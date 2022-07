Bà mẹ 2 con ở Thái Nguyên sở hữu nhà ba tầng ô tô 4 bánh khi mới 26 tuổi

Rất nhiều người mua hàng online biết tới Hoàng Oanh (sinh năm 1996) vì cảm phục nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên trong cuộc sống.

Từ một cô gái thôn quê sống ở bản làng thuộc dân tộc Tày gốc ở Lạng Sơn, Oanh lấy chồng là người dân tộc Nùng, ở Võ Nhai, Thái Nguyên. Từ hai bàn tay trắng hai vợ chồng phấn đấu tới tháng 6 vừa qua đã hoàn thành ước mơ mua được nhà, tậu được xe trong niềm hân hoan vô bờ bến. Có được thành quả và tài sản mà ai cũng mơ ước khi chỉ mới 26 tuổi là cả hành trình khó khăn mà bà mẹ trẻ phải vượt qua.

Hoàng Oanh, hiện đang làm công việc bán hàng online tại Thái Nguyên.

Nghỉ việc đi bán hàng online với số vốn 50 triệu, vay thêm người thân để mở shop bán hàng

Trước khi đến với công việc bán hàng online, Oanh đi bán hàng thuê với số lương chỉ 3 triệu/tháng. "Công việc mệt mỏi mà nhà chủ còn khó tính, áp lực nên mình muốn tự do, muốn tăng thêm thu nhập và chứng tỏ bản thân". Làm được 1 thời gian Oanh cố gắng dành dụm tiết kiệm được 50 triệu đồng. Muốn ra làm riêng, Oanh vay thêm của chị gái và chú 50 triệu nữa để mở shop bán hàng.

"Nguồn hàng lúc đó mình nhập chủ yếu từ chợ Ninh Hiệp. Mà quần áo thì không như mặt hàng đồ lót mình đang bán hiện tại. 1 kiểu dáng có rất nhiều chất liệu, mọi người hay gọi là hàng loại 1, loại 2, loại 3. Hàng Ninh Hiệp chủ yếu là nguồn Quảng Châu, chất lượng nhưng chỉ dám lấy lãi 20k/sản phẩm. Vì các shop khác nhập xưởng may lại nên rẻ, nếu mình bán cùng kiểu mẫu đó mà cao hơn thì lại sợ không có khách", Oanh chia sẻ.

Lúc đó Oanh nghĩ rất đơn giản là bán rẻ cũng được, ngày kiếm 100 nghìn bằng tiền đi làm thuê ở công xưởng nhưng mình được làm chủ, được tự do không cần phụ thuộc ai cả. Nhưng cũng vì suy nghĩ đó mà chỉ 1 thời gian ngắn sau, Oanh phá sản, sập tiệm vì không đủ tiền trang trải cuộc sống. Rồi hàng tồn đọng trong kho nhập về không bán được, thanh lý nửa giá cũng không có người mua khiến Oanh gặp stress nặng nề.

Giai đoạn đầu, Oanh kinh doanh online gặp khá nhiều khó khăn.

Gặp trầm cảm vì chuyện gia đình và kinh doanh không thuận lợi

Thời điểm năm 2016, do công việc của gia đình gặp biến cố, lại phải lo lắng cho công việc kinh doanh, con cái dẫn tới suy nghĩ quá nhiều. Oanh mất ngủ một thời gian dài, phải đi khám thì được bác sỹ chẩn đoán là trầm cảm nhẹ do rối loạn cảm xúc và lo âu.

"Lúc đó mình nghĩ kinh doanh không thuận lợi, bao nhiêu tiền vốn mất sạch. Cứ thấy chồng đi chạy xe taxi cả ngày, đêm hôm vất vả kiếm tiền trang trải cho cuộc sống mà thương". Lúc đó, số vốn 100 triệu Oanh đã mất đi 80%, chỉ còn lại 20 triệu. Dùng số tiền còn lại, Oanh vực tinh thần quyết tâm nhập hàng về bán lại.

Lúc này, Oanh tìm đầu mối các xưởng khác nhau để so sánh giá. Tìm được nơi cung cấp nguồn hàng rồi, bắt đầu bán online. Lúc đó Facebook mới có tính năng phát trực tiếp. Oanh cứ đều đặn live thường xuyên. "1 buổi mình live có rất nhiều người nhắn tin đặt hàng, vẫn phương châm lấy số lượng làm lãi, mình bán mỗi sản phẩm giá rất mềm, chỉ tính lãi 20 nghìn/sản phẩm thôi. May mắn khách chốt đơn nhiều, khởi sắc hơn so với lúc trước giúp mình có thêm động lực để tiếp tục".

Công việc bán hàng online có chiều hướng thuận lợi, Oanh thuê thêm 1 phòng trọ bé để vừa ở vừa live bán hàng. Ngoài Thái Nguyên, Oanh còn bán và giao hàng đi các tỉnh khác cho khách. "Lúc kiếm được tiền mình ham lắm, cứ nhập rồi bán không biết ngày đêm. Có hôm làm đến 5 giờ sáng mới đi ngủ, ngày làm việc 20 tiếng mà không biết mệt".

Khởi sắc trong việc kinh doanh có tiền tậu được xe, mua được nhà

Oanh cứ kiên trì làm và nỗ lực như thế, hai vợ chồng đã tích lũy được 1 số tiền. Lúc này, Oanh thuê 1 phòng trọ lớn hơn trước để có diện tích trữ hàng. "Livestream vào năm 2016 - 2018 đúng là ở thời kỳ đỉnh cao cho người bán hàng trên nền tảng Facebook. Mình live bán được lượng hàng rất ổn định, khách chủ yếu là sinh viên, cũng có người nhập sỉ số lượng lớn. Bản thân làm không kịp nên năm 2017 chồng mình đã nghỉ việc lái xe để ở nhà phụ vợ".

Oanh cứ live rồi tặng quà kèm theo cho khách và bán rẻ hàng chất cũng khá tốt nên khách cứ giới thiệu thêm bạn bè chị em nên càng ngày càng thêm lượng khách trung thành. "Mình thấy cứ kiên trì với nỗ lực và cố gắng thì ông trời cũng thương nên ban lộc cho".

Tháng 6 vừa qua, Oanh và chồng đã mua căn nhà giá 2,6 tỷ dưới dạng trả góp. Với số vốn tiết kiệm được sau 5 năm kinh doanh, cùng với số tiền gia đình hỗ trợ được 150 triệu. Hai vợ chồng vay thêm ngân hàng với lãi suất 11%/tháng, mỗi tháng phải trả khoảng 20 triệu. Ngoài nhà cửa mới tậu, thì 2 năm trước là vào 2020 vợ chồng Oanh cũng đã sở hữu 1 chiếc xe bán tải Ford giá 727 triệu. Chiếc xe được mua để chở hàng và đi lại thăm nom ông bà hai bên.

Lượng hàng bán ra mỗi ngày đã tăng lên rất nhiều.

Tháng 6 vừa qua, cặp vợ chồng trẻ đã mua được căn nhà mới sau nhiều năm đi thuê trọ vất vả.

Chiếc xe bán tải Ford giá 727 triệu gia đình Oanh mua để chở hàng và đi lại thăm nom ông bà hai bên.

"Để mua được nhà, được xe vợ chồng mình cũng phải chi tiêu tiết kiệm, chắt bóp rất nhiều. Cả hai vợ chồng đều sinh ra trong gia đình không khá giả nên chi tiêu dè sẻn cũng không quá khó khăn, miễn đủ trang trải cuộc sống là được.

Nhìn mọi người khởi nghiệp mà có nhà lầu xe hơi lại có thêm bất động sản rồi còn có tiền gửi ngân hàng nữa. Họ đi du lịch mọi nơi nhìn mà thật sự rất muốn. Nhưng vì bố mẹ hai bên vẫn còn vất vả, mình dành dụm được bao nhiêu thì để tiền đó gửi biếu bố mẹ. Cuộc sống của vợ chồng mình hiện tại đã thấy tốt hơn trước rất nhiều rồi".

Hiện tại, hai vợ chồng vẫn còn khoản nợ ngân hàng hàng tháng phải trả. Oanh và chồng vẫn giữ thói quen chi tiêu chắt bóp để có tiền đủ trả nợ. Mua gì, bao nhiêu tiền đều phải ghi chép để quản lý. Nếu tổng chi tiêu quá mức cho phép sẽ cân đối lại ngay, cái nào cảm thấy không cần thiết thì hai vợ chồng sẽ không chi tiền.

"Mình may mắn được làm nghề yêu thích, cống hiến hết mình vì đam mê. Có sự nỗ lực, kiên trì và cố gắng thì quả ngọt ắt đến. Mình mong rằng, dù bạn là ai, làm gì cũng nên nhớ cuộc đời không có hai chữ giá như, hãy cố gắng thật nhiều để đạt được ước mơ mà mình đã đặt ra", Oanh chia sẻ.

Bài viết ghi theo lời chia sẻ của nhân vật - Ảnh: NVCC

https://afamily.vn/ba-me-2-con-o-thai-nguyen-so-huu-nha-ba-tang-o-to-4-banh-khi-moi-26-tuoi-20220628105033893.chn