuối năm 2022. Tới nay, cặp đôi đã hẹn hò được gần 1 năm và thường xuyên thể hiện tình cảm 1 cách công khai. Mỗi khi được hỏi về mối quan hệ tình cảm, cả hai thường không giấu được sự hạnh phúc và khá thoải mái trong chuyện chia sẻ với truyền thông.