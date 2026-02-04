Với nhiều người, sống lâu và khỏe mạnh là mục tiêu tối thượng. Ai cũng muốn giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính và kéo dài thời gian được ở bên những người thân yêu.

Đăng tải trên TikTok với tài khoản @Dr.tulsipatel, bác sĩ Tulsi - người tự giới thiệu là bác sĩ chuyên khoa cấp cứu - đã chia sẻ một lời khuyên có thể giúp mọi người sống khỏe và sống lâu hơn. Trong một video, bác sĩ Tulsi kể lại một cuộc trò chuyện đáng nhớ mà cô từng có với một bệnh nhân 103 tuổi.

Bí quyết sống thọ gây bất ngờ

Bác sĩ Tulsi đăng tải video với chú thích: “Longevity Tips 101” (Những lời khuyên cơ bản về sống thọ). Trong video, cô cho biết mình đã hỏi bệnh nhân trăm tuổi rằng họ nghĩ đâu là bí quyết giúp họ sống lâu đến vậy.

Mới đây, bí quyết sống thọ của một bệnh nhân 103 tuổi đã khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh minh họa)

Nhớ lại cuộc trò chuyện, bác sĩ Tulsi viết: “Tôi hỏi bệnh nhân 103 tuổi của mình: ‘Bí quyết của cụ là gì?’ Và bạn có biết cụ ấy trả lời thế nào không? ‘Có bạn bè.’”

Mặc dù có rất nhiều yếu tố liên quan đến tuổi thọ, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) thừa nhận rằng việc có các mối quan hệ chất lượng tốt có thể giúp con người sống lâu hơn và hạnh phúc hơn. Trên trang web của NHS England có viết: “Những mối quan hệ tích cực, gần gũi có thể mang lại cho chúng ta mục đích sống và cảm giác thuộc về.”

“Sự cô đơn và cô lập vẫn là những yếu tố dự báo hàng đầu cho sức khỏe tâm lý và thể chất kém. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thiếu các mối quan hệ tốt và cảm giác cô đơn kéo dài có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn, sức khỏe thể chất kém hơn và mức độ hài lòng với cuộc sống thấp hơn.”

Hệ thống y tế Mỹ Mayo Clinic cũng công nhận tầm quan trọng của tình bạn. Trên trang web của tổ chức này có chia sẻ: “Bạn bè đóng vai trò lớn đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Người trưởng thành có mối liên kết xã hội mạnh mẽ sẽ có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe thấp hơn.”

“Điều này bao gồm trầm cảm, cao huyết áp và thừa cân. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy người lớn tuổi có bạn bè thân thiết và sự hỗ trợ xã hội lành mạnh thường sống lâu hơn so với những người cùng trang lứa có ít bạn bè hơn.”

Việc có các mối quan hệ chất lượng tốt có thể giúp con người sống lâu hơn và hạnh phúc hơn. (Ảnh minh họa)

Dù vậy, nhiều người vẫn trải qua cảm giác cô đơn vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Trang NHS Better Health đưa ra một số lời khuyên để đối phó với sự cô đơn, bao gồm:

Giữ liên lạc với mọi người Tham gia các nhóm sinh hoạt Làm những điều bạn yêu thích Chia sẻ cảm xúc của mình Kết nối với người khác hoặc tham gia hoạt động tình nguyện Mời ai đó cùng tham gia các hoạt động gần nơi bạn sống

Những yếu tố khác thường gắn liền với lối sống lành mạnh bao gồm: ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và hạn chế hoặc ngừng uống rượu.

Luôn trao đổi với bác sĩ nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe tinh thần hoặc thể chất.