B Ray muốn tìm “ghệ mới” nhưng không quên “bóc phốt” người yêu cũ: Nói nhiều, ghen tuông, bào tiền?

Ngay đúng tối 14/2, B Ray “thả xích” MV Ghệ Mới, chính thức gia nhập đường đua Vpop dịp Valentine. Đây là dự án âm nhạc được HLV Rap Việt ấp ủ trong 1 năm qua nhằm dành tặng fan món quà tinh thần vào ngày Lễ Tình nhân. Tuy nhiên, khác với những đường mật ngọt ngào thông thường, bộ đôi B Ray và Young H lại “bóc phốt” người yêu cũ.

Ghệ Mới - B Ray x Young H x Hipx

Anh chàng nhắn nhủ tới "ghệ cũ" rằng mình cần lắm “ghệ mới” khi cô nàng quá phiền phức, nói quá nhiều, cứng đầu, ghen tuông, bào tiền… Cô nhiều tật xấu tới mức khiến B Ray ngộp thở, muốn thoát khỏi tình cảnh này vì “chỉ là chàng ngốc ở trong 7 tỷ”. Cặp đôi đã tan hợp liên tục đến chục lần đến mức “loài người phải đem ra nghiên cứu”. Cho tới ngày B Ray thực sự bỏ lại được mọi thứ phía sau, cuộc sống ngập tràn trong xanh.

“Em bắt anh 9 giờ là phải lên giường ngủ. Gọi hàng trăm cuộc gọi dù anh đang trong phòng thu. Em thấy không an toàn, nghi ngờ anh phản bội… Anh muốn có một em ghệ mới… Một người không theo sau và khi bên anh chỉ để làm phiền… Ngày em bước đi là khi đời anh ngập tràn trong xanh”, nam rapper than thở.

B Ray và Young H kết hợp đem tới 1 bản rap melody êm ái nhưng vẫn đủ upbeat để người nghe có thể lắc lư theo điệu nhạc. Vẫn là cách dùng vần đôi, vần đơn đặc trưng, B Ray đưa cái “ngông” vào từng câu rap, nhấn nhá nhả chữ cực đưa tai. Cùng với phần lyrics như bữa tiệc vạch trần người yêu, bộ đôi rapper hy vọng sẽ khuấy động Valentine bằng thứ “gia vị lạ’ này.

Không đầu tư MV có câu chuyện cầu kì, B Ray sản xuất MV Ghệ Mới dưới dạng visualizer để người hâm mộ có thể tập trung vào thông điệp, lyrics và âm nhạc nhiều hơn. Điều này chứng minh B Ray chú trọng vào chất lượng và trải nghiệm thưởng nhạc thay vì hiệu ứng viral trên MXH. Được biết, Ghệ Mới là dự án mở đường cho album sắp tới.

Ghệ Mới là dự án mở đường cho album sắp tới của B Ray

Người hâm mộ dành lời khen có cánh tới khả năng chơi chữ, gieo vần “đỉnh chóp” của B Ray và Young H. Ghệ Mới được đánh giá là một nhạc phẩm vẫn nhây đúng chất B Ray nhưng đã bớt bụi bặm, bất cần. Netizen còn trêu rằng bộ đôi rapper tung MV này đúng dịp Valentine để các “gâu gâu” (fan tổ nhóm The Underdogs) ở nhà cày view. Hiện, Ghệ Mới đang đứng ở vị trí thứ 4 Top Trending Việt mảng âm nhạc, được mong đợi sẽ nhảy vọt lên đầu bảng trong thời gian tới.

Một số bình luận của netizen:

- Mấy bài trước tui lụy mỗi B Ray, nhưng lần này thì lại là Young H, nhất là khúc đổi giọng. Trời ơi nó dính.

- Chúc nhạc mới mình có một em ghệ mới, cụ thể là top 1 thẳng tiến nhá.

- Ảnh ra ngay ngày Valentine lun, toàn FA ở nhà nghe.

- Valentine, người ta đi chơi còn mình ngồi cày nhạc của anh Bảo....Nhưng mà nó hay.

- Nhạc cute dữ. Anh Bảo hình như tiết chế lại chút rồi nên nghe mượt hơn nhiều.

Ngay sau khi ra MV, B Ray đăng tải "content" tình hình “bội thu” quà dịp Valentine vừa qua, tràn ngập hàng hiệu cao cấp. Đặc biệt nhất, món quà cuối cùng lại chính là bức hình anh chàng khoác vai 1 cô gái bí ẩn. Dân mạng tin rằng đây chính là “ghệ mới” mà B Ray nhắn nhủ tâm tình như trong MV Ghệ Mới.

Anh chàng khoe "ghệ" không chỉ ở trên Facebook mà còn trên Tiktok

Việc B Ray ra mắt sản phẩm âm nhạc vào dịp lễ Valentine đã không còn quá xa lạ đối với nhiều khán giả, thậm chí coi đây là “đặc sản” của nam rapper. Trong 2 năm 2019 và 2020, anh cùng Amee trình làng 2 bản hit Ex's Hate Me và Do For Love từng làm mưa làm gió. 2 ca khúc cũng là đà bật đưa bộ đôi nghệ sĩ tới gần công chúng hơn. 2 năm sau, B Ray tung ra MV Cưới Em và nhận được nhiều phản ứng tích cực. Bẵng đi 3 năm, người nghe nhạc đặt kỳ vọng lớn vào Ghệ Mới trong bối cảnh làng nhạc Việt đang cạnh tranh cực gắt với loạt nghệ sĩ trở lại cùng lúc.

Cái bắt tay giữa B Ray và Amee từng gây sốt Vpop cuối thập niên 2010 - đầu 2020

B Ray tiếp tục trở lại chiếc ghế HLV Rap Việt 2024, góp phần tạo nên một mùa giải bùng nổ. Hiểu được tầm quan trọng của một nghệ sĩ mainstream, B Ray đã dần học được cách “thuần hóa” cái tôi nghệ thuật, chiếm được thiện cảm của nhiều khán giả. Anh còn khẳng định bản thân không chỉ với tư cách là 1 rapper tài năng mà còn với tư cách HLV thực thụ qua sự nghiêm túc, tận tụy trong công việc. Nhờ vậy, B Ray ghi danh mình trở thành HLV đầu tiên có 2 thí sinh - Robber và Gill đạt ngôi vị cao nhất là Quán quân và Á quân xuyên suốt 4 mùa.

B Ray thắng lớn khi có 2 thí sinh lần lượt đạt Quán quân và Á quân Rap Việt mùa 4

Ngoài ra, nam rapper còn tung ra MV Mùa Hè Năm Đó, dự án với mục đích kỷ niệm nhưng lại đạt thành tích ấn tượng trên nền tảng nhạc số. Ca khúc đứng vị trí đầu bảng trên Top Trending Việt mảng âm nhạc sau hơn 2 tuần ra mắt, trở thành hiện tượng trên TikTok.

Mùa Hè Năm Đó - The Underdogs