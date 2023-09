Bắc Ninh: Nhân viên thử việc tại ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng

Chiều 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Uyên (SN 1993, ở tổ dân phố Trung Đồng, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cảnh sát cho biết, năm 2022, Uyên là nhân thử việc của 1 ngân hàng trên địa bàn huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Dù không được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn nhưng Uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng để vay tiền của một số bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với mục đích đáo hạn.

Nguyễn Thị Uyên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Sau khi vay được tiền, Uyên chiếm đoạt số tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Uyên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Do Nguyễn Thị Uyên đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi và mang thai nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.