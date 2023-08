Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng bằng hình thức tặng điện thoại

Loại tội phạm lừa đảo qua mạng bằng hình thức tặng điện thoại thường ẩn náu dưới nhiều vỏ bọc tinh vi gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án. Tuy nhiên mới đây phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố phối hợp Công an huyện Đan Phượng đã triệt phá ổ nhóm 8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa đảo tặng quà điện thoại.



Ổ nhóm 8 người đã dàn dựng nên trang facebook tặng điện thoại khiến cho không ít nạn nhân sập bẫy. Các đối tượng này thuê 1 căn hộ chung cư tại huyện Đan Phượng, sử dụng 8 bộ máy tính kết nối internet, đăng bài ở các hội, nhóm trên Facebook với nội dung tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Sau đó, sử dụng các tài khoản Facebook "ảo" lập sẵn, nhắn tin qua ứng dụng Messenger với những người bình luận trong bài viết để hướng dẫn và yêu cầu những người này muốn nhận quà thì chuyển khoản cho các đối tượng với số tiền từ 200.000đ đến 6 triệu đồng.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng không quá tinh vi. Thậm chí đối tượng cầm đầu mới chỉ học hết lớp 12 chưa có nhiều kiến thức về Công nghệ thông tin. Nhưng chúng nhắm tới bị hại là học sinh, sinh viên nhẹ dạ cả tin, tin rằng mình có thể nhận được điện thoại, những phần quà qua mạng một cách dễ dàng. Qua vụ án này cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt khi giao dịch qua mạng cần xác thực thông tin, bên cạnh đó, cần đọc những bài tuyên truyền để nhận ra và tránh sập bẫy hành vi lừa đảo.

Hiện, Công an huyện Đan Phượng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và đề nghị các nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này liên hệ cung cấp thông tin cho cơ quan công an để giải quyết vụ việc.