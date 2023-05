Bác sĩ chỉ cách phòng bệnh cho trẻ mùa nắng nóng

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hưng (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) cho biết, những ngày mùa hè trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao kèm theo khói, bụi ô nhiễm môi trường khiến cho trẻ dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp trên, tiêu chảy cấp, sốt cao do virus, thủy đậu, bệnh ngoài da…

Vì vậy, để chủ động phòng, chống các bệnh do thời tiết nắng nóng cho trẻ nhỏ, trước tiên cần bổ sung đầy đủ nước, chất dinh dưỡng và các yếu tố vi lượng gồm vitamin, khoáng chất cho trẻ hàng ngày.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hưng, Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo BS Hưng, thời tiết nắng nóng khiến thức ăn, thực phẩm dễ bị ôi, thiu, dễ nhiễm nấm và vi khuẩn là nguyên nhân gây bệnh đường tiêu hóa. Phụ huynh cần đảm bảo các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm như ăn chín, uống sôi, tuyệt đối không được ăn thực phẩm có dấu hiệu ôi thiu.

Cha mẹ cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, không cho trẻ vui chơi ngoài trời khi nhiệt độ cao, đồng thời vệ sinh mũi họng hàng ngày để làm sạch và giúp thông thoáng đường thở.

Bên cạnh đó, khi chống nắng, nóng cho trẻ bằng biện pháp bật quạt gió mạnh trực tiếp vào người hoặc để nhiệt độ điều hòa quá thấp dễ khiến trẻ bị nhiễm lạnh, viêm phổi. Gió quạt thổi trực tiếp vào mặt trẻ còn có thể gây khô miệng, khô mũi. Nếu trẻ dễ bị dị ứng, gió quạt cũng có thể thổi các tác nhân dễ gây dị ứng gây chảy nước mũi hoặc ngứa mắt.

Khi cho trẻ trong phòng có điều hòa, cha mẹ nên để nhiệt độ phòng chênh lệch tối đa trong khoảng 8 -10 độ C so với nhiệt độ môi trường bên ngoài, hoặc nhiệt độ phòng trong khoảng 27 - 29 độ C.

BS Hưng cho biết thêm, nắng, nóng kéo dài cũng là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh về da như mẩn ngứa, dị ứng. Các tia bức xạ như UVA, UBV chiếu trực tiếp trên da có thể gây nên các bệnh viêm da do ánh nắng, dày sừng do ánh sáng, cháy nắng, ung thư.

"Đặc biệt, nếu trẻ có những biểu hiện như sốt cao, li bì, khó thở, nôn mửa, tiêu chảy kèm xuất huyết, cần cho trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị, không tự ý chăm sóc trẻ ở nhà, tránh trường hợp sốt cao, co giật, để lại hậu quả đáng tiếc" , BS Hưng lưu ý.