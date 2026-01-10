Thứ vẫn nằm trong tủ lạnh nhà bạn, nhưng ít ai nghĩ đến vai trò phòng bệnh

Trong căn bếp của nhiều gia đình Việt, cà rốt là loại rau quen đến mức… bị xem nhẹ. Vài nghìn đồng một củ, mua về để nấu canh, xào cho có màu, thậm chí có nhà còn bỏ quên trong ngăn mát. Thế nhưng, theo các nghiên cứu được chia sẻ trên Yahoo News Đài Loan (Trung Quốc), cà rốt lại chứa hoạt chất có liên quan đến việc giảm nguy cơ một số loại ung thư phổ biến ở phụ nữ và người trung niên, như ung thư vú, ung thư phổi và ung thư thực quản.

Vì sao cà rốt được các bác sĩ nhắc đến khi nói về phòng ung thư?

Bác sĩ Lưu Bác Nhân, chuyên gia y học chức năng tại Đài Loan, cho biết trong cà rốt có hàm lượng cao β-carotene - tiền chất của vitamin A. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, giúp:

- Giảm tổn thương tế bào do gốc tự do

- Hạn chế viêm mạn tính âm thầm trong cơ thể

- Hỗ trợ kiểm soát sự tăng sinh bất thường của tế bào

Nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, phụ nữ và người trưởng thành ăn nhiều rau củ giàu carotenoid thường có nguy cơ mắc một số ung thư thấp hơn so với nhóm ăn ít rau.

Phần lớn chúng ta đang ăn cà rốt… sai cách

Điều đáng nói là, ăn cà rốt nhiều chưa chắc đã hấp thu được nhiều.

β-carotene là chất tan trong chất béo, nên nếu chỉ ăn cà rốt luộc, hấp hoặc ăn sống không kèm dầu mỡ, cơ thể chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ.

Các nghiên cứu cho thấy, khi cà rốt được chế biến cùng chất béo lành mạnh (như dầu ô liu, dầu cải, dầu mè…), khả năng hấp thu β-carotene có thể tăng gấp khoảng 6 lần. Đây là lý do vì sao các món cà rốt xào nhẹ, súp cà rốt có thêm dầu thực vật lại “đáng giá” hơn nhiều so với salad cà rốt khô khan.

Một củ cà rốt nhỏ, nhưng lợi ích không hề nhỏ

Không chỉ được nhắc đến trong các nghiên cứu về phòng bệnh, cà rốt còn là loại rau “âm thầm” chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình mỗi ngày, đặc biệt là phụ nữ, trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Tốt cho mắt, giảm khô - mỏi mắt

Cà rốt giàu β-carotene – tiền chất của vitamin A, dưỡng chất quan trọng giúp duy trì thị lực khỏe mạnh. Với những người thường xuyên làm việc trước màn hình, đọc sách nhiều hoặc trẻ em học tập căng thẳng, việc bổ sung cà rốt đều đặn giúp giảm khô mắt, mỏi mắt, hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực sớm. Đối với người lớn tuổi, vitamin A còn góp phần làm chậm quá trình thoái hóa mắt theo tuổi.

Hỗ trợ làn da sáng khỏe, chậm lão hóa

Phụ nữ thường quan tâm đến làn da, và cà rốt chính là một “trợ thủ” đơn giản nhưng hiệu quả. Các chất chống oxy hóa trong cà rốt giúp giảm tác hại của gốc tự do, nguyên nhân khiến da xỉn màu, nhanh lão hóa. Khi được hấp thu đúng cách, β-carotene còn hỗ trợ làn da mịn màng, đều màu hơn, đặc biệt hữu ích với phụ nữ sau 30 tuổi hoặc người thường xuyên tiếp xúc với nắng, khói bụi.

Tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi

Hệ miễn dịch của trẻ em và người già vốn nhạy cảm hơn, dễ ốm vặt khi thời tiết thay đổi. Cà rốt cung cấp vitamin A và các hợp chất thực vật giúp tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ cơ thể chống lại vi khuẩn, virus. Việc bổ sung cà rốt vào bữa ăn hằng ngày có thể giúp trẻ ít ốm hơn, người lớn tuổi hồi phục tốt hơn sau bệnh.

Ít calo, giàu chất xơ - “bạn thân” của người muốn giữ dáng

Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, cà rốt giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ tiêu hóa. Đây là lựa chọn phù hợp cho phụ nữ đang kiểm soát cân nặng, người ăn kiêng hoặc gia đình muốn xây dựng chế độ ăn lành mạnh mà không cần quá cầu kỳ.

Chính bởi những lợi ích tưởng nhỏ nhưng rất thiết thực này, cà rốt được xem là loại rau nên xuất hiện thường xuyên trong mâm cơm gia đình. Không cần ăn quá nhiều, chỉ cần chế biến đúng cách và kết hợp đa dạng thực phẩm, một củ cà rốt mỗi ngày cũng có thể góp phần chăm sóc sức khỏe cho cả nhà theo cách bền bỉ và tự nhiên.

Lu ý khi ăn cà rốt để không “lợi bất cập hại”

Dù tốt, nhưng các chuyên gia khuyến cáo:

Không ăn quá nhiều trong thời gian dài: Ăn quá mức có thể gây vàng da do dư β-carotene, đặc biệt ở trẻ em

Không coi cà rốt là “thực phẩm chống ung thư tuyệt đối”: Đây chỉ là một phần của chế độ ăn lành mạnh

Nên ăn đa dạng rau củ nhiều màu sắc, không phụ thuộc vào một loại

Người có bệnh gan hoặc rối loạn chuyển hóa vitamin A nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu ăn thường xuyên với lượng lớn.