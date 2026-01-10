



Những hình ảnh mới nhất của Demi Moore trong phòng gym đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Không chỉ bởi trang phục táo bạo mang tính thời trang cao, mà còn vì vóc dáng săn chắc, năng lượng tràn đầy và phong thái tự tin hiếm thấy ở một phụ nữ đã bước sang tuổi ngoài 60. Với Demi Moore, khái niệm "tuổi tác" dường như chỉ còn là con số.

Khoảnh khắc tập luyện nhưng đậm chất thời trang

Trong loạt ảnh được W Magazine chia sẻ trên Instagram vào đầu tháng 1, Demi Moore xuất hiện trong không gian phòng tập với phong cách đầy cuốn hút. Nữ diễn viên diện áo bra top đen ôm sát, kết hợp cùng quần shorts cạp cao ton-sur-ton, tôn trọn vòng eo phẳng lì và thân hình gọn gàng.

Điểm đặc biệt khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ là việc Demi Moore lựa chọn giày cao gót mũi nhọn màu đen khi tập tạ - một chi tiết vừa phá cách vừa thể hiện tinh thần thời trang đậm chất editorial. Các phụ kiện như dây chuyền vàng và nhẫn được tiết chế vừa đủ, tạo nên tổng thể mạnh mẽ nhưng không kém phần nữ tính. Phong cách này được thực hiện dưới bàn tay của stylist Sara Moonves.

Nhan sắc và thể lực "đánh bại thời gian"

Điều khiến công chúng thực sự ngưỡng mộ không chỉ là set đồ hay bối cảnh chụp ảnh, mà chính là thể trạng và thần thái của Demi Moore. Ở tuổi mà nhiều người bắt đầu đối mặt với suy giảm cơ bắp, loãng xương và mệt mỏi mãn tính, Demi Moore vẫn duy trì cơ thể săn chắc, cột sống thẳng, dáng đứng vững vàng và ánh mắt tràn đầy năng lượng.

Hình ảnh Demi Moore tập tạ được nhiều người nhận xét là minh chứng rõ ràng cho việc lão hóa không đồng nghĩa với yếu đi, nếu con người biết chăm sóc cơ thể đúng cách và kiên trì vận động.

Bí quyết giữ gìn sức khỏe và vóc dáng của Demi Moore

Trong nhiều năm qua, Demi Moore được biết đến là người theo đuổi lối sống kỷ luật và cân bằng. Cô không chạy theo các phương pháp giảm cân cấp tốc hay tập luyện quá khắc nghiệt, mà lựa chọn những hình thức rèn luyện phù hợp để duy trì sức khỏe lâu dài.

Một số phương pháp tập luyện gắn liền với Demi Moore gồm:

Tập tạ và rèn luyện sức mạnh: Giúp duy trì khối cơ, tăng mật độ xương và cải thiện trao đổi chất - yếu tố đặc biệt quan trọng với phụ nữ sau 50 tuổi.

Yoga và Pilates: Hỗ trợ tăng độ dẻo dai, cải thiện thăng bằng, giảm stress và giữ cho cơ thể linh hoạt theo thời gian.

Thiền và kiểm soát hơi thở: Demi Moore nhiều lần chia sẻ về việc chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần, bởi sự trẻ trung không chỉ đến từ hình thể mà còn từ nội tâm ổn định.

Bên cạnh tập luyện, nữ diễn viên cũng ưu tiên chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, chú trọng thực phẩm tươi, giàu dưỡng chất và uống đủ nước. Việc ngủ đủ giấc và lắng nghe cơ thể cũng là nguyên tắc cô duy trì suốt nhiều năm.

Thông điệp truyền cảm hứng cho phụ nữ ở mọi độ tuổi

Hình ảnh Demi Moore tập tạ không đơn thuần là một bộ ảnh thời trang, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: phụ nữ hoàn toàn có thể khỏe mạnh, quyến rũ và tự tin ở bất kỳ độ tuổi nào, nếu biết yêu thương cơ thể mình đúng cách.

Không cần chạy theo chuẩn mực "trẻ mãi không già", Demi Moore chọn cách già đi một cách chủ động, khỏe khoắn và đầy bản lĩnh. Và chính điều đó mới là vẻ đẹp khiến công chúng thực sự ngưỡng mộ.