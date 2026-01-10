Tử cung không chỉ là cơ quan sinh sản mà còn là "trái tim thứ hai" quyết định nhan sắc, tâm lý và tốc độ lão hóa của phái đẹp. Tuy nhiên, sức khỏe của tử cung rất mong manh, đặc biệt là trong giai đoạn tiền mãn kinh khi niêm mạc dần mỏng đi và sức đề kháng giảm sút. Vì vậy, với "chuyện ấy" chị em không được bỏ bê những cũng cần cẩn trọng.

Bác sĩ Zheng Nina (Đài Loan, Trung Quốc) nhắc nhở, không chỉ cần chú ý trong quá trình quan hệ mà những hành động ngay sau "cuộc yêu" cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tử cung. Vì vậy, bà chỉ ra 3 việc chị em tuyệt đối không nên làm nếu không muốn tử cung bị tàn phá:

1. Lập tức đi tắm ngay sau khi làm "chuyện ấy"

Quá trình thân mật tiêu tốn nhiều năng lượng, khiến huyết mạch chảy nhanh và lỗ chân lông giãn nở tối đa. Nếu vội vã đi tắm ngay, cơ thể rất dễ bị khí lạnh xâm nhập qua các lỗ chân lông đang mở rộng. Phụ nữ vốn có cơ địa tính hàn, việc tiếp xúc với nước quá sớm sẽ khiến tử cung dễ bị nhiễm lạnh.

Ảnh minh họa

Hơn nữa, sau "chuyện ấy" thùi nhịp tim chưa ổn định và cơ thể cần thời gian để phục hồi. Tắm ngay lúc này có thể gây co rút mạch máu, ảnh hưởng xấu đến sự tái tạo niêm mạc tử cung. Tốt nhất, hãy đợi từ 10 - 15 phút để mồ hôi khô hẳn và cơ thể trở về trạng thái bình thường rồi mới đi vệ sinh cá nhân.

2. Dùng giấy vệ sinh để lau vùng kín ngay sau "chuyện ấy"

Nhiều chị em vì muốn sạch sẽ nhanh chóng nên thường dùng khăn giấy lau vùng kín để loại bỏ dịch tiết và tinh dịch ngay sau "chuyện ấy". Tuy nhiên, khăn giấy để bên ngoài lâu ngày vốn tích tụ nhiều vi khuẩn và bụi bẩn. Việc dùng giấy lau trực tiếp vô tình đưa vi khuẩn xâm nhập ngược vào trong, gây viêm cổ tử cung hoặc viêm nội mạc tử cung.

Ngoài ra, các mảnh vụn giấy dễ dàng bám lại trong môi trường ẩm ướt, trở thành ổ vi khuẩn gây bệnh phụ khoa. Thay vì dùng giấy, chị em nên rửa nhẹ nhàng bằng nước ấm và thấm khô bằng khăn mềm sạch để bảo vệ tử cung một cách an toàn nhất sau khi quan hệ.

3. Tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh từ quạt, điều hòa

Ảnh minh họa

Sau khi đổ mồ hôi vì "chuyện ấy", thói quen bật quạt số lớn hoặc hạ thấp nhiệt độ điều hòa là sai lầm nghiêm trọng. Lúc này, cơ thể phụ nữ đang ở trạng thái yếu nhất, lỗ chân lông mở to và tử cung chưa hoàn toàn đóng lại. Gió lạnh thổi trực tiếp vào cơ thể đang ẩm ướt sẽ khiến tử cung bị "trúng hàn".

Đối với phụ nữ sau tuổi 40, tử cung nhiễm lạnh lâu ngày không chỉ gây đau bụng kinh, rối loạn nội tiết mà còn khiến cơ thể nhanh già nua, mệt mỏi. Hãy giữ ấm cơ thể, đắp chăn mỏng và điều chỉnh nhiệt độ phòng ở mức vừa phải để bảo vệ "vùng cấm địa" khỏi sự xâm nhập của hàn khí.

Chị em sau tuổi 40 nên làm gì sau "chuyện ấy" mới tốt?

Thay vì làm 3 việc "tàn phá" tử cung ở trên, chị em nên chú ý vệ sinh sau khi quan hệ và đi tiểu sớm để để đẩy vi khuẩn ra ngoài, ngăn ngừa viêm nhiễm đường tiết niệu. Đây vốn là tình trạng rất dễ xảy ra khi nội tiết tố thay đổi sau tuổi 40.

Ảnh minh họa

Nên rửa nhẹ vùng kín bằng nước ấm và thấm khô bằng khăn sạch - thay mới thường xuyên thay vì dùng giấy vệ sinh để bảo vệ tử cung khỏi vi khuẩn. Ngoài ra, hãy uống một ly nước lọc và nằm nghỉ giữ ấm để nhịp tim ổn định, giúp cơ thể và tử cung nhanh chóng hồi phục.

Nguồn và ảnh: Sohu, Women's Health