Đi bệnh viện là hành trình đối mặt với những lo âu thầm kín mà dù là người bệnh tự đi hay người nhà đi cùng cũng đều cảm thấy "ngợp". Đặc biệt, khi hành trình này vượt qua biên giới hoặc ập đến bất ngờ, những nỗi sợ vốn có lại càng trở nên ám ảnh.

1. Nỗi sợ về những "bản án" sức khỏe bất ngờ

Khoảnh khắc ngồi chờ trước cửa phòng khám hay phòng cấp cứu là lúc tim đập nhanh nhất. Người bệnh sợ một kết quả không như ý, còn người nhà sợ phải chứng kiến người thân đối mặt với những tin xấu, thậm chí mất người thân mãi mãi. Sự bất định về sức khỏe luôn là bóng đen tâm lý đè nặng, nhất là khi ở một môi trường xa lạ, sự lo âu này càng dễ biến thành hoảng loạn.

2. Ám ảnh thủ tục giữa tình thế cấp bách

Nỗi sợ này kinh khủng nhất khi tai nạn hoặc biến cố sức khỏe ập đến bất ngờ mà không có sự chuẩn bị. Giữa lúc "nước sôi lửa bỏng", việc phải quay cuồng với mê cung giấy tờ và xếp hàng chờ đợi là một cực hình. Từ thủ tục thăm khám tới tạm ứng, thanh toán viện phí. Càng khổ sở hơn nếu đó là ở một quốc gia xa lạ với ngôn ngữ, hệ tiền tệ khác nhau.

May mắn là sự hiện diện của hạ tầng thanh toán toàn cầu đã giúp hóa giải một phần áp lực này. Người nhà không còn phải cuống cuồng đi đổi tiền hay chờ đợi tại quầy thu ngân, chỉ cần một cú "chạm" thẻ quốc tế hoặc điện thoại với các ví điện tử, app ngân hàng là thủ tục nhập viện được kích hoạt ngay lập tức, tiết kiệm từng giây phút vàng.

3. Nỗi sợ môi trường bệnh viện và sự lây nhiễm chéo

Mùi sát trùng, tiếng thiết bị y tế và sự đông đúc luôn tạo ra một cảm giác bất an thường trực. Nhiều người sợ rằng việc đến bệnh viện sẽ khiến tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn vì môi trường quá tải. Nhất là với trẻ em và người già, những người đang mang thai hoặc có miễn dịch kém. Nỗi sợ này khiến người bệnh có xu hướng trì hoãn việc thăm khám, "sợ bệnh viện" dẫn đến những hậu quả đáng tiếc khi bệnh lý không được phát hiện kịp thời.

4. Sợ áp lực về tài chính

Đây là nỗi sợ thực tế nhất nhưng thường được nhiều người cố gắng giấu kín sau vẻ ngoài bình tĩnh. Không ít người "sợ bệnh viện" vì nghĩ cứ đến bệnh viện là tốn tiền. Trong những tình huống cấp cứu bất ngờ, khi điều kiện kinh tế chưa kịp chuẩn bị, cả người bệnh lẫn người nhà đều rơi vào trạng thái hoang mang tột độ về các khoản viện phí khổng lồ. Nỗi lo không đủ ngân sách điều trị hay rủi ro khi phải mang theo số tiền mặt lớn để chi trả xuyên biên giới tạo nên một áp lực đè nặng.

Tuy nhiên, sự phát triển của các hệ thống tài chính số hiện đại đã phần nào làm nhẹ bớt nỗi lo này. Việc có thể linh hoạt chi trả qua thẻ hay ứng dụng ngân hàng, ví điện tử giúp người nhà xoay xở dòng tiền kịp thời, đảm bảo quá trình chữa trị không bị gián đoạn vì lý do tài chính. Thậm chí có thể "xoay tiền" nhanh từ các khoản tín dụng, trả góp. Từ đó giải tỏa gánh nặng tâm lý để tập trung cứu người.

5. Nỗi sợ không thấu hiểu ngôn ngữ y tế

Dù là thăm khám trong nước hay quốc tế, không ít người rơi vào trạng thái hoang mang khi bác sĩ giải thích bằng những thuật ngữ chuyên môn quá sâu. Cả người bệnh lẫn người nhà đôi khi nghe xong vẫn không thể hình dung hết tình trạng thực tế, chỉ biết làm theo trong sự phục tùng đầy lo lắng. Cảm giác không thể làm chủ thông tin về chính cơ thể mình khiến hành trình chữa trị trở nên mông lung dù ít hay nhiều.