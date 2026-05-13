BS Nguyễn Thanh Hùng (Dr Hùng Thanh, chuyên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, không phải là tất cả nhưng có một sự thật: Rất nhiều người càng đi thẩm mỹ lại càng xấu hơn. Vì sao lại như vậy? Hôm nay, chuyên gia xin chia sẻ quan điểm.

"Sửa lần 1 ổn hơn, sửa lần 4 thì hỏng"

Theo bác sĩ Hùng, rất nhiều trường hợp tìm đến thẩm mỹ ban đầu chỉ có một vài khuyết điểm nhỏ. Sau lần can thiệp đầu tiên, gương mặt đã cải thiện đáng kể. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: họ không dừng lại.

Lạm dụng thẩm mỹ khiến nhiều người khóc ròng. (Ảnh minh họa: Internet)

"Có người sửa lần đầu khá ổn rồi. Nhưng chỉ vì thấy chưa ưng một chút, lệch một chút, hoặc nhìn ai đó đẹp hơn mình một chút… là lại muốn chỉnh tiếp", bác sĩ nói.

Từ một lần sửa hợp lý, nhiều người bắt đầu bước vào chuỗi can thiệp liên tục:

Sửa lần 1: Đẹp hơn

Sửa lần 2: Bắt đầu "sai sai"

Sửa lần 3: Gương mặt trở nên lạ lẫm

Sửa lần 4: Hỏng hoàn toàn

Điều đáng nói, theo bác sĩ Hùng, không phải tất cả đều xuất phát từ tay nghề kém hay cơ sở "chui".

"Có người làm ở nơi rất uy tín, bác sĩ giỏi trong và ngoài nước, nhưng cuối cùng vẫn lỗi. Lý do lớn nhất là không biết dừng đúng lúc", chuyên gia nhấn mạnh.

"Cái gì quá cũng không tốt"

Trong quan điểm của mình, bác sĩ Hùng nhắc lại câu nói nổi tiếng của Lão Tử: "Vật cực tất phản". Mọi thứ khi đi quá giới hạn đều dễ phản tác dụng.

Điều này đặc biệt đúng với phẫu thuật thẩm mỹ.

"Ví dụ như mũi sửa nhiều lần sẽ khiến mô yếu đi, xuất hiện xơ sẹo, co rút, biến dạng. Mí mắt can thiệp quá nhiều sẽ dày sẹo, nhăn nhúm, lệch vẹo. Càng sửa lại càng khó cứu", bác sĩ phân tích.

Bác sĩ Hùng cho rằng, cái gì nhiều quá cũng không tốt, thẩm mỹ cũng vậy. (Ảnh: BSCC)

Không ít người đến gặp anh trong tình trạng đã trải qua nhiều cuộc đại phẫu lẫn tiểu phẫu. Điều khiến bác sĩ ám ảnh không chỉ là những tổn thương trên gương mặt, mà còn là sự tiếc nuối của chính khách hàng.

"Có người ngồi trước mặt tôi và nói: 'Giá như em quay lại được ngày xưa', hoặc 'Giá như ngày đó em dừng sớm hơn'. Nghe rất tiếc", bác sĩ Hùng kể.

Áp lực phải đẹp hoàn hảo đang khiến nhiều người "nghiện sửa"

Theo chuyên gia, mạng xã hội đang vô tình tạo ra một "chuẩn đẹp" ngày càng phi thực tế. Chỉ cần một tấm ảnh filter hoàn hảo hay một gương mặt sắc nét trên TikTok, Instagram… cũng có thể khiến nhiều người lập tức soi lại chính mình.

Từ đó xuất hiện tâm lý:

Mũi chưa đủ cao

Mí chưa đủ sâu

Cằm chưa đủ V-line

Da chưa đủ căng bóng

Và cứ thế, việc chỉnh sửa nhỏ trở thành nhu cầu liên tục.

Bác sĩ Hùng cho rằng điều nguy hiểm nhất không phải là làm đẹp, mà là mất khả năng nhận ra đâu là giới hạn an toàn.

"Có những gương mặt vốn đang rất ổn. Nhưng vì cố thêm một chút nữa, cuối cùng lại thành không ổn", anh nói.

Áp lực phải đẹp hoàn hảo đang khiến nhiều người "nghiện sửa". (Ảnh minh họa: Internet)

"Đẹp không phải là sửa nhiều"

Sau nhiều năm làm nghề, điều bác sĩ Hùng sợ nhất không phải những ca khó, mà là những trường hợp "đang ổn nhưng muốn sửa mãi".

Bởi hậu quả của việc can thiệp quá đà không chỉ là tiền bạc hay thời gian, mà còn có thể là sức khỏe và biến chứng kéo dài.

"Nhiều người nghĩ cố thêm một tí sẽ đẹp hơn. Nhưng chính cái 'một tí' đó, cộng dồn qua nhiều lần, lại trở thành quá đà", bác sĩ chia sẻ.

Vị bác sĩ cũng nhắn nhủ một điều rất đơn giản nhưng dễ bị quên nhất trong thời đại ai cũng muốn hoàn hảo:

"Đẹp là sửa đúng… rồi dừng"

Theo anh, làm đẹp thông thái không nằm ở việc can thiệp càng nhiều càng tốt, mà là biết điểm dừng phù hợp với khuôn mặt và sức khỏe của mình.

"Ít thôi nhưng đúng. Dừng đúng lúc. Thậm chí hơi thiếu một chút cũng được. Đó mới là vẻ đẹp bền lâu", bác sĩ Hùng nói.