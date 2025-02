B Ray khởi động 2025

B Ray tung MV có "vị lạ" mùa Valentine

Tối 14-2 đúng ngày Lễ tình nhân, B Ray trình làng MV "Ghệ mới". Khác với những ngọt ngào fan tưởng tượng, nam rapper mang đến một chủ đề âm nhạc mới lạ trong tình yêu.

"Ghệ mới" là dự án âm nhạc được B Ray ấp ủ trong 1 năm qua. Cách dùng vần đôi, vần đơn linh hoạt trong bài rap trước nay vẫn luôn là sở trường của B Ray, anh tiếp tục thể hiện ưu điểm này ở dự án mới.

Ngoài ra, khả năng rap melody của B Ray và Young H cũng mang đến sự cuốn hút cho người nghe ngay từ những giây đầu.

"Mình rất vui vì sau khi về "chung nhà" có nhiều cơ hội trò chuyện và làm việc với Young H - một người có thể xem là đàn anh thân thiết với mình. Hai anh em vẫn ăn ý và có nhiều điểm chung trong âm nhạc.

"Ghệ mới" vẫn mang cái "quậy" của B Ray và có những thông điệp rõ ràng. Mình mong khán giả sẽ đón nhận bài rap có "vị lạ" trong Valentine này" - B Ray bày tỏ.

Ở dự án "Ghệ mới", B Ray không quay MV thông thường mà sử dụng visualizer lyric đang vô cùng thịnh hành thời gian qua. Với dạng MV này, khán giả sẽ tập trung phần lớn vào âm nhạc và câu từ của người nghệ sĩ. Đây cũng là cách B Ray cho thấy sự thú vị và độ cuốn rất riêng ở các bài rap của mình.

B Ray là một rapper được thừa nhận

Việc ra sản phẩm mới vào dịp Valentine trở thành "đặc sản" của B Ray trong vài năm trở lại đây. Theo đó, anh đã vô cùng thành công khi bắt tay Amee cho ra mắt "Ex's hate me" và "Do for love" lần lượt trong 2019 - 2020.

Năm 2022, B Ray tiếp tục trình làng MV "Cưới em" và đạt hiệu ứng tích cực trên nền tảng số. Vậy nên dù có nhiều dự án ra mắt trong dịp Valentine 2025 nhưng "Ghệ mới" vẫn là điều khán giả mong chờ.

Năm 2024 vừa qua được xem là một năm hoạt động chăm chỉ của B Ray, trong đó phải nhắc đến cột mốc trở thành huấn luyện viên của Rap Việt. Bằng sự tận tâm, nam rapper đã tạo nên "lịch sử" trong chương trình khi 2 thành viên của đội là Hustlang Robber và GILL được gọi tên cho ngôi vị Quán quân và Á quân chung cuộc.

Thành công tại Rap Việt 2024 là một minh chứng

Ngay sau đó, B Ray thực hiện concert "Rise of the underdogs 2" để mở đầu 2025 với 7.000 rap fan tham dự. 44 bài hát được thể hiện trong đêm diễn với sự có mặt của dàn thí sinh Rap Việt: Quán quân Hustlang Robber, Quán quân Double2T, Á quân GILL, Á quân 24K.Right, Captain Boy, Rhyder, Young H, Huỳnh Công Hiếu, Coolkid, DT Tập Rap, Ngắn, DLow, Tiêu Minh Phụng, Icy Famou$, Young Puppy, LoR, RamC, Vlary, Minh Lai, Lil Wuyn. Những người bạn thân thiết của B Ray là Đạt G, Masew, Neko Lê cũng xuất hiện.

Nam rapper còn có MV "Mùa hè năm đó", dự án mang tính chất kỷ niệm nhưng đạt thành tích ấn tượng trên nền tảng nhạc số. Ca khúc đạt top 1 trending for music trên YouTube sau hơn 2 tuần ra mắt, trở thành hiện tượng trên nền tảng MXH TikTok.