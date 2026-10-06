Hành động của Thân vương William

Ngày 30/9, Thân vương William có chuyến thăm Monmouthshire và Herefordshire, Wales, với chủ đề xoay quanh khả năng chống chịu của cộng đồng trước những rủi ro ngày càng gia tăng từ thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu. Nhưng giữa lịch trình nhiều hoạt động, hình ảnh anh đứng giữa một ngôi làng nhỏ, trực tiếp trò chuyện với những người dân đã nhiều lần phải đối mặt với lũ lụt lại là khoảnh khắc dễ tạo thiện cảm nhất.

Điểm dừng chân đầu tiên của William là Skenfrith, một ngôi làng nhỏ ở phía đông nam Wales. Khu vực này đã nhiều lần chịu ảnh hưởng của lũ, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Thay vì chỉ nghe báo cáo từ các tổ chức địa phương, Thân vương dành thời gian gặp trực tiếp cư dân để nghe họ kể về những gì đã xảy ra và những khó khăn mà cộng đồng vẫn đang phải giải quyết.

Điều William quan tâm không chỉ là những thiệt hại sau mỗi trận lũ mà còn là cuộc sống thường ngày của người dân khi họ chuẩn bị bước vào một mùa đông mới. Với những cộng đồng từng nhiều lần chịu ngập, câu chuyện về thiên tai không còn là một vấn đề xa xôi mà ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, sinh kế và cảm giác an toàn của mỗi gia đình.

Hình ảnh William đứng trò chuyện cùng người dân vì thế mang lại cảm giác khá khác với những nghi thức hoàng gia thường thấy. Không có sân khấu hay những bài phát biểu dài, anh chủ yếu lắng nghe, đặt câu hỏi và tìm hiểu những vấn đề mà người dân địa phương đang thực sự đối mặt.

Sau Skenfrith, William tới White Castle Farm, nơi anh gặp đại diện của Stump Up For Trees, một tổ chức môi trường hoạt động tại South Wales. Tổ chức này tập trung khôi phục rừng bản địa, đồng thời nghiên cứu cách những khu rừng được phục hồi có thể góp phần giảm nguy cơ ngập lụt và tạo ra những giải pháp bền vững hơn cho cộng đồng.

Từ câu chuyện của một ngôi làng chịu lũ đến việc trồng và phục hồi rừng, chuyến đi của William cho thấy cách tiếp cận không chỉ tập trung vào việc xử lý hậu quả sau thiên tai. Những giải pháp dựa vào tự nhiên như phục hồi rừng, cải thiện đất và quản lý nguồn nước cũng được xem là một phần trong nỗ lực giúp các địa phương tăng khả năng thích ứng với thời tiết cực đoan.

William sau đó tiếp tục tới Monkhall Farm với tư cách Công tước xứ Cornwall. Tại đây, anh gặp Harry Davies, một nông dân 25 tuổi đang chuẩn bị trở thành người thuê trang trại đầu tiên của Duchy of Cornwall áp dụng mô hình Regenerative Farm Business Tenancy.

Harry cùng các đại diện của Regenified chia sẻ với William về cách họ đánh giá và theo dõi quá trình chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp tái sinh. Đây là sáng kiến được Duchy of Cornwall tài trợ nhằm giúp các nông dân đo lường và chứng minh những thay đổi trong phương thức canh tác.

Nếu ở Skenfrith, William lắng nghe câu chuyện của những gia đình đang phải sống cùng nguy cơ lũ lụt, thì tại Monkhall Farm, anh lại tìm hiểu một hướng đi dài hạn hơn từ chính những người trẻ đang làm nông nghiệp. Hai điểm đến khác nhau nhưng cùng xoay quanh một câu hỏi: Các cộng đồng địa phương có thể chuẩn bị tốt hơn thế nào trước những thay đổi của môi trường và thời tiết?

Chuyến đi lần này cũng cho thấy một khía cạnh khá gần gũi trong các hoạt động của William. Thay vì chỉ xuất hiện tại những sự kiện lớn, anh dành nhiều thời gian tới các cộng đồng nhỏ, gặp những người đang trực tiếp chịu tác động của các vấn đề môi trường và nghe câu chuyện từ chính họ.

Đặc biệt, khoảnh khắc tại Skenfrith cho thấy đôi khi điều người dân cần từ một chuyến thăm của thành viên hoàng gia không chỉ là một bài phát biểu hay một nghi thức trang trọng. Việc đến tận nơi, hỏi han và thực sự lắng nghe những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày cũng là một cách để câu chuyện của những cộng đồng nhỏ được chú ý nhiều hơn.