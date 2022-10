Bà mẹ có 2 con là CEO công ty tỷ đô tiết lộ bí quyết nuôi dạy trẻ thành tài

Sara Blakely là nữ doanh nhân tỷ phú người Mỹ, đồng thời là người sáng lập, giám đốc điều hành của Spanx - một công ty đồ nội y của Mỹ. Chỉ với số tiền ban đầu là 5.000 USD, Sara Blakely đã xây dựng một thương hiệu đồ nội y được định giá tỷ USD. Theo CNBC, Sara Blakely cho biết, phần lớn thành công của cô là nhờ sự nuôi dạy của mẹ là bà Ellen Blakely.

Bà Ellen đã nuôi dạy nên 2 người con trở thành doanh nhân thành đạt là Sara Blakely và Ford Blakely - anh trai của Sara. Ford Blakely chính là người đã tạo ra nền tảng nhắn tin Zingle, được Medallia mua lại với giá 42 triệu USD vào năm 2019.

Sara Blakely là nữ doanh nhân tỷ phú người Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Vậy đâu là cách để bà Ellen nuôi dạy 2 con đều trở thành những doanh nhân thành đạt, có tiếng tăm?

Quan điểm của bà Ellen Blakely là hãy cho trẻ tự do khám phá những gì chúng muốn làm với chính cuộc sống của bản thân trong thời gian rảnh. Bà từng chia sẻ với Megan Reilly - người dẫn chương trình podcast "Who Is Your Momma" rằng: "Điều quan trọng đối với tôi là cho chúng tự do khám phá những gì chúng muốn làm với cuộc sống của mình". Theo bà, thời gian rảnh chính là lúc con trẻ thỏa sức khám phá, sáng tạo. Tuy nhiên, bà nghĩ đây điều mà không nhiều trẻ em ngày nay có được.

"Mọi thứ giờ đây đã được cha mẹ lên kế hoạch sẵn với các môn thể thao, hoạt động mà cha mẹ liên tục thúc đẩy bọn trẻ thực hiện. Nhưng chúng tôi thì không làm như vậy", bà Ellen nói.

Sara Blakely và mẹ của cô. Ảnh: Instagram Sara Blakely

Khác với các phụ huynh khác, bà Ellen cũng cho biết, bà cho phép 2 con của mình cảm thấy buồn chán và khi đó, chúng sẽ tư duy, suy nghĩ làm điều gì đó. Bà cũng khuyên các bậc cha mẹ nên thử làm điều tương tự với con cái của mình.

"Sara sẽ nói: 'Mẹ ơi, con không có việc gì để làm'. Khi con gái cảm thấy buồn chán, tôi sẽ nói, 'Con có rất nhiều đồ chơi. Hãy khám phá xem'. Có thể tôi không trực tiếp làm Sara vui nhưng đó sẽ chính là khoảng thời gian con có thể khám phá và học cách tự đem đến niềm vui cho mình. Sara chính là một bậc thầy trong việc đó", Ellen nói người dẫn chương trình Reilly.

Theo chia sẻ của bà Ellen, từ khi còn học tiểu học, Sara bắt đầu vẽ và đặt những bức tranh vào chiếc xe ngựa nhỏ màu đỏ của mình rồi bán chúng cho trẻ em ở gần nhà. Tương tự, cô có những khách hàng nhí tiếp theo khi làm quầy bán nước chanh, mở trò chơi golf tại sân nhà và tính phí banh, sân của những đứa trẻ hàng xóm tham gia.

"Cha của Sara và tôi là những người chơi golf nên ở nhà tôi có bóng và gậy đánh golf. Sara sẽ dùng khăn tắm và các món đồ chơi để làm sân golf và chướng ngại vật, bọn trẻ rất thích chúng. Bọn trẻ thường xếp hàng trong nhà để xe của chúng tôi", bà Ellen nói..

Lớn hơn một chút, khi trở thành một thiếu niên, Sara bắt đầu kinh doanh dịch vụ trông trẻ cho khách du lịch tại khách sạn Hilton ở Clearwater Beach, Florida. Cô phát cả tờ rơi để quảng cáo, thu hút sự chú ý của phụ huynh và Sara thuyết phục nhân viên hồ bơi cho cô sử dụng một căn phòng không có người.

Bà Ellen chia sẻ: "Điều buồn cười là ban quản lý khách sạn không biết rằng Sara đang làm điều đó. Sara trở về nhà với những tờ USD, nhưng điều quan trọng với con bé không phải là tiền mà là được làm một điều gì đó".

Ảnh: Instagram Sara Blakely.

Bà Ellen cho biết phong cách nuôi dạy con cái thoải mái của bà đã cho các con tự do "khám phá và thử làm mọi thứ", điều này dẫn đến sự phát triển tinh thần kinh doanh của chúng.

Thực tế, để con tự tìm kiếm niềm vui trong thời gian chúng cảm thấy buồn chán cũng cũng là cách mà nhà đồng sáng lập Apple, doanh nhân Steve Wozniak, đã thực hiện với những đứa trẻ thành công của mình.

"Hãy để bọn trẻ tự tìm thấy niềm đam mê của chúng", Ellen nói với Reilly. Theo bà Ellen, bố mẹ hãy chú ý đến những điều mà con cái họ thực sự thích và khuyến khích điều đó. Làm cha mẹ thật sự rất khó nhưng hãy làm điều tốt nhất mà mình có thể.