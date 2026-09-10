Nhiều gia đình có một quan niệm khá phổ biến: Người lớn tuổi càng gầy càng khỏe. Vì sợ béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường hay mỡ máu cao, không ít người thậm chí cố gắng ép cha mẹ giảm cân bằng mọi giá.

Nhưng thực tế, điều này chưa chắc đúng.

Một người 70 tuổi cao 1,6m không nhất thiết phải cố giữ cân nặng ở mức 60kg. Với người cao tuổi, cân nặng khỏe mạnh không nên được đánh giá chỉ bằng một con số trên bàn cân, mà cần xem xét chiều cao, chỉ số BMI, vòng eo, khối cơ, tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể.

Đáng chú ý, các khuyến nghị sức khỏe của Trung Quốc cho thấy khoảng BMI phù hợp ở người cao tuổi có thể cao hơn so với người trẻ. Với người từ 65 tuổi, BMI khoảng 20-26,9 kg/m² được xem là khoảng phù hợp; với người từ 80 tuổi trở lên, khoảng khuyến nghị là 22-26,9 kg/m².

Nói cách khác, 60kg không phải "mức cân nặng vàng" áp dụng cho tất cả người cao tuổi.

Người cao tuổi có nên hơi "có da có thịt"?

Khi còn trẻ, BMI trong khoảng 18,5-23,9 kg/m² thường được sử dụng để đánh giá cân nặng bình thường ở người trưởng thành Trung Quốc. Nhưng với người cao tuổi, các tiêu chí đánh giá có sự khác biệt.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (China CDC), người cao tuổi có thể duy trì BMI ở mức cao hơn một chút mà vẫn nằm trong khoảng phù hợp. Đồng thời, CDC cũng lưu ý rằng BMI có hạn chế vì chỉ phản ánh mối tương quan giữa cân nặng và chiều cao, không phân biệt được cơ bắp với mỡ và không cho biết mỡ đang tập trung ở đâu.

Đây là điểm rất quan trọng.

Một người 70 tuổi nặng 65kg nhưng có cơ bắp tốt, vận động linh hoạt, ăn uống đầy đủ và vòng eo hợp lý có thể khỏe mạnh hơn một người nhẹ cân nhưng bị thiếu cơ, thiếu dinh dưỡng và ít vận động.

Vì vậy, với người lớn tuổi, mục tiêu không phải là "càng nhẹ càng tốt", mà là duy trì cân nặng ổn định, đủ cơ và không tích tụ quá nhiều mỡ nội tạng.

Một ví dụ dễ hiểu như sau:

Một người cao 1,6m:

BMI 20 tương đương khoảng 51,2kg.

BMI 26,9 tương đương khoảng 68,9kg.

Như vậy, nếu từ 65 tuổi trở lên, khoảng BMI phù hợp 20-26,9 tương ứng với khoảng cân nặng khá rộng, thay vì chỉ cố định ở một mức 60kg.

Với người từ 80 tuổi trở lên, BMI 22-26,9 tương ứng với khoảng 56,3-68,9kg nếu cao 1,6m.

Điều này cho thấy không thể dùng một con số cân nặng duy nhất để đánh giá sức khỏe của tất cả người cao tuổi.

Quá gầy hay quá béo đều không tốt

Quá gầy: Nguy cơ mất cơ và suy dinh dưỡng

Một trong những điều đáng lo nhất ở người cao tuổi không phải chỉ là thừa cân mà còn là sụt cân và mất cơ ngoài ý muốn.

Theo China CDC, người cao tuổi quá gầy có thể đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng, giảm khối cơ, loãng xương và suy giảm miễn dịch. Khi cơ bắp giảm, khả năng vận động và giữ thăng bằng cũng có thể bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng nguy cơ té ngã.

Đặc biệt, nhiều người lớn tuổi có tâm lý "sợ béo", ăn uống quá kiêng khem hoặc chỉ ăn những món mềm, loãng như cháo trong thời gian dài. Cách ăn này nếu không được cân đối dinh dưỡng có thể khiến lượng protein và năng lượng cung cấp cho cơ thể không đủ.

Vì vậy, giảm cân không phải lúc nào cũng là mục tiêu đúng với người cao tuổi.

Thừa cân, đặc biệt là nhiều mỡ bụng, cũng cần lưu ý

Ở chiều ngược lại, người cao tuổi cũng không nên mặc nhiên cho rằng "càng béo càng khỏe".

Thừa cân và béo phì có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Mỡ tập trung nhiều ở vùng bụng đặc biệt đáng lưu ý vì có liên quan đến nguy cơ chuyển hóa và tim mạch.

Đó là lý do chỉ nhìn vào cân nặng là chưa đủ.

Một người có BMI không quá cao nhưng vòng eo lớn vẫn có thể có tình trạng tích tụ mỡ bụng đáng kể.

Điều đáng lo hơn cả: Cân nặng đột ngột thay đổi

Nếu một người cao tuổi vốn có cân nặng ổn định nhưng bỗng sụt cân nhanh mà không chủ động giảm cân, gia đình không nên chỉ vui mừng vì "gầy đi".

Sụt cân không chủ ý có thể liên quan đến nhiều vấn đề như ăn uống kém, khó nuốt, các bệnh lý tiêu hóa, rối loạn chuyển hóa, suy giảm chức năng cơ thể hoặc những bệnh mạn tính khác.

Ngược lại, tăng cân nhanh cũng cần được tìm nguyên nhân.

Trong tiêu chuẩn quản lý cân nặng dành cho người từ 80 tuổi trở lên do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ban hành, nếu cân nặng thay đổi trên 5% trong vòng 3 tháng, người cao tuổi nên được theo dõi thường xuyên hơn và đánh giá nguyên nhân.

Vì thế, với người lớn tuổi, sự ổn định của cân nặng đôi khi quan trọng không kém bản thân con số trên cân.

Muốn người cao tuổi khỏe mạnh, đừng chỉ bắt họ "giảm cân"

Thay vì ngày nào cũng nhắc bố mẹ, ông bà "ăn ít thôi", hãy tập trung vào 4 điều quan trọng hơn.

Ở tuổi càng cao, điều đáng quan tâm hơn là cân nặng có ổn định không, có ăn uống đủ chất không, cơ bắp có được duy trì không, vòng eo có tăng nhanh không và người đó có còn vận động, sinh hoạt độc lập hay không.

Một cơ thể không quá gầy, không quá béo, đủ cơ và vận động linh hoạt mới là mục tiêu đáng hướng tới khi quản lý cân nặng ở tuổi già.