Chiều 28/8, tại điểm trường Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Nghĩa Hành (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An), một bé trai 2 tuổi theo chị đến làm quen trường lớp bất ngờ chạy ra con đường phía trước. Đúng lúc này, một chiếc xe tải đang di chuyển tới gần.

Phát hiện sự việc, cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi) lập tức chạy theo kéo đứa trẻ vào khu vực an toàn. Bé trai may mắn không bị thương, nhưng cô Hiền trượt ngã và bị xe tải cán qua hai chân. Cô được đồng nghiệp cùng người dân sơ cứu rồi chuyển gấp ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn thương tâm của cô Hiền

Trực bên ngoài phòng bệnh, chị Hoàng Thị Thắm, chị gái cô Hiền, không giấu được sự lo lắng cho em. Cuộc sống của nữ giáo viên mầm non vốn nhiều vất vả. Sau biến cố hôn nhân hơn 3 năm trước, cô Hiền làm mẹ đơn thân, đưa hai con nhỏ (4 tuổi và 7 tuổi) về sống cùng bố mẹ già làm nông tại xóm Nghĩa Trung (tỉnh Nghệ An). Đồng lương giáo viên mầm non khiêm tốn, nay người mẹ trẻ lại gặp nạn khiến gia đình càng rơi vào khủng hoảng.

Thời điểm nhập viện sáng 29/8, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghi nhận hai bàn chân cô Hiền bị tổn thương rất nặng, gân và xương dập nát phức tạp. Kíp trực lập tức phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổn thương và cố định xương với nỗ lực bảo tốn tối đa đôi chân.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, sau 10 ngày điều trị, phần chân phải của cô Hiền bị hoại tử. Chiều 9/9, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải qua đầu gối để đảm bảo an toàn tính mạng cho cô. Chân trái nhẹ hơn hiện tiếp tục được điều trị tích cực.

Gia cảnh khó khăn của cô Hiền ở quê nhà

Thấu hiểu nỗi đau thể xác cũng như nỗi lo lắng về khả năng vận động sau này của người mẹ trẻ, TS.BS Phan Bá Hải, Phó Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) đã trực tiếp kết nối với đơn vị chuyên khoa chân tay giả uy tín nhằm tìm phương án hỗ trợ phục hồi chức năng tốt nhất cho bệnh nhân.

Ngay tại phòng bệnh, đại diện đơn vị cung cấp chân giả đã đến thăm hỏi, thăm khám lâm sàng và đánh giá kỹ lưỡng mức độ tổn thương của cô Hiền. Sau khi hội chẩn cùng kíp phẫu thuật, đơn vị cam kết tài trợ 100% chi phí sản xuất và lắp đặt trọn gói chân giả chuyên dụng cho cô.

Theo quy trình y tế, ngay khi vết thương mỏm cụt hoàn toàn khô, ổn định và chân trái hồi phục tốt, các kỹ thuật viên sẽ tiến hành đo đạc thông số nhân trắc học, lấy khuôn đổ mẫu để chế tạo riêng một chiếc chân giả tối ưu nhất với lực cơ của cô Hiền. Bên cạnh việc tài trợ thiết bị, các chuyên gia phục hồi chức năng cũng sẽ đồng hành hướng dẫn cô từng bài tập thăng bằng, tập đi từ cơ bản đến nâng cao.

Cô Hiền sau khi phẫu thuật lắp chân giả tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Sự can thiệp y tế kịp thời cùng gói hỗ trợ đặc biệt này chính là chìa khóa quan trọng, giúp nữ giáo viên mầm non không chỉ sớm chủ động trong sinh hoạt hàng ngày mà còn có cơ hội phục hồi khả năng đi lại để tiếp tục nuôi dạy hai con nhỏ. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc từ cộng đồng trước tấm gương quên mình vì học trò của cô giáo trẻ.

Những ngày qua, các tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên cô Hiền sau tai nạn thương tâm Những ngày qua, các tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên cô Hiền sau tai nạn thương tâm

Ghi nhận hành động dũng cảm ấy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định trao tặng bằng khen biểu dương cô Hoàng Thị Hiền. Điểm tựa ấm áp từ gia đình, ngành giáo dục và các y bác sĩ lúc này sẽ tiếp thêm động lực giúp cô vững vàng vượt qua giai đoạn điều trị để sớm trở về nhà.