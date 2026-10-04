Hiệu ứng Vương phi Kate mạnh đến mức một nhà thiết kế tưởng… có người qua đời

Vương phi Kate từ lâu nổi tiếng với “Kate Effect” - hiệu ứng khiến những món đồ cô mặc nhanh chóng được săn lùng. Nhưng với một nhà thiết kế, sức ảnh hưởng ấy từng lớn đến mức khiến cô hoảng hốt tưởng có chuyện chẳng lành xảy ra.

Có một khoảnh khắc mà có lẽ nhà thiết kế Jade Holland Cooper sẽ rất khó quên trong sự nghiệp của mình. Không phải một show diễn lớn, cũng chẳng phải một chiến dịch quảng cáo đình đám, mà là ngày Vương phi Kate tình cờ diện hai thiết kế của thương hiệu Holland Cooper. Chỉ vài tiếng sau, nữ nhà thiết kế nhìn xuống điện thoại và thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ.

200 cuộc gọi nhỡ và phản ứng đầu tiên: “Ôi Chúa ơi, có người qua đời à?”

Chia sẻ trong podcast Olivia's House, Jade Holland Cooper kể lại trải nghiệm khi Vương phi Kate lần đầu mặc thiết kế của thương hiệu. Theo nữ nhà thiết kế, cảm giác ban đầu là vô cùng phấn khích, bởi Kate thuộc nhóm khách hàng mà một thương hiệu gần như không thể dùng tiền để thuyết phục mặc đồ.

Cooper cho biết cô hiểu rằng khi Vương phi xứ Wales lựa chọn một món đồ của thương hiệu một cách tự nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc cô thực sự yêu thích thiết kế ấy.

Thế nhưng điều xảy ra sau đó mới khiến nữ nhà thiết kế choáng váng. Cooper kể rằng cô nhìn xuống điện thoại và phát hiện khoảng 200 cuộc gọi nhỡ. Phản ứng đầu tiên của cô không phải “thương hiệu của mình nổi tiếng rồi”, mà là: “Ôi Chúa ơi, có người qua đời à? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”. Một tình huống nghe khá hài hước, nhưng nó cũng cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của Kate đối với thời trang.

Một ngày “siêu tốc” khi Kate mặc hai thiết kế của Holland Cooper

Khoảnh khắc khiến Jade Holland Cooper nhớ mãi xảy ra vào tháng 5/2021, khi Vương phi Kate diện hai thiết kế của thương hiệu trong cùng một ngày.

Buổi sáng, cô mặc blazer hai hàng khuy của Holland Cooper. Đến buổi tối, Kate tiếp tục xuất hiện trên thảm đỏ với áo trench coat của thương hiệu. Với một nhà thiết kế, việc một thành viên Hoàng gia Anh lựa chọn hai thiết kế trong cùng ngày rõ ràng đã tạo nên một cú hích cực lớn.

Cooper gọi đó là một ngày “supersonic” - tức một ngày diễn ra với tốc độ gần như không thể tin nổi. Chỉ trong thời gian ngắn, lượng người trên toàn cầu đổ vào mua sắm các sản phẩm của thương hiệu tăng vọt.

Nữ thiết kế mô tả cảnh tượng khi đó là thương hiệu xuất hiện dày đặc trên các bài báo, các kênh tin tức và hàng loạt tài khoản người hâm mộ. Marie Claire dẫn lời Cooper cho biết mức độ chú ý lớn đến mức cô cảm nhận rõ sự thay đổi trên phạm vi toàn cầu. Nói cách khác, Kate không cần đứng trước một biển quảng cáo hay xuất hiện trong một chiến dịch thương mại. Chỉ cần cô bước ra ngoài trong một món đồ phù hợp, hàng triệu người đã có lý do để tìm kiếm nó.

“Kate Effect” không chỉ là chuyện một món đồ bán chạy

Hiệu ứng này thường được gọi là “Kate Effect”, dùng để mô tả sức ảnh hưởng của việc Công nương xứ Wales lựa chọn một thương hiệu hoặc một món đồ thời trang.

Điều thú vị là chính nhà thiết kế Holland Cooper cũng thừa nhận sức mạnh ấy. Theo cô, việc Kate mặc đồ của thương hiệu tạo ra tác động rất khác so với một hợp đồng quảng cáo thông thường, bởi công chúng nhìn nhận đây là một lựa chọn cá nhân của Vương phi.

Với các thương hiệu thời trang, sự khác biệt này có ý nghĩa rất lớn. Một người nổi tiếng mặc đồ theo hợp đồng có thể tạo ra độ nhận diện, nhưng khi một thành viên Hoàng gia tự lựa chọn một thiết kế, món đồ ấy lập tức được đặt trong một câu chuyện khác: “Vương phi Kate thực sự thích nó".

Và đó chính là điều khiến hiệu ứng lan rộng.

Từ một chiếc blazer, áo khoác hay đôi giày xuất hiện trong một sự kiện, người hâm mộ có thể bắt đầu tìm kiếm tên thương hiệu, kiểu dáng, giá bán và nơi mua. Một lựa chọn thời trang vì thế nhanh chóng biến thành sự chú ý thương mại.

Jade Holland Cooper có lẽ là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Và sau trải nghiệm với 200 cuộc gọi nhỡ, có lẽ lần sau nếu điện thoại bất ngờ reo liên tục, cô sẽ không còn vội nghĩ rằng… có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nữa.

*Theo Marie Claire.