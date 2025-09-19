Cắn móng tay là một thói quen mà nhiều người bắt đầu từ thời thơ ấu – nhưng đôi khi nó vẫn tiếp tục kéo dài đến tuổi trưởng thành, dù họ biết rõ là không nên. Một bác sĩ từ Đại học Harvard đã cảnh báo nghiêm túc đến tất cả những ai nghĩ rằng cắn móng tay là vô hại, vì họ có thể sẽ nhận lại một “cú sốc” khó chịu.

Lo lắng, một người phụ nữ đã hỏi các chuyên gia: “Tôi có thói quen cắn móng tay từ khi còn nhỏ. Nhưng gần đây, một người bạn nói với tôi rằng việc này có thể gây hại cho sức khỏe. Có đúng là như vậy không?”

Sau đó, cô phát hiện ra rằng thói quen lâu năm này có thể đang ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của mình và cô đã được bạn bè khuyên nên dừng lại ngay lập tức.

Cắn móng tay là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.

Đáp lại câu chuyện này, một bác sĩ Harvard đã trả lời trên Harvard Health Publishing (chuyên trang y tế của Trường Y Harvard - Đại học Harvard): “Bạn của bạn nói đúng. Hãy nghĩ đến điều này: mỗi ngày bạn chạm vào bao nhiêu thứ – tay nắm cửa, tiền, hay thậm chí là điện thoại?”

“Đầu ngón tay của chúng ta vốn đã là nơi tích tụ vi khuẩn, ngay cả khi không cắn móng tay. Nhưng thói quen này khiến bạn đặc biệt dễ bị nhiễm bệnh vì vi khuẩn và bụi bẩn tích tụ dưới móng tay. Việc cắn móng tay làm rách lớp biểu bì và da xung quanh, tạo ra các vết nứt nhỏ mà vi khuẩn có thể xâm nhập qua đó.”

Bác sĩ giải thích rằng hành động đưa móng tay vào miệng khiến cơ thể tiếp xúc với “nhiều loại mầm bệnh, từ cảm lạnh thông thường cho đến nhiễm khuẩn salmonella.”

“Bạn cũng có thể bị nhiễm trùng ở vùng da quanh móng hoặc dưới móng tay.”

Cách từ bỏ thói quen cắt móng tay

Bác sĩ đến từ Harvard cho biết: “Phải thừa nhận rằng việc từ bỏ thói quen cắn móng tay không dễ, nhưng điều đó rất quan trọng. Hãy cố gắng tìm cách để giữ cho tay và miệng luôn bận rộn – ví dụ như nhai kẹo cao su, uống nước, làm đồ thủ công hoặc vẽ – để giảm sự thôi thúc muốn cắn móng.”

Chia sẻ lời khuyên về cách từ bỏ thói quen phổ biến này, một người từng có thói quen cắn móng tay viết trên Reddit: “Tôi tiến hành rất chậm và dừng lại ở từng ngón một (bắt đầu từ ngón cái rồi dần dần làm các ngón khác). Mất vài tháng nhưng quá trình này thực ra khá nhẹ nhàng.”

Người dùng khác chia sẻ: “Bạn đã bao giờ nhìn người khác cắn móng tay chưa? Họ có vẻ rất… lo lắng? Thiếu tự tin? Bất an? Căng thẳng? Hốt hoảng? Tôi nhận ra điều đó và quyết định rằng tôi không muốn người khác nhìn mình và nghĩ rằng tôi cảm thấy như vậy. Đó là cách tôi bỏ được thói quen.”

Người thứ ba nói: “Tôi từng cắn móng tay và cả vùng da xung quanh. Cách duy nhất khiến tôi bỏ được là phương pháp dây thun. Cách làm như sau: Lấy một sợi dây thun to và dày. Mỗi khi bạn nghĩ đến việc cắn móng tay hoặc phát hiện mình đang cắn vô thức, hãy kéo dây thun và búng mạnh vào mặt trong cổ tay. Đừng làm nhẹ – kéo mạnh rồi thả ra.”

“Bạn sẽ không gây hại vĩnh viễn gì cho bản thân, nhưng bạn sẽ bắt đầu liên kết hành vi tiêu cực với một trải nghiệm khó chịu. Tin tôi đi. Nó hiệu quả.”