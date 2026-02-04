5 loại nước giúp giảm say rượu và bảo vệ gan

Theo bác sĩ CKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), trong y học cổ truyền, rượu uống với lượng vừa phải có tác dụng thông huyết mạch, giúp ruột và dạ dày “nhuận” hơn, làm ấm cơ thể, trừ hàn khí và giúp trung khí (khí của tỳ vị).

Tuy nhiên, nếu uống nhiều và kéo dài, rượu có thể gây tổn hại tỳ vị, làm suy kiệt thần khí, ảnh hưởng đến tâm thần và sức khỏe toàn thân.

Người say rượu thường xuất hiện các biểu hiện như choáng váng, buồn nôn, nôn khan, ăn vào lại nôn ra, tay chân rã rời, người nóng bức, tức ngực, bứt rứt, thậm chí co giật, rối loạn ý thức.

Theo quan niệm y học cổ truyền, đây là hậu quả của “thấp” và “nhiệt” do rượu sinh ra, làm tổn hại khí huyết và ảnh hưởng đến các tạng như tâm, can, tỳ, vị và thận.

5 loại nước giúp giảm say, giải rượu

Bác sĩ Vũ chỉ ra một số loại nước giúp giảm say, giải rượu, giảm cảm giác khó chịu khi say theo kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền:

Nước trái cây

Sau khi uống rượu, ăn vài quả quýt hoặc ép lấy nước uống có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm cảm giác say. Một số loại nước thích hợp cho giải rượu như: dưa hấu, chanh tươi.

Nước ép lá dong

Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của GS Đỗ Tất Lợi, lá dong có tác dụng làm mát gan, giải độc và hỗ trợ giảm say rượu. Lấy khoảng 100–200 g lá dong tươi, rửa sạch, để ráo, giã nát và vắt lấy nước cốt cho người say uống. Sau khoảng 15–20 phút, các triệu chứng khó chịu có thể giảm dần.

Nước hoa sắn dây tươi

Bác sĩ Vũ cho hay, hoa sắn dây tươi có tác dụng giải rượu rất tốt.

Cách dùng: chuẩn bị 30–50g hoa sắn dây tươi, rửa sạch, giã nát, thêm khoảng 50ml nước đun sôi để nguội, khuấy đều rồi vắt lấy nước uống. Có thể uống 1–2 cốc (100–150ml).

Nước rau má

Nước rau má giúp giải rượu.

Lấy 100g rau má tươi, rửa sạch, giã nát, ép lấy nước cốt. Vắt thêm nước của 1–2 quả chanh, cho một chút muối, khuấy đều rồi uống 1–2 cốc (150–300ml). Hoặc chỉ dùng rau má, ép lấy nước cốt, pha thêm nước đun sôi để nguội và uống 2–3 cốc.

Nước củ địa liền tươi

Củ địa liền tươi rửa sạch, giã nhỏ, vắt lấy khoảng 100ml nước uống một lần.

Những việc nên làm sau khi uống rượu

Theo bác sĩ Vũ, khi cơ thể còn ở trong trạng thái say, những việc nên làm là:

- Uống nhiều nước: Rượu làm tăng bài tiết nước tiểu, dễ gây mất nước. Bổ sung nước giúp giảm mệt mỏi và khô miệng.

- Ngủ đủ giấc: Nghỉ ngơi và ngủ sâu giúp cơ thể hồi phục, giảm đau đầu và buồn nôn.

- Ăn uống đầy đủ: Rượu có thể làm hạ đường huyết. Ăn nhẹ, dễ tiêu giúp ổn định đường máu và bảo vệ niêm mạc dạ dày, đồng thời làm chậm quá trình hấp thu cồn.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo, người say rượu cần được đưa đi cấp cứu nếu xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm như: Khó thở, thở không đều; Da và niêm mạc tái nhợt hoặc tím tái; Rối loạn nhịp tim; Lơ mơ, hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng; Co giật, động kinh; Nôn liên tục, không kiểm soát.

Ngoài ra, để hạn chế say và ngộ độc rượu, vị chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên:

- Uống chậm, từng ngụm nhỏ để giảm kích ứng dạ dày và giúp gan có thời gian chuyển hóa cồn.

- Không uống rượu khi đang dùng aspirin hoặc các thuốc dễ gây kích ứng, vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu dạ dày.

- Không kết hợp rượu với caffein. Rượu ức chế thần kinh, trong khi caffein kích thích tim mạch, sự kết hợp này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tim và ngộ độc.

- Nên ăn rau xanh, thực phẩm giàu protein và uống nước lọc trước khi uống rượu để làm chậm quá trình hấp thu cồn vào máu.