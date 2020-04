Vì nụ hôn 1 phút 30 giây, "mỹ nhân cảnh nóng" đình đám xứ Trung - Thang Duy từng bị "buộc tội" gây ra sự tan vỡ cho tình yêu của Hyun Bin và Song Hye Kyo

Thang Duy - "kẻ thứ 3" trong tình yêu của Song Hye Kyo và Hyun Bin?

8/3/2011, hai công ty quản lý của Song Hye Kyo - Hyun Bin ra thông cáo báo chí, trong đó viết: “Chúng tôi muốn thông báo với đông đảo công chúng rằng Hyun Bin và Song Hye Kyo đã quyết định chia tay từ đầu năm nay”.

Đôi trai tài gái sắc của làng điện ảnh Hàn Quốc gặp nhau năm 2008 khi đóng chung trong phim truyền hình “Thế giới nơi họ sống” (The World They Live In) và phải lòng nhau trong quá trình cộng tác. Không lâu sau đó cả hai công bố tình yêu và xuất hiện hạnh phúc bên nhau trước giới truyền thông.

Thông tin này nhanh chóng gây chấn động dư luận bởi trước đó Song Hye Kyo - Huyn Bin được xem là đôi tình lữ đẹp đôi nhất nhì màn ảnh Hàn.

Truyền thông Trung đưa tin.

Ngay sau khi thông tin Song Hye Kyo - Hyun Bin chia tay được công bố, một số tờ báo của Trung Quốc, Hàn Quốc lập tức đưa ra thông tin rằng, chuyện tan vỡ của cặp đôi chẳng phải do "xa mặt cách lòng" hay lịch trình bận rộn mà thực tế đó là do có người thứ 3 xen vào.

Các tờ báo Hàn cũng đưa tin về nghi vấn Thang Duy là kẻ thứ 3.

Và nhiều tờ báo cũng đã đặt nghi vấn về việc người thứ 3 chính là diễn viên đóng cặp với Hyun Bin trong "Thu muộn" - Thang Duy. Một tờ báo Trung Quốc khi ấy tiết lộ: "Hyun Bin và Song Hye Kyo lên tiếng thừa nhận họ đã chia tay. Nguyên nhân họ đưa ra nào là công việc bận rộn nên gần ít xa nhiều, nào là sự quan tâm quá mức của dư luận và những tin đồn vô căn cứ. Nhưng thực ra nguyên nhân thật sự là gì? Theo một nguồn tin đáng tin cậy, những lý do trên chỉ là bề nổi. Sự xuất hiện của Thang Duy mới là nguyên nhân thật sự khiến cặp đôi này tan vỡ".

Trang Ajunews, News, Imbc... của Hàn cũng đưa thông tin về vụ việc này và đưa bằng chứng. Được biết, hồi tháng 2/2010, khi Song Hye Kyo sang Trung Quốc để quay bộ phim "Nhất đại tông sư" của đạo diễn Vương Gia Vệ thì cũng là lúc, Hyun Bin và Thang Duy "rủ nhau" sang Mỹ để quay "Thu muộn". Điều đáng nói, trong Thu Muộn, Thang Duy và Hyun Bin có rất nhiều cảnh quay tình cảm thân mật. Thậm chí, cả hai còn từng quay nụ hôn 1 phút 30 giây, đây được xem là kỷ lục về thời gian của một nụ hôn trên màn ảnh Hàn.

Khi nói về nụ hôn này trong 1 buổi họp báo, Thang Duy còn từng tiết lộ rằng thực ra nụ hôn ban đầu không có trong kịch bản mà do trong lúc diễn xuất hai diễn viên cảm thấy có xúc tác bùng cháy và đạo diễn cảm thấy phù hợp nên không hô cắt. Cô còn tiết lộ đoàn phim đã "nín thở" khi Thang Duy và Hyun Bin hôn nhau.

"Tai bay vạ gió" đến với Thang Duy khi Hyun Bin và Song Hye Kyo chia tay.

Những tờ báo này cũng cho hay, đây cũng chính là thời điểm Hyun Bin và Thang Duy nảy sinh tình cảm với nhau. Ngoài ra, Hyun Bin và Thang Duy cũng không ngần ngại dành những lời có cánh cho đối phương. Những lời nhận xét có phần "mập mờ" của Thang Duy dành cho Hyun Bin lúc ấy như "anh ấy là người ngoan ngoãn nghe lời nhất"... càng làm cư dân mạng nghi ngờ về mối quan hệ thân thiết của cả hai.

Ngay sau khi những tin đồn xuất hiện, phía Thang Duy và Hyun Bin đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ xem nhau là đồng nghiệp tốt. Mặc dù phủ nhận nhưng có không ít cư dân mạng vẫn cho rằng chắc chắn Thang Duy đã "nhúng tay" vào chuyện tình yêu của Hyun Bin và Song Hye Kyo.

Không phải Hyun Bin, người Thang Duy say đắm lại là đạo diễn

Tháng 7/2014, Thang Duy bất ngờ tuyên bố kết hôn. Điều thú vị, hôn phu của cô chính là đạo diễn Kim Tae Yong - đạo diễn của phim Thu Muộn, bộ phim từng khiến Thang Duy bị đồn đại là "kẻ thứ 3".

Khi ấy, công ty quản lý của Thang Duy cho biết, cô và đạo diễn Kim quen biết khi hợp tác làm phim Thu muộn. Sau đó, hai người chuyên tâm vào các dự án của riêng mình. Tới tháng 10/2013, Thang Duy gặp lại đạo diễn khi tới Hàn Quốc đóng quảng cáo, từ đó họ phát triển quan hệ thành tình yêu.

Thời điểm đó, Hyun Bin cũng cho biết anh khá bất ngờ khi biết Thang Duy và đạo diễn Kim nên vợ nên chồng: "Chúng tôi làm phim cùng nhau nhưng mãi đến bây giờ tôi mới biết quan hệ giữa họ qua báo chí. Trước đây tôi không hề hay biết".

Đến lúc này, Thang Duy mới hoàn toàn được minh oan trong nghi án "người thứ 3" từng được đồn đại nhiều năm về trước.

Hồi tháng 3/2016, Thang Duy tiết lộ chuyện mang thai con đầu lòng và hạ sinh vào tháng 8/2016. Từ sau khi kết hôn, người đẹp gần như rút khỏi showbiz, dành thời gian cho gia đình và con gái nhỏ. Người đẹp từng chia sẻ, phải chăng sự nghiệp vĩ đại nhất của một người đàn bà đó chính là gia đình của họ.