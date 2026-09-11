Bác sĩ cảnh báo: Bị bỏng mà làm điều này ngay lập tức có thể khiến vết thương lâu lành hơn, đáng tiếc nhiều người vẫn làm

Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn khi nấu ăn, pha nước nóng hay vô tình chạm vào vật nóng cũng có thể khiến da bị bỏng. Theo phản xạ, nhiều người lập tức đưa vùng da bị bỏng dưới vòi nước lạnh với suy nghĩ càng lạnh càng giúp "lấy nhiệt" ra khỏi da.

Nhưng đây lại có thể là một sai lầm.

Bác sĩ Amir Khan, bác sĩ thuộc hệ thống NHS (Anh), cảnh báo việc dùng nước quá lạnh để xử lý vết bỏng có thể không phải lựa chọn tốt. Ông cho rằng đây là một trong những sai lầm sơ cứu mà rất nhiều người vẫn mắc phải.

Vì sao không nên dùng nước quá lạnh khi bị bỏng?

Trong một chương trình podcast, bác sĩ Amir Khan giải thích rằng khi bị bỏng, phản xạ tự nhiên của nhiều người là đưa ngay vùng da tổn thương dưới vòi nước lạnh.

Tuy nhiên, nước quá lạnh có thể khiến các mạch máu co lại, làm giảm lượng máu lưu thông tới khu vực đang bị tổn thương. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của da.

Thay vì dùng nước lạnh buốt, bác sĩ khuyên nên sử dụng nước mát, hơi ấm hoặc ở nhiệt độ dễ chịu, tuyệt đối không dùng nước nóng.

"Bạn vẫn cần đưa vết bỏng dưới vòi nước, nhưng nước nên mát, không phải lạnh buốt", ông giải thích.

Điều quan trọng: Đừng chỉ xả nước vài giây rồi thôi

Một trong những lỗi phổ biến khác là chỉ xả nước lên vết bỏng trong vài giây vì cảm thấy "đỡ rát" rồi nhanh chóng bỏ qua.

Theo bác sĩ Amir Khan, việc làm mát cần được duy trì đủ lâu. Ông khuyến nghị làm mát vùng bỏng trong khoảng 20 phút để giúp làm dịu tổn thương.

NHS cũng khuyến cáo đưa vùng da bị bỏng hoặc bỏng do nước nóng dưới vòi nước mát trong 20 phút, càng sớm càng tốt sau khi xảy ra tai nạn, lý tưởng là trong vòng 3 giờ.

Nếu không có vòi nước, có thể sử dụng nước mát đóng chai hoặc khăn sạch ẩm để làm mát vùng da tổn thương.

Bị bỏng, cần làm gì ngay?

Sau khi bị bỏng, có thể thực hiện các bước sơ cứu cơ bản:

1. Làm mát vùng bỏng

Đưa vùng da bị bỏng dưới vòi nước mát trong khoảng 20 phút. Không dùng nước quá lạnh hoặc nước đá.

2. Tháo đồ vật gần vùng bỏng

Nếu có quần áo, đồng hồ, nhẫn hoặc đồ trang sức ở gần khu vực bị bỏng, nên nhẹ nhàng tháo ra trước khi vùng da sưng lên.

Tuy nhiên, không cố kéo quần áo hoặc vật dụng nếu chúng đã dính vào da.

3. Che phủ vết bỏng sau khi làm mát

Sau khi vùng da đã được làm mát, có thể dùng màng bọc thực phẩm sạch để che phủ vết bỏng nếu phù hợp. Không quấn chặt màng bọc quanh vùng bị thương.

Khi nào cần đi bệnh viện?

Những vết bỏng nhỏ thường có thể được chăm sóc tại nhà và có thể mất khoảng 2 tuần để lành.

Tuy nhiên, bỏng diện rộng, bỏng sâu hoặc tổn thương nghiêm trọng có thể cần được điều trị tại bệnh viện. Tùy tình trạng, người bệnh có thể được làm sạch và băng vết thương, sử dụng thuốc giảm đau hoặc kháng sinh, truyền dịch hoặc thậm chí phẫu thuật để phục hồi vùng da tổn thương.

Điều quan trọng là đừng xem nhẹ những vết bỏng nghiêm trọng và cũng không nên tự xử lý bằng các phương pháp dân gian chưa được chứng minh.

Một việc tưởng như rất đơn giản sau khi bị bỏng - đưa tay ngay dưới vòi nước - cũng cần thực hiện đúng cách. Nước quá lạnh không phải lúc nào cũng tốt hơn; điều quan trọng là làm mát đúng nhiệt độ và đủ thời gian.