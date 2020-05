Bắc Giang: Gửi đi học được 3 ngày, mẹ phát hiện con gái có nhiều vết thâm tím nghi do bị bạo hành

Theo thông tin ban đầu, chị La Thị Ngân, (SN 1983, trú tại xóm Cao Kiên, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, Bắc Giang), cho biết, vào khoảng 16h chiều ngày 16/5, chị đến đón con gái tên V.H.A. (26 tháng tuổi), tại cơ sở Mầm non tư thục A.D. Thấy có vết lạ bên trái mắt cháu bé, chị Ngân đã vén tóc mai trái của bé lên thì phát hiện có nhiều vết đỏ, bầm tím ở vùng thái dương.

Bé gái nghi bị bạo hành

Nghi ngờ con bị bạo hành, chị Ngân đã liên hệ với phía cơ sở mầm non để hỏi rõ nhưng đơn vị này đã không hợp tác, viện nhiều lý do để từ chối.

"Ngay lúc đó tôi đã hỏi luôn người phụ nữ giao trẻ về những vết bầm tím của con nhưng họ trả lời rằng không biết, chắc là ngã", chị Ngân nói.

Bức xúc trước lời giải thích thiếu trách nhiệm nên chị Ngân đã liên hệ đến người phụ trách chính tại cơ sở mầm non này nhưng cũng không tìm được câu trả lời. Người này cũng đưa ra lý do bận việc.

"Ngay chiều hôm đó tôi không đưa con về nhà vì nhiều lý do, tôi đã đưa cháu đến thẳng nhà người phụ trách cơ sở mầm non đó thì được hẹn sáng hôm sau lên check camera an ninh. Tuy nhiên sáng hôm sau đến thì tôi cũng không check được camera vì người này viện cớ điện thoại hỏng, không biết vào mạng", chị Ngân cho biết.

Bé gái đến lớp

Theo chị Ngân, sau đó một phụ huynh gần nhà cũng cũng đi đón con và gửi cho chị Ngân một đoạn video clip từ camera an ninh ghi lại hình ảnh vào buổi sáng hôm đó.

Trong đoạn video có một người phụ nữ lôi con tôi vào góc khuất sau đó nghe thấy tiếng khóc thất thanh của con, tôi đã càng nghi ngờ về việc con bị đánh đập.

Vụ việc sau đó đã được chị Ngân thông tin trên facebook cá nhân, trình báo vụ việc đến cơ quan Công an, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Yên đề nghị làm rõ.

Cũng theo người nhà, cháu bé nghi bị bạo hành mới được gia đình gửi đến cơ sở Mầm non A.D được 3 ngày thì xảy ra vụ việc trên.