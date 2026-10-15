Bà ngoại của Công chúa Charlotte được khen hết lời

Trong cuộc sống của gia đình Thân vương William và Vương phi Kate, Carole Middleton là người thân luôn sẵn sàng hỗ trợ khi các con cần. Dù không mang danh hiệu hoàng gia, mẹ ruột của Kate vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.

Theo chuyên gia hoàng gia Ingrid Seward được Marie Claire dẫn lại, Carole là người mẹ, người bà thực tế và chu đáo. Tại Forest Lodge, bà giúp gia đình con gái bằng những công việc thường ngày như chăm các cháu, đưa đón trẻ đi học và chuẩn bị thức ăn.

Một chi tiết gây chú ý là Carole thường làm sẵn những món như mì pasta phô mai và pizza rồi cất trong ngăn đông để gia đình có thể dùng khi cần. Cách làm này giúp William và Kate tiết kiệm thời gian giữa lịch trình bận rộn, đồng thời cho thấy sự quan tâm của bà được thể hiện qua những việc rất cụ thể.

Chỗ dựa của gia đình trong những giai đoạn khó khăn

Carole có kinh nghiệm nuôi dạy ba người con là Kate, Pippa và James. Bà hiểu những nhu cầu thiết thực của một gia đình có con nhỏ, từ bữa ăn đến việc học hành và sinh hoạt mỗi ngày.

Sự hỗ trợ ấy càng có ý nghĩa khi Kate trải qua ca phẫu thuật vùng bụng và được chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2024. Trong giai đoạn đó, sự đồng hành của mẹ giúp Kate có thêm điều kiện tập trung hồi phục, đồng thời san sẻ trách nhiệm chăm sóc các con với William.

Những điều nhỏ tạo nên sự gắn kết gia đình

Carole không chỉ hỗ trợ các cháu trong sinh hoạt mà còn dành thời gian vui chơi cùng chúng. Bà từng chia sẻ với The Telegraph rằng gia đình cố gắng dùng bữa cùng nhau thường xuyên, bởi đây là dịp để mọi người trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau. Bà cũng mong muốn tiếp tục chạy trên đồi, trèo cây, chơi đùa và đạp xe cùng các cháu khi còn đủ sức khỏe.

Câu chuyện của mẹ Kate cho thấy sự chăm sóc đôi khi không nằm ở những món quà lớn hay lời khuyên cầu kỳ. Một bữa ăn được chuẩn bị sẵn, một lần đón cháu đúng giờ hay sự có mặt khi con cái cần giúp đỡ cũng đủ tạo nên khác biệt.

Với gia đình William và Kate, những hỗ trợ âm thầm ấy giúp nhịp sống thường ngày nhẹ nhàng hơn. Còn với Carole, đó là cách gần gũi để thể hiện tình yêu thương và duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ.

*Theo Marie Claire